触发点和“自卫”鲨鱼咬伤

就在新年即将来临之际，意大利浮潜者 Gianluca Di Gioia 和 Peppino Fappani 遇到了据说是虎鲨的生物 马萨阿拉姆附近 在埃及南部。迪乔亚不幸身亡，法帕尼在试图帮助朋友时手臂和腿部被咬伤，不过他很快就出院了。

大约一个月后，一名加拿大女子在试图拍摄疑似2米长的牛鲨时失去了双手。她 曾浮潜 位于特克斯和凯科斯群岛普罗维登西亚莱斯附近的浅水区。

四月底，以色列人巴拉克·扎克 游泳时死亡 像往常一样，他在地中海小镇哈代拉附近拍摄鲨鱼镜头，那里发电站产生的暖水每年冬天都会吸引暗色真鲨和沙洲鲨。

扎克死亡的视频在社交媒体上广泛传播后，当局警告人们不要前往哈代拉的水域。

但据报道，几天之内，越来越多的人从海滩游泳，愿意冒险与鲨鱼邂逅，拍张适合在Instagram上分享的照片。2020年的一项研究证实，因自拍而死亡的人数远多于被鲨鱼咬死的人数。

去年只有四人因鲨鱼咬伤而死亡，值得强调的是，水肺潜水员很少成为鲨鱼攻击的目标。在水面或近水面活动的人，在公开水域游泳、浮潜和冲浪的人，偶尔可能会更令人担忧。

除了用相机拍照之外，上述任何一起事件中，受害者都没有主动挑衅鲨鱼或与它们互动。但如果鲨鱼在不合适的时机被捕获，它又会如何感知人类的存在呢？

塔希提岛的小黑鳍礁鲨（史蒂夫·温曼）

鲨鱼咬伤研究

Tzach 的去世恰逢科学期刊发表 保护前沿 of 鲨鱼咬伤的新研究。该书由法国鲨鱼行为生态学家 Eric Clua 教授与法国和美国的同事共同撰写。

Clua 的专长是研究大型鲨鱼在自然环境中的行为，重点关注鲨鱼咬人的情况。他对于一些人渴望接近鲨鱼——或者更危险的陆地动物——并希望与朋友、家人或其他人分享他们的冒险经历有着丰富的见解。 在线 社区。

鲨鱼分析员 Eric Clua

他指出，潜在的影响者会与不同种类的鲨鱼互动，但并不一定了解它们不同的行为模式，而在陆地上，他们更容易体会到，比如说，超大号斗牛犬和杰克罗素犬之间威胁程度的差异。

“鲨鱼每年在全世界造成不到 10 人死亡，而狗却造成超过 10,000 人死亡，并且被认为 积极 “受到公众的欢迎，”他说道。

据克鲁亚介绍，鲨鱼咬伤可分为六种不同的类型，但这项新研究只集中于其中一种，即“自卫”。

对于潜水员来说，有趣的是，虽然自卫咬伤可能被视为对挑衅的反应，并且可能不仅涉及一次攻击，还涉及反复攻击，但它们似乎很少致命。

法属波利尼西亚的研究发现，体型较小的礁鲨最有可能出于自卫而进行咬伤（史蒂夫·温曼）

当鲨鱼认为人类构成直接威胁时，它们所造成的咬伤是否比水上活动者在错误的时间和地点不注意自身安全而造成的伤害要小呢？

克鲁阿和他的同事表示，鲨鱼的自卫概念此前从未被详细记录过。他们对法属波利尼西亚人类被鲨鱼咬伤的特征进行了长达数十年的统计研究，尽可能多地从历史上没有明确定义不同咬伤类型的经验记录中提取数据。

南太平洋海域栖息着 30 多种鲨鱼，但他们发现，在那里发生咬伤事件的最有可能是黑鳍鲨、白鳍鲨、灰礁鲨或镰鳍柠檬鲨，这些鲨鱼的体长通常不到 3 米。

很少致命

研究团队表示：“某些人类海上活动，例如捕鱼，尤其是水下鱼叉捕鱼以及被动式鱼笼的管理，都与（自卫性）咬伤有关。这种咬伤通常不合比例，通常只造成轻微的皮肉撕裂，除非特殊情况，否则很少致命。”

自卫咬伤的典型触发因素可能是来自潜水员的威胁，或者潜水员为了更好地观察鲨鱼而向鲨鱼倾斜，或者试图抓住它。

这条拖着鱼线的鲨鱼有特殊原因要警惕人类（史蒂夫·温曼）

这种非致命性的咬伤与那些属于“捕食动机”类别的咬伤形成了鲜明对比。一只极度饥饿的鲨鱼咬伤可能会导致严重的组织损失，并很可能因随之而来的出血而导致死亡。

然而，在法属波利尼西亚研究的所有案例中，没有一个咬伤被认为是出于觅食的动机。

自卫咬伤可能会造成更多“表面”伤害，但它们也是毫无预兆的，而某些其他类型的咬伤之前会先发出好斗的警告信号，经验丰富的鲨鱼潜水员会识别出来。

这些可能包括降低胸肌 鳍、身体摇晃或加速和急促的游泳，这些都是潜水员考虑谨慎撤退的明确信号。

虎鲨为体型较小的礁鲨提供了尺度（史蒂夫·温曼）

研究指出，自卫性咬伤是突如其来的，但“考虑到鲨鱼可能意识到的自身利害关系，它们有时会反复咬伤”。

“但即使在这些情况下，通常也只有很少的组织被切除。此外，人类最初的攻击行为与自卫咬伤的严重程度和暴力程度似乎没有成比例。”

其他类型的咬伤

除了自卫/报复和捕食/调查咬伤类别外，其他四种咬伤类型被定义为反射/笨拙；资源竞争；反捕食；以及支配/入侵领土。其中只有最后两种咬伤类型涉及咬伤前的警示性展示。

1942年至2023年间，法属波利尼西亚记录的16起鲨鱼咬人事件中，有137起可能出于自卫动机。所有事件都发生在土阿莫土群岛，涉及使用鱼叉捕捞鲨鱼、用鱼叉捕鱼以及处理鲨鱼等活动。 摄影、科学采样以及露天水箱鲨鱼观光展览。虽然这些事件可能被归类为“挑衅性”咬伤，但只有两起是致命的。

不幸被命名为 鲨鱼攻击文件 该数据库保存着自 1800 世纪以来全球冲突的记录，表明超过 300 起历史事件可能被归类为自卫事件。

值得记住的是，在某些情况下，进行“自卫”咬伤的动物可能不是真鲨，而是不那么令人生畏的物种，比如牙齿较钝的须鲨。

潜水员与虎鲨（史蒂夫·温曼）

“如果人类想要避免被鲨鱼自卫咬伤，根据我们的评估，最明显的建议就是避免攻击或骚扰这些物种，”克鲁阿说。

有时，人们会出于好意去干扰鲨鱼的活动，但“想要帮助陷入困境的鲨鱼，在这种情况下采取仁慈的行为，不一定会被鲨鱼以这种积极的方式感知，”鲨鱼分析师指出。

四月下旬，一位游客和他11岁的儿子涉水而去，帮助三名当地男子营救一条搁浅在南澳大利亚阿德罗桑附近沙洲上的3米长大白鲨。幸运的是，他们用了一个小时的善举最终成功，而且没有出现任何反弹。但参与救援的人可能没有意识到，一条胆小的鲨鱼会180度旋转，进行自卫性咬人。

三名主要救援人员表示，他们从未见过搁浅的鲨鱼，更别说尝试救援了。这只搁浅的鲨鱼可能生病了或受伤了。

“这种出于好意的行为可能会让救援者面临自卫性咬伤的风险，他们既缺乏判断力，也缺乏分寸，”克鲁亚说。“鲨鱼最本能的反应就是自卫，然后咬人。”

触发点

克鲁阿表示，对自卫性咬伤的认定再次引发了对所有鲨鱼咬伤事件都贴上攻击标签的做法的质疑。“媒体在这种认知中扮演着关键角色，在鲨鱼咬伤事件中，媒体倾向于将鲨鱼描绘成侵略者，即使人类才是挑起冲突的始作俑者。”

“这种过于简单的方法损害了鲨鱼的形象，事实上也损害了依赖公众支持的鲨鱼保护工作。”

埃里克·克鲁亚 和他的同事们希望媒体停止将自卫和其他类型的咬伤行为耸人听闻地渲染为“攻击”。他们表示，媒体可以通过更客观地报道人类行为如何引发鲨鱼行为，来帮助改善公众态度。

法属波利尼西亚的一只小鲨鱼（史蒂夫·温曼）

类似发生在哈代拉的事件被广泛报道，但与自卫性咬伤无关。克鲁亚表示，扎克是因为距离鲨鱼群太近而被捕食，而这些鲨鱼很可能同时攻击了好几条鲨鱼。

他说：“这次事件之所以如此罕见，是因为所涉及的物种——显然是暗色真鲨——尽管体长可达 4 米，但却不以将人类视为猎物而闻名。”

然而，在疯狂的情况下，任何被广泛认为无害的物种都可能变得具有掠食性，因为“动物之间对获取天赐食物的竞争动态压倒了所有其他考虑因素”。

然而，最初的触发因素仍然必不可少。通常就是第一次咬人，这可能是意外，并非针对人类，而是水中血液的刺激以及相关的声音。

然而，克鲁亚却提出了更令人担忧的建议。“相机发出的电磁辐射可能足以引发鱼群的首次咬钩，这虽然会无意中影响游泳者——最初并非目标——但会引发持续不断的疯狂攻击。”

“在所有情况下，人为错误都是此类事故的根源。”

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