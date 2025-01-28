水下考古和 SHIPS 项目

Mallory Rachel Haas 是一位考古学家，她的职业生涯始于公共考古学，现在是 SHIPS 项目的负责人，她将在 2019 年英国舞台上谈论这一话题以及水下考古学的其他方面。 GO潜水表演 三月。

马洛里在俄亥俄州克利夫兰市中心管理了几个季度的实地学校，让贫困青少年参与历史考古学，利用考古学来激发他们对科学和历史的兴趣。

她曾参与美国五大湖地区的潜水和海洋考古工作，现在是一名商业潜水员和混合气体技术潜水员。过去几年，她担任电视和媒体顾问，开发和领导了英国和美国许多沉船项目的调查。

Mallory 是国防部战俘/失踪人员核查局 (DPAA) 的训练有素的科学恢复专家，并接受了 测试 与夏威夷的美国军方合作，担任首席调查员，执行从沉船或坠机地点打捞水下人类遗骸的任务。

她还是普利茅斯港海事联络委员会 (PPML​​C) 的海洋遗产顾问，以及国际沉船会议组织委员会 IMASS 的董事会成员。

马洛里的演讲主题是 SHIPS 项目：从沉船到水下清理，以及有目的的基于任务的潜水。

水下考古和 SHIPS 项目 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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