特朗普赦免因释放鲨鱼而被定罪的潜水员

美国总统唐纳德·特朗普向两名佛罗里达州鲨鱼潜水员颁发总统赦免令，以示对海洋环境的支持。这两名潜水员在 2020 年释放了一名渔民的延绳钓渔获物后被判犯有盗窃罪。

此次赦免抹去了这两名男子的犯罪记录，而他们的律师曾辩称此案是“政府越权行为”。

西棕榈滩南区地方法院陪审团裁定鲨鱼潜水包租船船长约翰·R·摩尔和船员坦纳·曼塞尔犯有盗窃商业渔具罪， 网际网路 2022年底报告.

摩尔船长是一名水下摄影师、自由潜水员和前商业渔民，而曼塞尔则自称是一名专业的鲨鱼潜水员和电影摄影师。

在听到他的定罪被推翻的消息后，曼塞尔告诉 棕榈滩邮报 他和摩尔的行为都是出于好意，并谈到特朗普总统时说：“无论人们是否相信他的政治观点，他都选择赦免我——一个深切关心环境、一心想提供帮助的人。我不禁感到无比感激。”

赦免：鲨鱼潜水员坦纳·曼塞尔

目录 目录 橙色浮标 为期三天的审议 “永不停止战斗”

橙色浮标

潜水员们正前往朱庇特湾附近的第二个潜水点，途经一个橙色浮标。他们告诉六位付费客人，其中包括一位正在度假的警察局长及其家人，这标志着一条非法遗弃的延绳钓线，对他们来水下观赏的鲨鱼构成了威胁。

在接下来的三个小时里，整个团队努力回收了近 5​​ 公里长的单丝线、鱼钩、铅坠和浮标，并释放了 19 条虎鲨、柠檬鲨、护士鲨、锤头鲨、丝鲨和加勒比护士鲨，以及一条受国家保护的巨型石斑鱼。

摩尔后来打电话给州野生动物官员，报告延绳钓已被打捞上来。两人一边把渔具拖到朱庇特的一个码头上，一边对着镜头微笑。此事随后被广泛报道，鲨鱼救援行动的视频也被分享。 在线.

约翰·摩尔努力解救鲨鱼（美国司法部）

美国检察官办公室检察官后来表示，潜水员取走的不是幽灵渔具，而是皮尔斯堡渔民理查德·奥斯本的财产，他持有美国国家海洋和大气管理局颁发的执照（NOAA) 在联邦水域捕捞鲨鱼。

该船船长斯科特·泰勒 (Scott Taylor) 已致电美国国家海洋和大气管理局，要求展开刑事调查，声称他的船是世界上仅有的五艘获准捕捞某些种类的鲨鱼用于研究的船只之一。

客人拍摄的鲨鱼救援行动的照片和视频是审判摩尔和曼塞尔时使用的证据之一，两人被指控“欺骗”客人帮助他们，并在官员看不见的情况下偷偷处理浮标和其他渔具。

为期三天的审议

检方辩称，潜水员们明知这条线路合法，但为了自身商业利益而破坏了线路以保护鲨鱼种群。两人坚称，他们觉得自己是在打击犯罪，而不是在犯罪。

他们面临最高五年监禁和 250,000 万美元罚款，以及向渔民支付数千美元赔偿金的可能性，但他们拒绝了提出轻罪抗辩或为自己辩护的机会。

陪审团花了三天时间才做出有罪判决，随后法官判处摩尔和曼塞尔一年缓刑，并要求他们支付 3,345 美元的赔偿金。

橙色浮标和线（佛罗里达州南区地方法院）

两人根据盗窃的定义提出上诉，法官芭芭拉·拉各亚 (Barbara Lagoa) 质疑为何要提出这些指控。

“摩尔和曼塞尔是重罪犯，因为他们试图从他们认为的非法偷猎行动中拯救鲨鱼，”她说道。“在我18年的法官生涯和XNUMX年的联邦检察官生涯中，他们是唯一遇到的重罪犯，会实时向执法部门报告他们所看到的情况和正在采取的行动。”

然而，上诉法院维持了原判，这两名潜水员留下了犯罪记录，并且作为重罪犯，他们不能投票、不能拥有枪支，也不能自由出国旅行。

“永不停止战斗”

今年 4 月，白宫法律顾问办公室的一名代表联系了摩尔的辩护律师马克·塞特尔斯 (Marc Seitles) 和阿什利·利特温-迭戈 (Ashley Litwin-Diego)，询问案件情况，随后情况开始发生逆转，并于上周给他们回电，宣布赦免已经完成。

“这太不可思议了，”塞特尔斯告诉 迈阿密先驱报“我们简直不敢相信。我们从未停止抗争，正义终于得到了伸张。白宫认真考虑了我们的诉求，并认定这是一次不公正的起诉，我们对此感到非常高兴。我们为约翰和坦纳感到无比高兴。”

曼塞尔的辩护律师伊恩·戈德斯坦表示：“我们非常高兴曼塞尔先生和摩尔先生终于得到了应有的公正对待。这起案件根本就不应该提起。”

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