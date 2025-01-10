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英国的鲨鱼在黑暗中发光

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鲨鱼

鲨鱼栖息在英国海岸附近，但你知道有一种鲨鱼会在黑暗中发光吗？今年，欢迎加入 Lloyd Rees-Jones 的 GO潜水表演 3 月份，他将登上英国舞台，从不同的角度展示海洋生物的不同侧面（没有双关语的意思！）。

劳埃德·里斯-琼斯是 HSE 第 4 部分媒体潜水员、PADI 名仕潜水员培训师、水下摄像师和海王星垃圾清洁军 (NARC) 的资深志愿者。近 20 年来，他一直对西威尔士彭布罗克郡的三个岸上潜水地点着迷，每年他都会发现一些新的东西，让他对即将到来的潜水季充满兴奋，并让他年复一年地回来。

目录
目录

彭布罗克郡的紫外线夜间潜水

劳埃德在英国舞台上的演讲将涉及海洋荧光和我们最喜欢的沿海物种的夜间活动，并将介绍紫外线夜间潜水如何有可能重新点燃我们对夜间潜水的热情 - 以及它可以为我们的英国潜水探险带来的隐藏好处。

GO潜水表演
英国在黑暗中发光的鲨鱼 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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31 年 2025 月 17.50 日前以 XNUMX 英镑的价格购买门票，您的伙伴、配偶或最好的朋友将免费与您一起入场！或者为什么不带上不会潜水的伙伴一起去，这样他们就可以看到他们错过的所有水下世界奇观！

实际上，买一送一的优惠相当于每张票只需 £8.75。和往常一样，这包括免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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01:00 免提脚蹼
02:10 离开戒指
03:34 手臂和腿
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05:56 面具与规则
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