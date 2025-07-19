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电视评论：鲨鱼！名人出没的水域

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七人去鲨鱼潜水（ITV）
七人去鲨鱼潜水（ITV）

当潜水员看到任何涉及鲨鱼的新电影或电视节目时，他们首先会问自己：鲨鱼是被冒犯了还是正在犯下罪行？这部作品是对现代鲨鱼困境的同情，还是仅仅利用它们的庞大身躯和牙齿来吸引观众？它是在讲述鲨鱼的生活，还是讲述“鲨鱼袭击”？

答案往往是两者兼而有之，但聪明/有意识的标题 鲨鱼！名人出没的水域 从一开始就表明制作方采取了正确的方法。英国公司普利姆索尔制作公司（Plimsoll Productions）自称是世界上最大的自然历史内容独立制作商，拥有令人印象深刻的目录。

对鲨鱼的恐惧确实是与生俱来的，有时，漫不经心的专家团队会稍微夸大一下这种恐惧——“地球上第二凶猛的鲨鱼”等等——但夸张的程度通常都得到了很好的控制。 

名人对鲨鱼来说毫无意义（ITV）
名人对鲨鱼来说毫无意义（ITV）

无论如何，现实检查都是必要的，以确保名人足够认真地对待潜水员训练，以确保他们在不可预测的环境中的安全。

当然，任何节目都需要戏剧性的弧线，在这个例子中，它由七个不同的个体组成，鼓声响起， 大虎鲨潜水!

这不是那种让一些毫无准备的明星们进入鲨鱼池的表演，而是在巴哈马群岛与尼尔沃森的比米尼潜水中心等机构一起进行的为期三周的正式成年仪式。

这些明星无论是在经纪人的强迫或非自愿的情况下自愿参加这项活动，都需要获得 PADI 开放水域潜水员资格，并从笼式潜水入门到老虎滩的全面体验逐步进步。 

与丹尼一起进行早期学习（左）
与海洋生物学家丹尼·华盛顿（左）一起进行早期学习（ITV）
鲨鱼受到应有的尊重（ITV）
鲨鱼受到应有的尊重（ITV）

并非所有鲨鱼都能坚持到最后并完成最后的潜水，但潜水员们会很高兴听到，在这五集系列中，鲨鱼从未被妖魔化。

我们杀死鲨鱼，但鲨鱼很少杀死我们，这一熟悉的信息被定期重申，而鲨鱼对人类的普遍冷漠不言而喻。

肾上腺素飙升

正如真人秀节目一样，观众的大部分满足感来自于更多地了解参与者并观察他们之间的化学反应的发展。 

在船上（ITV）
在船上（ITV）

很快我们就可以看出，习惯于表演单口喜剧的喜剧演员罗斯·诺布尔 (Ross Noble) 将成为一名敏锐、冷静的潜水员，而雷切尔·莱利 (Rachel Riley)Countdown) 往往会令人震惊地超越冷静，进入狂热状态，因为她在鲨鱼喂食期间高兴地挥舞着手臂。 

最热衷于鲨鱼潜水的：罗斯·诺布尔 (Ross Noble) 和雷切尔·莱利 (Rachel Riley) (ITV)
最热衷于鲨鱼潜水的：罗斯·诺布尔 (Ross Noble) 和雷切尔·莱利 (Rachel Riley) (ITV)

如同父亲般尊贵的伦尼·亨利爵士对这一切非常认真，麦克弗莱的贝斯手道吉·波因特也同样如此，他显然也具有环保意识。残奥会篮球运动员阿德·阿德皮坦双腿残疾，也面临着一系列挑战。潜水时感受到的失重自由对他来说至关重要，而鲨鱼更是锦上添花。

我确信我记得他过去作为电视节目主持人经历过水肺潜水的经历，但我认为这只是暗示，而不是明说，所有七名参与者 鲨鱼！ 都是初次潜水的人。

Ade Adepitan——鲨鱼奖金（ITV）
Ade Adepitan – 鲨鱼奖金（ITV）

演员露西·彭奇（阿曼达兰) 和海伦·乔治 (呼叫助产士).

海伦从一开始就与众不同，她宣称自己不仅害怕鲨鱼，甚至害怕把头浸入水中，这是童年时期一次泳池事故造成的创伤。当然，明星们都有各自的“旅程”，但她的经历似乎是最极端的。 

“其他人似乎都很兴奋；我感觉自己有点像个扫兴的人，”她有时会这么说，她的情绪在恐惧和 FOMO 之间摇摆不定。 

海伦·乔治：《有点扫兴》（ITV）
海伦·乔治：《有点扫兴》（ITV）

指导员都是头脑冷静的鲨鱼保护主义者 Tristan Guttridge 博士和 Danni Washington（随时准备为鲨鱼提供环保建议）以及澳大利亚前潜水员 Paul de Gelder，他曾将 Helen 缺少几条肢体归咎于牛鲨的注意，但这未能增强 Helen 的信心。 

全面罩

水面上，新来的潜水员们开着玩笑（“X战警们放飞自我了”），但在水下，全脸潜水员 口罩 主要用于传达潜水员惊叹的咒骂和“OMG”。

但观景潜水员们会很珍惜这些名人所能提供的水下体验。与十条牛鲨一起关在笼子里，在冈岛浅滩喂黄貂鱼，在红树林里偶遇幼年柠檬鲨，这些都只是体验的冰山一角。其中一条小鲨鱼咬住了罗斯的脚踝：“真是个不错的学习机会，”特里斯坦冷冷地说道。

徘徊在“恐怖线”上（ITV）
徘徊在“恐怖线”上（ITV）

他们继续前往皇家港附近的开阔海域，那里有多达20条护士鲨。接下来，他们前往海龟岩进行OWD潜水，在水面的一条线（“恐怖”）上观看鲨鱼进食，之后在海底体验同样的场景。如果能看到大锤头鲨，那就更锦上添花了。

明星们接受了温和的自由潜水培训，在潜水时遇到了一只虎鲨和两只牛鲨，对于他们中的一些人来说，这一切都开始变得非常真实，泪水更多，笑话更少。

演员们很幸运地遇到了大锤头鲨（ITV）
演员们很幸运地得到了一只大锤头鲨（ITV）

甚至海伦似乎也对沉船潜水的前景感到兴奋——这只是 萨波纳，底部露出水面8米，但如此浅的潜水确实对这群人的浮力控制能力进行了一次很好的考验。一切都在为正赛做准备——5米长的“老虎女王”艾玛会带着她的小伙伴们在决赛中出现吗？

适应环境（ITV）
开心地冒泡（ITV）

我确信对这个延长假期的编辑必须非常巧妙，但结果却是对巴哈马群岛鲨鱼潜水的精彩广告，巴哈马群岛被介绍为世界鲨鱼之都（你们自己争论吧）。

还有一些漂亮的鲨鱼镜头，我承认，后面几集确实很感人，这让我很惊讶。看着鲨鱼对名人的情感冲击，让我回想起自己早期与各种鲨鱼和鳐鱼的接触，以及那种感觉。 

鲨鱼！名人出没的水域 是一部好剧。五集都可以 在 ITVX 上观看.

也在 Divernet 上： 大白鲨引发钓鱼热潮：自 1975 年放生以来，鲨鱼的状况如何？, 触发点和“自卫”鲨鱼咬伤, 鲨鱼和鳐鱼名录数量增加, 精彩鲨鱼快照与鲨鱼周和大白鲨相遇

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