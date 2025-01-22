维克斯惠灵顿项目

技术潜水员、深海沉船潜水员、CCR 和洞穴潜水员 Yana Stashkevich 将登上技术舞台，带您一睹雄心勃勃的 Vickers Wellington 项目，该项目旨在展示爱琴海深处真正的隐藏宝石 GO潜水表演 三月。

雅娜·斯塔什科维奇 (Yana Stashkevich) 在探险潜水方面迅速成名。她是 Vaggfjellan XI 探险队的成员，该探险队探索位于北极圈外的洞穴系统，洞穴入口位于挪威峡湾的斜坡上。她还是水下拍摄与研究 (UFR) 项目团队的一名循环呼吸器潜水员，负责记录希腊一些世界上保存最完好的沉船。

目前，雅娜积极参与爱琴海深海沉船探索项目，并推动希腊水域的海洋遗产保护。

过去十年间，她曾游历三大洲的 35 多个目的地，同时兼顾全职全球营销人员的职业。她目前就职于全球最有价值的威士忌品牌麦卡伦。

来自英国的 Yana 充满活力和热情，极具感染力，她是一名定期演讲者和教练——她热衷于激励人们突破自己的界限，追求自己的激情，无论它是什么。

战时故事

雅娜将讲述她在希腊的冒险经历，在那里她参加了多次深海沉船识别潜水，包括对一架维克斯惠灵顿轰炸机的识别——这是一个真正的时间胶囊，被认为是同类飞机残骸中保存最完好的。



虽然大多数二战残骸都提醒人们生命是多么脆弱，但维克斯惠灵顿号却记录下了令人难以置信的幸存故事。机组人员在被击落后巧妙地跳伞，并被当地人救起。



有没有想过，沉船上看似微不足道的线索和特征如何能帮助拼凑出沉船前发生的事情？加入 Yana 的演讲，沉浸在发现和探索的惊心动魄的故事中。

维克斯惠灵顿项目 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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