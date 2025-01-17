2025 年全球潜水展指南

德国鞋展即将拉开帷幕，但无论你是否身处英国（那里有 只有一个 展示！），北欧其他地区、地中海、亚洲、澳大利亚或美国都有潜水聚会，这里有一个潜水聚会日历，可以帮助您在 2025 年继续融入社区。

在某些情况下，尤其是在今年晚些时候，入场费尚未公布。

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展

展览地点：德国杜塞尔多夫杜塞尔多夫展览中心

（杜塞尔多夫展览公司/ C Tillman）

水肺潜水只是这个综合性年度贸易展览会的一部分，该展览会涵盖从船舶、游艇到水上运动的一切，并设有互动展示和展览。

该综合体包括 12 号展厅的专门潜水区，展示潜水设备， 水下摄影 齿轮， 测试 资源和潜水目的地。

游客可以参加实践研讨会，观看最新潜水技术的现场演示，还可以跳入室内游泳池。蓝色创新区是专门为可持续发展和海洋保护方面的新想法而设立的区域。 入场费为每天 21 欧元.

1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker

地点：荷兰豪滕世博会

（杜伊瓦克）

为期两天的 Duikvaker 是荷兰最大的潜水活动，今年是第 33 届，活动期间将展示潜水设备和目的地，并进行旨在激发灵感的演讲。演讲者将在四个舞台和两个“主题桌”上进行表演，此外还设有电影院和播客咖啡馆。 每日入场费为 17.50 欧元.

21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)

举办地点：意大利博洛尼亚博洛尼亚展览中心

今年是意大利潜水盛会举办的第 30 周年，该盛会将展示 250 多家参展商，从潜水设备制造商和供应商到潜水旅游经营者，并成为与潜水相关的所有事物的一站式商店。研讨会和研讨会涵盖从 水下摄影 了解潜水技术的最新进展。

专家们就广泛的主题分享他们的见解和经验，互动区让游客可以参与实践体验，包括试潜和装备演示。

该展会为期三天，将举办 200 多场活动，致力于培养潜水员的强烈社区意识并促进海洋保护和可持续的潜水实践。 入场费为 14 欧元，在线购买，新潜水员免费.

21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会

地点：马来西亚吉隆坡会议中心

作为亚洲最大的潜水展览平台，DRT 声称拥有来自 2,500 多个国家的 350,000 家参展商和 65 名参展商。这不是单一活动，而是全年举办的八场活动 - 其他活动分别在上海（21 月 23 日至 11 日）、台湾（13 月 27 日至 29 日）、深圳（8 月 10 日至 5 日）、北京（7 月 10 日至 11 日）、菲律宾（12 月 14 日至 XNUMX 日）、印度（XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日）和香港（XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日）

游客可以期待一系列的潜水设备， 水下摄影 齿轮和 潜水旅行 服务，包括潜水行业专家的研讨会和现场演示。 了解更多.

1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展） 地点：英国考文垂 NAEC Stoneleigh 公园 （杰森·布朗/去潜水） GO 潜水展是英国潜水爱好者的年度盛事，规模逐年扩大，人气也逐年上升。展会充满了沉浸式体验，包括互动展览、众多知名潜水专家的演讲和实践研讨会。 展示最新的潜水设备进展， 测试 资源和 节日 目的地，GO Diving 为潜在的、新手的和经验丰富的潜水员（无论是休闲潜水还是技术潜水）提供了一个平台。 主要舞台、科技舞台、英国舞台和照片/灵感舞台上都有大量演讲者，今年的闪亮阵容由电视名人史蒂夫巴克肖 (Steve Backshall) 和蒙蒂霍尔斯 (Monty Halls) 以及 NEEMO Aquanaut 道恩克纳吉斯 (Dawn Kernagis) 领衔。 （杰森·布朗/去潜水） 在 2 月 1 日之前购买门票的游客可以享受买一送一的优惠（每张门票仅需 31 英镑），并且还可以免费停车，而且由于 NAEC 位于市中心，交通便利，因此游客可以享受到非常实惠的体验。 在此了解更多信息并预订.

15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚

地点：澳大利亚悉尼国际会展中心

ADEX（亚洲潜水博览会）潜水和旅游展将与澳大利亚的 OZTek 高级潜水大会合作，举办首届试水活动，旨在满足各种品味。ADEX 表示，它欢迎从初学者和家庭到高级潜水员的所有人，并精心策划了旨在激发人们对海洋的热情的节目和庆祝活动，而 OZTek 则提供明确的技术潜水重点。定价涉及复杂的选项，但 起价 10 澳元.

28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演

地点：西班牙巴塞罗那Fira

（地中海潜水表演）

为期三天的展会是迄今为止的第 25 届，提供各种潜水设备、旅游目的地和研讨会。预计会有各种各样的演讲者，以及游泳池中的试潜和演示。 入场费为 12 欧元.

4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）

地点：新加坡新达城会议展览中心

ADEX 将于 31 年迎来 2025 周年，重点关注海洋保护和水下图像制作。作为亚太地区最大的潜水展之一，它涵盖了广泛的潜水兴趣，从水肺设备和旅行到水下图像制作、海洋生物、技术潜水和自由潜水。

预计会有现场表演、电影放映、小组讨论以及水下无人机和潜水模拟器等实践活动。

ADEX 还通过其海洋之声倡议强调环境保护和可持续性，以及相关的 摄影及摄像比赛 将反映今年的主题“头足类动物”和“动物行为”。 在这里找到更多.

22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)

地点：泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心

（德勤快递）

TDEX 自称是“亚洲真正的潜水中心”，自 2004 年以来一直在举办。它重点关注潜水旅游，但参展商范围广泛，从旅行社到潜水设备供应商。还有一个 水下摄影 竞赛展览、专业讲座。 更多信息请访问网站.

31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演

地点：长滩会议中心，长滩， 加州

（水肺表演）

Scuba Show 是美国规模最大、历史最悠久的潜水博览会之一。展会面积超过 6,500 平方米，设有数百个展台，展示最新的潜水装备和旅游目的地。美国知名的行业专家将举办研讨会和培训班，涵盖各种主题，旨在吸引初学者和高级潜水员。

这里有一个 68,000 升的游泳池，可供试潜以及其他适合 10 岁及以上儿童的活动，周六晚上的派对为客人提供了与其他潜水员交流的更多机会。 点击此处了解更多详细信息。

13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）

地点：吉隆坡马来西亚国际贸易展览中心（MITEC）

MIDE 致力于马来西亚的潜水行业，包括论坛、展览和交流机会。主题涵盖海洋保护、潜水教育等，还有 水下摄影 比赛、潜水教育课程和最新潜水装备展示。 入场费为 8 林吉特（1.45 英镑）.

6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀 展览地点：澳大利亚悉尼展览中心 （GO 潜水 澳新） 该展会于 2024 年首次亮相，展览面积超过 5,000 平方米，第二次亮相时将展示尖端潜水装备、水下摄影和快速增长的演讲者阵容。 互动体验包括大型试潜池和多个动手工作坊。演讲者包括图像制作、技术潜水、海洋生物和保护等领域的知名专家。 澳大利亚和新西兰的本地名人将与众多国际名人一同出席，其中许多人都是电视和电影界的知名人士。您只需看看去年的明星阵容，就能知道演讲者的水平。 这个适合全家人观看的节目旨在激励各个年龄段的潜水员，节目中的活动旨在吸引和教育初学者和经验丰富的潜水员。它是联系潜水社区和分享潜水最新进展和趋势的理想场所。 了解更多.

17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座

地点：葡萄牙里斯本 Cordoaria Nacional

(潜水讲座)

这与其说是一场展览，倒不如说是一场鼓舞人心的演讲者的聚会——杰出的潜水员、创新者和水下探险家将分享开创性的项目和发现。今年的阵容尚未公布，但确实吸引了大牌人物。

此次活动包括演讲、辩论和实践研讨会，让与会者能够向行业专家学习，并沉浸在尖端潜水技术中。主办方 Dive Portugal 建议，如果路途遥远，可以将参加活动与潜水旅行结合起来。 一日票价为 35 欧元，周末票价为 50 欧元。

11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

地点：佛罗里达州奥兰多市奥兰治县会议中心

(Nehrams 2020)

DEMA 是潜水行业一年一度的交流盛会，其中包括研讨会、研讨班、教育课程以及最新的潜水装备和技术展示。

该展会由潜水设备与营销协会组织举办，是潜水行业最重要的国际贸易活动之一，但多年来，它已成为一个旅游胜地，同时也是一个推出新产品的场所。

这是一场盛大的活动，包括教育研讨会、讲习班和展览，展示最新的潜水设备、技术和旅游目的地。它主要面向行业专业人士，吸引了 9,000 多名与会者和 500 多家制造商。今年潜水展日程的高潮尚未公布，但您可以 点击此处了解进展.