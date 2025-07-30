技术潜水与人工智能的共生

Nays Baghai 是来自澳大利亚悉尼的电影制作人、水下摄影师和技术潜水员，他将在 GO 潜水表演 ANZ 9 月份，有两个有趣的演讲——从水下创意的角度看科技潜水与人工智能的共生关系，以及自由潜水和循环呼吸器：它们有哪些相似之处和不同之处。

作为一名电影导演，奈斯的作品曾获得 30 多个奖项，他的两部纪录片 降落 和 潜入黑暗， 曾获得奥斯卡金像奖资格。

作为一名以多才多艺而闻名的水下摄影师，纳斯曾为索尼、亚马逊、劳力士、澳大利亚旅游局、SBS 等多家公司拍摄过作品。

他拥有数十项与潜水相关的资格，从三混气循环呼吸器潜水到高级自由潜水，最近还成为探险家俱乐部的会员。

技术潜水与人工智能的共生关系 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！