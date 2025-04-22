礁石上的话语

凯恩斯新广播节目将大堡礁带给全球观众

凯恩斯，昆士兰州 – 一档全新的广播节目正在凯恩斯 FM89.1 上引起轰动，通过有趣且内容丰富的海洋科学对话，向全球听众展示大堡礁的奇观。



礁石上的话语由经验丰富的珊瑚礁导游和海洋教育者主持 谭雅墨菲 和 布雷特·古德班，空气 昆士兰时间每周五上午 10 点直播 在 Cairns FM 89.1 上播出，并向全球观众在线播放 cairnsfm891.org.au。每集节目也会录制并上传到 Spotify、Apple Podcasts、YouTube 和所有其他主要流媒体平台。

礁石上的话语 3





Tanya 和 Brett 两人合计记录了超过 20,000 次潜水 及以上 大堡礁保护工作 30 年。现在，他们带领听众深入了解珊瑚礁中最奇特的生物、奇​​妙的科学、专家的潜水技巧、实时天气和珊瑚礁健康状况更新，以及我们如何帮助保护这一自然奇观的最新信息。



“我们的使命是让海洋科学变得通俗易懂、充满乐趣、引人入胜，”Tanya 说道。



“无论您是当地人、游客、潜水员还是热爱海洋的人，您都会从每一集节目中有所收获，同时还能开怀大笑！”



每周，两人都会加入 顶尖科学家、珊瑚礁专家、本土知识持有者和环保主义者 探索珊瑚礁和更远处海浪之下真正发生的事情。



鼓励听众 直播期间如有疑问，请发送短信至 0437 835 937 并参与对话。

礁石上的话语 4





布雷特·古德班说：“珊瑚礁面临着气候变化、水污染和塑料垃圾等诸多挑战，让人们了解、激励并与这个令人难以置信的生态系统保持联系比以往任何时候都更加重要。”



“如果我们能一边欢笑一边讲述一些精彩的故事，那为什么不呢？”



千万不要错过 礁石上的话语每周五上午 10 点在 Cairns FM89.1 或在线 cairnsfm89