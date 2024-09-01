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DeeperBlue 进军 T 恤领域

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深蓝T恤

DeeperBlue.com，至今仍是一家自由潜水和水肺 数字 媒体渠道，推出了一系列环保型水上服装，主要针对潜水员和海洋倡导者。

该公司表示，该系列产品“体现了品牌的使命，即激励、教育和告知潜水界，同时促进海洋保护和负责任的生活方式”。

其中包括与可持续制造商 Teemill 合作生产的各种以海洋和潜水为灵感的男士和女士 T 恤、毛衣、套头衫、连帽衫和配饰。

深蓝T恤

据说每件衣服都是由经过认证的有机棉在可再生能源工厂生产的，并使用无塑料包装运往世界各地。 

DeeperBlue 表示，Teemill 的生产流程旨在最大限度地减少浪费，每件衣服都按需印刷，以消除过度生产和不必要的环境影响。

该制造商采用循环经济模式，允许将旧物品退回并回收制成新产品，而不是最终进入垃圾填埋场。

深蓝T恤

DeeperBlue 创始人 Stephan Whelan 表示：“我们的制造过程是我们对可持续发展的承诺的一部分。通过选择有机材料和纸质包装并使用可再生能源，我们减少了碳足迹，防止塑料进入海洋，并在潜水界树立了榜样。”

标准 T 恤共有 12 种设计，每种都有多种颜色和从 XS 到 2XL 的六种尺寸可供选择，每件售价 27 英镑。

深蓝T恤

另外还有 12 件特大 T 恤（售价 33 英镑）和 43 件套头衫（售价 12 英镑）；48 件连帽衫（售价 43 英镑）和 35 件运动衫（售价 30 英镑），以及运动裤（XNUMX 英镑）和短裤（XNUMX 英镑）。品牌配饰包括手提包 包袋 （12 英镑）、日志本（15 英镑）和一顶棒球帽（27 英镑）。 点击此处浏览产品系列.

也在 Divernet 上： 轻装上阵, 像专业人士一样潜水：为潜水旅行打包装备

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 XNUMX 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。


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