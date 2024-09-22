GO Diving Show ANZ 上的顶级技术讲座

开幕式上的技术舞台 GO 潜水表演 ANZ 本周末（28 月 29 日至 XNUMX 日），悉尼展览中心将举办一场国际技术潜水人才和本土深水潜水专家的大杂烩。

无论您只是想尝试技术潜水，还是已经是经验丰富的技术专家 - 或者即使您是潜水新手，只是想更多地了解这个具有挑战性的领域 - 那么技术舞台都是您周末值得一去的地方。

吉尔·海纳斯（Jill Heinerth）

吉尔·海纳斯（Jill Heinerth）

Jill Heinerth 是技术循环呼吸器潜水的先驱、洞穴潜水员和摄像师/摄影师，也是加拿大皇家地理学会的首位驻地探险家，她的畅销自传《走进地球》受到《华尔街日报》的称赞， 纽约 时代周刊和奥普拉 杂志.

她是国际潜水名人堂、女性潜水员名人堂、探险家俱乐部和水下艺术与科学学院的成员。她拍摄的照片曾被英国广播公司展示， 国家地理、红牛、加拿大地理、探索频道等等。

探索加拿大最长的水下洞穴

在渥太华河下方的洞穴中，吉尔·海纳斯 (Jill Heinerth) 有了重大的生物学发现，揭示了自然系统在流域保护中的重要性。

注意：周六的演讲中，吉尔 (Jill) 站在主舞台上。

加拿大特鲁克泻湖和沙克尔顿船之旅的发现

由于二战期间多艘沉船在此沉没，纽芬兰被称为“北方的特鲁克泻湖”，但最近沙克尔顿最后一艘船探索号的发现让该地区成为国际关注的焦点。

约翰肯德尔

约翰肯德尔

在黑暗的被水淹没的洞穴中进行考古，以及新的 Halcyon Symbios CCR 将成为摄影测量专家和技术潜水员讨论的话题 讲师 评估员约翰·肯德尔 (John Kendall) 登上技术舞台。

约翰是一位探险家，专门从事考古和地质遗址的水下 3D 建模。他曾使用摄影测量技术参与过数十次潜水遗址调查，包括火星沉船（1564 年）、MS Estonia（1994 年）、帕纳雷阿三号沉船（约公元前 300 年）和巴西骨头洞（约 11,000 年历史）。

他也是 讲师 全球水下探险家评估员，并担任其 产品培训 委员会。

黑暗中的考古学

UE 讲师 摄影测量专家 John Kendall 将讨论如何使用摄影测量技术记录被水淹没的洞穴内的考古遗址。John 将讨论欧洲和南美的项目，以及这些项目的挑战和令人惊叹的成果。

翠鸟共生

Halcyon Manufacturing 即将推出其新系列 电脑、独立 HUD 和新款胸挂式 CCR。借助整个系列的无线通信，来听 John Kendall 介绍新玩具，并抢先体验 CCR。

戴维·斯特莱克

戴维·斯特莱克

行业传奇人物 David Strike 将在首届 GO 潜水表演 ANZ，当他专注于世界上最深的潜水时，您可以肯定演讲是有趣和有教育意义的，因为他关注的是世界上最深的潜水，并为技术潜水员提供了一些警示故事。

澳大利亚人 David Strike 于 1961 年获得潜水员资格认证，其背景涵盖军事、商业、科学和技术潜水领域，并且精通和具备开放式和闭式水肺以及水面需求潜水设备的资格，他曾是一名潜水员 讲师 和 讲师 培训师认证者，并定期为世界各地的潜水出版物撰写潜水相关主题的编辑撰稿人。

他还组织了多场世界级的潜水活动，重点是技术潜水，并多次获得“行业认可”奖项以及 ADEX 终身成就奖，同时还是英国探险家俱乐部的成员。 纽约.

混搭：世界最深的潜水

在整个 20 世纪上半叶，英国皇家海军和美国海军进行了一系列氦氧混合气深潜试验，目的是协助潜艇救援和打捞。扩大潜水员可以安全潜入的深度极限，并且到达那里后仍能进行有意义的工作，这具有非常实用的目的。

这次演讲的重点是英国皇家海军 1956 年创下的世界深度纪录的背景和后续故事，这一纪录至今无人能及。

给技术人员的警示故事： 潜水事故和不当行为

“男人从 教训 历史是最重要的 教训 这是历史必须教给我们的。” –奥尔德斯·赫胥黎。

这是个人轻松的轶事、故事和故事集，强调了“潜水能力并不是弥补一个人所缺乏技能的灵丹妙药”这一事实；并且让我们对不断发展的潜水世界的各个方面有了一点了解。

雅娜·斯塔什克维奇

雅娜·斯塔什克维奇

经验丰富的技术型 CCR、洞穴、矿井和沉船潜水员 Yana Stashkevich 在探索潜水方面正在迅速声名鹊起，她将在技术舞台上就她的功绩进行精彩的演讲。

她是 Vaggfjellan XI 探险队的成员，该探险队探索位于北极圈以外的洞穴系统，其入口位于挪威峡湾的斜坡上，她还是水下拍摄和研究 (UFR) 项目团队的一名循环呼吸器潜水员，负责记录希腊一些世界上保存最完好的沉船。

目前，雅娜积极参与爱琴海深海沉船探索项目，并推动希腊水域的海洋遗产保护。

过去十年间，她曾游历三大洲的 35 多个目的地，同时兼顾全职全球营销人员的职业。她目前就职于全球最有价值的威士忌品牌麦卡伦。

来自英国的 Yana 充满活力和热情，极具感染力，她是一名定期演讲者和教练——她热衷于激励人们突破自己的界限，追求自己的激情，无论它是什么。

维克斯惠灵顿项目：爱琴海深处的隐藏宝石

雅娜讲述了她在希腊的冒险经历，在那里她参加了多次深海沉船识别潜水，包括维克斯惠灵顿轰炸机——一个真正的时间胶囊，被认为是同类飞机残骸中保存最完好的。

虽然大多数二战飞机残骸都提醒人们生命是多么脆弱，但维克斯惠灵顿号却记录下了一段令人难以置信的幸存故事。机组人员在被击落后巧妙地跳伞，并被当地人救起。

有没有想过，沉船上看似微不足道的线索和特征如何能帮助拼凑出沉船前发生的事情？加入 Yana 的演讲，沉浸在发现和探索的惊心动魄的故事中。

迈克·梅森

迈克·梅森

技术潜水员和潜水人为因素专家迈克·梅森 (Mike Mason) 将登上技术舞台，讨论潜水可以从飞行中学到什么，以及如何“成为你想追随的潜水员”。

Mike 的整个职业生涯（迄今已有 24 年）都参与了军用战斗机的飞行，拥有超过 3,000 小时的不同类型的战斗机飞行经验， 测试 飞机作为 讲师.他现在是一名 讲师 与澳大利亚皇家空军合作，教授下一代战斗机飞行员。

麦克曾在航空母舰上服役，并完成过 200 多次战斗任务。他驾驶战机飞越过除南极洲以外的所有主要大陆。

他已经活跃潜水近十年了。他的潜水日志里有大约 400 次潜水记录，并且是一名 潜水长 为当地一家潜水店工作。他是新南威尔士海岸的一名活跃 CCR 潜水员，有资格使用常氧三混气潜水至 60 米深。他曾潜水到过最北的冰岛和最南的新西兰。

他的飞行生涯激发了他对人为因素的兴趣，以及人为因素对于最大限度地提高安全性和性能的重要性。大约四年前，他加入了人类潜水员团队，因为他想将自己在飞行过程中获得的人为因素知识和经验与对潜水的热情结合起来，帮助教育其他潜水员。

潜水员的高空飞行理念

迈克是一位经验丰富的战斗机飞行员和热情的潜水员，他将讲述帮助他在飞行生涯中取得成功的几种概念、流程和技术，以及它们如何帮助您成为一名更好、更安全的潜水员。

约翰加文

约翰加文

约翰·加文 (John Garvin) 是澳大利亚编剧、技术精湛的潜水员、水下探险家和潜水主管，曾负责詹姆斯·卡梅隆多部电影的潜水作业，包括《阿凡达 - 水之道》、《阿凡达 3》、《詹姆斯·卡梅隆的深海挑战 3D》和《密室逃脱》，他将在 GO 潜水表演 ANZ.

约翰实际上写了剧本 圣殿 和 詹姆斯·卡梅隆的深海挑战 3D并于 2023 年为 Netflix 长片制作了商业潜水片段 最后一口气.

他是一名技术潜水员 讲师 闭路循环呼吸器专业培训师，撰写了《技术潜水国际》 测试 AP Diving 的 Inspiration 和 Evolution 呼吸器手册。

约翰是凯科斯洞穴项目的创始成员之一，该项目致力于探索和绘制特克斯和凯科斯群岛的水下洞穴.

2002年，他的公司为Tanya Streeter打破160米自由潜水世界纪录提供了后勤和安全潜水员支持。

他还是 深海挑战者 詹姆斯·卡梅隆独自驾驶潜水器潜入马里亚纳海沟底部，创造了历史。

约翰出演过多部电影和纪录片，包括 圣殿, 詹姆斯·卡梅隆的深海挑战 3D, 非凡的人 和 自由潜水.

在从事跳水运动之前，他曾在西区摇滚音乐剧中担任主角 巴迪：巴迪·霍利的故事并继续享受他一生的爱好——潜水、拍电影和玩摇滚乐。

《阿凡达：潘多拉海洋的工程》

约翰描述了他领导潜水队的角色， 测试 演员们如何潜水以及设计续集中使用的一些专用潜水设备。

克里·布罗

克里·布罗

洞穴潜水员和技术潜水员 Kerrie Burow 将讲述她的洞穴潜水之旅 摄影 当她登上科技舞台时，她采用了各种技巧。

克里是一名合格的闭路循环呼吸器 (CCR)、技术和洞穴潜水员，也是一名屡获殊荣的水下摄影师，其中包括赢得 2022 年度水下摄影师奖，并在澳大利亚顶级新兴摄影师奖中获得频繁的名次和认可等。

她是《Scuba Diver》杂志的特约撰稿人和摄影师。 杂志 澳大利亚和新西兰，她的文章和图片已在国内外多家杂志上发表。

在职业上，Kerrie 在企业界担任学习科学顾问，并乐于与希望传授其知识和技能专业知识的学科专家合作。

跨大陆洞穴潜水摄影：我的前两年半 年——我希望从一开始就知道的事情

本次研讨会将以学习洞穴潜水的视觉日记形式呈现 摄影，将于2022年XNUMX月在澳大利亚开播。

涵盖澳大利亚、欧洲和墨西哥的洞穴和洞穴中的重要见解和经验，参与者将分享成长的过程，了解每次带着相机的洞穴潜水都提供了宝贵的 教训 以及持续改进的机会。

将涵盖安全的重要性、低光照条件下的相机设置、构图、了解光线的重要性以及从概念到最终编辑的摄影过程。

参与者将有能力捕捉美丽的图像，同时尽量减少对脆弱的水下环境的影响。

理查德·泰勒

理查德·泰勒

特 GO 潜水表演 ANZ 欢迎技术潜水 讲师 培训师兼 OZTek 创始人理查德·泰勒 (Richard Taylor) 在首届活动的技术舞台上。

理查德在澳大利亚和新西兰拥有超过 30 年的技术潜水经验，始于 1990 年代初，包括 1994 年在澳大利亚进行的一些首次三混气潜水（在获得认证之前）。

他曾担任 TDI/SDI 澳大利亚和新西兰区域总监，并担任 讲师 他们在多个级别上都担任过教练评级。他是“悉尼项目”混合气体潜水队的创始成员，也是在加里波利附近发现澳大利亚第一次世界大战潜艇 AE2 的澳大利亚-土耳其联合队的安全和潜水官，也是 1997 年探索新西兰皮尔斯复兴的第一支混合气体潜水队的成员。

1999 年，他创办了 OZTeK 澳大利亚潜水技术展览会和会议，并于 99 年在悉尼举办了 OZTek2000，在墨尔本举办了 OZTek3，在悉尼举办了 OZTek2002，之后与 David Strike 合作在悉尼举办了 OZTek4 和 OZTek'07 潜水展。

Richard 曾在世界各地教授过数百名技术潜水员和教练，他是一名狂热的沉船潜水员，作为一名热衷的洞穴潜水员，他是 CDAA 20 多年的会员。他现在继续为 SDI/TDI/FRTI 授课，是少数几位 讲师 培训师评估员及其成员 产品培训 顾问小组。

他曾担任澳大利亚和新西兰潜水行业协会主席，也是澳大利亚/新西兰标准委员会和 ISO 委员会成员。他发表了许多关于技术潜水和潜水安全的文章，并在全球研讨会和潜水会议上发表演讲。作为一名前呼吸器潜水员和 讲师，他是一个热情的倡导者 测试 并保持开放式技术潜水技能。

他坚信，随着我们获得更多经验，我们就有责任将我们的知识和技能传递给他人，以便我们的后代能够比我们更安全地探索水下世界。

教学或担任潜水员时的健康与安全义务

了解作为 讲师 或潜水员。

马特卡特

马特卡特

海洋考古学家、海洋倡导者、技术潜水员 Matt Carter 博士将在 GO 潜水表演 ANZ.

自 2003 年以来，他在 13 个不同的国家参与了水下考古项目，从在西班牙发掘具有 2,800 年历史的腓尼基沉船，到领导探险队对比基尼环礁和楚克泻湖的幽灵舰队进行 3D 模型制作。

2009 年，马特获得了我们的世界水下奖学金协会 (OWUSS) 的澳大利亚劳力士奖学金，他借此机会开始使用循环呼吸器进行科学潜水。从那时起，他成为使用 CCR 和摄影测量进行海洋考古的先驱，专门从事澳大利亚和太平洋二战沉船的勘测和评估。

Matt 是探险家俱乐部的国际研究员和 EC50 奖获得者，曾任澳大利亚海洋考古研究所 (AIMA) 副主席，以及 ICOMOS 国际水下文化遗产委员会 (ICUCH) 的新西兰代表。他还曾担任电视连续剧《海岸：新西兰》的特邀主持人，该剧是英国广播公司制作的英国连续剧《海岸》的衍生剧，他还是联合国、国际自然保护联盟 (IUCN)、太平洋区域环境计划秘书处 (SPREP) 和澳大利亚政府的主题专家。

马特拥有十多年的科学、商业和技术潜水经验，目前担任重大项目基金会的研究主任，致力于保护蓝色太平洋上受到二战沉船污染威胁的海洋生态系统、文化和生计。

Matt 在 GO Diving Show ANZ 上的演讲内容如下：

蓝色太平洋的幽灵残骸

GO Diving Show ANZ 11 上的顶级技术讲座

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。