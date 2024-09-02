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什么，没有追捕船？这是基本的安全预防措施

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波浪（Pixlr X）
（Pixlr X）

在七月 一对夫妇在长时间的船上分离后幸存下来 在墨西哥湾，正如当时报道的那样 网际网路. 事件的一个关键方面仍未得到解释，正如约翰·班廷最近在美国时事通讯中写道 暗流

In 暗流’s August 问题, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv，由德克萨斯加勒比包船公司经营。

由于 Makers 携带了可用的潜水灯并向搜寻的直升机机组人员发出信号，他们在美国海岸警卫队的警惕下获救。

由于突然的暴风雨和波涛汹涌的海面上的能见度丧失，其他潜水员陷入混乱，他们与潜水艇的标线失散，水流将他们从潜水艇上卷走。船员们失去了他们的踪迹。

我们无法与任何了解事件第一手情况的人讨论此事。我们曾尝试联系制造者，但没有收到回复。我们曾尝试联系旅行团的人员，但没有成功。

金·梅克和内森·梅克（查尔斯·欧文饰）
金·梅克和内森·梅克（查尔斯·欧文饰）

德克萨斯加勒比海包机公司没有人回复我们。我们也没有发现任何新闻报道提到 甩 点名。然而，我们看到了事件的一部分发生在 甩 in a GoPro 电影 one of its divers took and 发布在互联网上. 或许诉讼的阴影让每个人都保持沉默。

追击船怎么样了？

红狮控制推荐使用 甩 有一艘追捕船，但我们读到的所有故事都没有提到它被部署。它能操作吗？天气是否使它无法使用？它是否在水中，船员看着潜水员浮出水面？它是否在远处发现漂流的潜水员后被部署，但船员因天气和海浪而看不到？

我们已经读到 甩 搜索了该地区，但没有看到有关其活动的描述。

世界各地的船宿船上都配有第二艘船，负责巡逻在公海中远离母船或难以返回的潜水员。奇怪的是，美国和加勒比海域的船宿船似乎无视这一明显的安全措施。

像 甩 在海流和高海浪中不易操纵，潜水员在水中时，切勿启动螺旋桨。追逐船上有一名随时准备接走潜水员的警惕船员，这对潜水员的安全至关重要。

Makers 号在被救起前不久的照片（美国海岸警卫队）
Makers 号在被救起前不久的照片（美国海岸警卫队）

红狮控制推荐使用 一扔， 然而，失败了。正如金·梅克向俄克拉荷马州 9 频道电视台报道的那样：“我们根本看不到船，但我们一直在想他们会派小艇过来，他们会派小艇过来，但他们在船上遇到了一些不同情况。

“这有点难以启齿。我们当时不在现场，所以从不同的人那里得到了不同的报告。他们从来没有派出小艇。”

他们从来没派出小艇？太不合情理了。是小艇年久失修了吗？是船长拒绝派小艇去吗？“难道因为海浪太大，没人驾驶小艇了？他们是不是迷失了造物主的指引？”

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current 问题 of 暗流，我们解释说，公开讨论错误对于帮助其他人避免犯同样的错误至关重要。这就是为什么我们都应该知道关于 对失踪潜水员的回应。

当我们了解更多信息时，我们会再次报告。如果你在 甩 或者认识这样的人，请联系我们 暗流。

暗流, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, 订阅-only, ad-free newsletter .

也在 Divernet 上： 潜水灯拯救了漂流 38 小时的夫妇, 潜水员的 18 小时漂流——感觉怎么样？漂流六小时的潜水员被要求支付费用潜水员与水分离后漂流七小时

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 07721 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。 https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz33y6xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c2p2rk4gkx0o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=XNUMXSYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，美国联邦法官下令支付 34 年加州潜水船 Conception 号起火事件中 2019 人死亡所产生的第一笔赔偿金，尽管船长杰瑞·博伊兰是否有能力支付这笔费用仍不清楚。为阻止鹦鹉鱼等牙齿锋利的捕食者，可以部署珊瑚幼虫摇篮，作为恢复受到珊瑚白化等干扰事件影响的珊瑚礁的行动的一部分。戈斯波特的潜水博物馆将于 2024 年关闭，以修复其“潮湿的二级保护建筑”，但雄心勃勃的计划是明年 XNUMX 月重新开放，届时会更干燥，并举办新的展览。


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五年后仅获得 34 美元的赔偿 #scuba #news #podcast

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