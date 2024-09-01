DeeperBlue 进军 T 恤领域

DeeperBlue.com，至今仍是一家自由潜水和水肺 数字 媒体渠道，推出了一系列环保型水上服装，主要针对潜水员和海洋倡导者。

该公司表示，该系列产品“体现了品牌的使命，即激励、教育和告知潜水界，同时促进海洋保护和负责任的生活方式”。

其中包括与可持续制造商 Teemill 合作生产的各种以海洋和潜水为灵感的男士和女士 T 恤、毛衣、套头衫、连帽衫和配饰。

据说每件衣服都是由经过认证的有机棉在可再生能源工厂生产的，并使用无塑料包装运往世界各地。

DeeperBlue 表示，Teemill 的生产流程旨在最大限度地减少浪费，每件衣服都按需印刷，以消除过度生产和不必要的环境影响。

该制造商采用循环经济模式，允许将旧物品退回并回收制成新产品，而不是最终进入垃圾填埋场。

DeeperBlue 创始人 Stephan Whelan 表示：“我们的制造过程是我们对可持续发展的承诺的一部分。通过选择有机材料和纸质包装并使用可再生能源，我们减少了碳足迹，防止塑料进入海洋，并在潜水界树立了榜样。”

标准 T 恤共有 12 种设计，每种都有多种颜色和从 XS 到 2XL 的六种尺寸可供选择，每件售价 27 英镑。

另外还有 12 件特大 T 恤（售价 33 英镑）和 43 件套头衫（售价 12 英镑）；48 件连帽衫（售价 43 英镑）和 35 件运动衫（售价 30 英镑），以及运动裤（XNUMX 英镑）和短裤（XNUMX 英镑）。品牌配饰包括手提包 包袋 （12 英镑）、日志本（15 英镑）和一顶棒球帽（27 英镑）。 点击此处浏览产品系列.

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