沉船搜寻——屏住呼吸

自由潜水 讲师 马库斯·格雷特伍德重返 GO潜水表演 在三月份与 NoTanx 团队一起，将做一个关于自由潜水时寻找沉船的演讲，以及在整个周末举办屏住呼吸的研讨会，并主持 Zero2Hero 自由潜水挑战赛。

马库斯居住在英国，他一直在教授自由潜水，引导人们去非凡的地方，并通过 摄影 自 1999 年以来。他的使命一直是与尽可能多的人分享海洋的奇观。



经过多年的自由潜水比赛——他创造了三项国家纪录，并代表英国队参赛四年——马库斯转而担任精英自由潜水员的教练。在他的指导下，运动员创造了五项世界纪录和超过 24 项国家纪录。



自 2011 年以来，Marcus 一直专注于探索偏远且具有挑战性的环境，从 2016 年起专注于极限地点自由潜水。通过记录这些令人难以置信的地点 摄影 成为他冒险历程中不可或缺的一部分。



这些探险带来了新的挑战，推动了创新技术和概念的发展，始终把安全放在第一位。

屏住呼吸探索沉船

一口气探索沉船一直是他团队关注的重点，目标是让人们尽可能长时间安全地待在沉船上。这是他在展会技术舞台上演讲的主题。

Zero2Hero 自由潜水挑战

这款 NoTanx Zero2Hero 比赛针对自由潜水新手，将有 12 名候选人接受 测试 2 月底，Marcus 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。



沉船搜寻 - 屏住呼吸 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

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