VIZ 创始人 Marco Bordieri 在 GO Diving Show ANZ 上讨论水下测绘

Marco Bordieri 是 VIZ（悉尼潜水能见度报告）的创始人，这是澳大利亚最大的海洋爱好者社区，目前拥有 18,000 名会员，他将在主舞台上谈论使用消费级设备和技能进行水下探索和测绘。 GO 潜水表演 ANZ 九月在悉尼。

十年前，马可从米兰搬到了悉尼，他的潜水日志记录了他 30 年来 30 次潜水的经历，但他从来不记得在设置水箱时应该朝向哪个方向。

然而，悉尼为马可重燃潜水热情提供了完美的环境：丰富的海洋生物、便捷的潜水地点，以及自由探索的自由。然而，在这里潜水也面临挑战——难以预测的能见度、缺乏水下地图，以及可能带来危险的沿海涌浪。

马可决心让更多人了解悉尼的水下世界，他率先采取了一些举措，例如培育潜水记者网络、开发水下地图绘制技术以及制作每周潜水预报。

通过这些努力，悉尼的潜水变得更加安全、更加方便，而且不再那么精英化。

VIZ 不仅仅是一个 Facebook 群组，更是一个由潜水员发起、服务于潜水员的慈善倡议。它的愿景是成为水下爱好者本地社区的典范，打造专注于安全、乐趣、知识和可持续性的点对点资源。

VIZ 相信社区创意和无偿参与可以使这些创意成为现实 —— 它没有富有的赞助商，不募集捐款，也不寻求资助。

该社区激发了灵感并开发了免费服务——精确的水下地图、潜水地点预报、公民科学、信息中心、ABC 电台的每周节目、学术界、工业界和政府的合作与推广。

VIZ 创始人 Marco Bordieri 在 GO Diving Show ANZ 2 上讨论水下测绘

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！