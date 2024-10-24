约翰·克里斯托弗·费恩 (JOHN CHRISTOPHER FINE) 赞扬了这些对潜水员友好的爬行动物，它们克服一切困难，继续返回佛罗里达州棕榈滩的栖息地。他拍摄了这些照片

这就像时光倒流。我可以想象诺琳·劳斯穿着黄色潜水衣，背着小水箱，笑容灿烂地游向罗伯特。诺琳给海龟取了名字。罗伯特是一只大雄性红海龟，20 年来，它总是一季又一季地回到佛罗里达州棕榈滩附近的珊瑚礁。

诺琳和罗伯特一起游泳，测量了它的甲壳长 115 厘米。它的甲壳中间有一个洞，很明显是它的身份，这是很久以前与船螺旋桨碰撞的结果。罗伯特会在 XNUMX 月到达，然后离开，返回遥远的加勒比海栖息地——根据诺琳一丝不苟的记录，通常是在 XNUMX 月底。

在巴哈马完成潜水教练培训后，诺琳在里维埃拉海滩开设了一间小办公室，并将她的潜水船停泊在那里。

玳瑁在泪珠礁的岩架下休息。经过长途跋涉到达棕榈滩后，海龟在墨西哥湾流外休息。它们的呼吸节奏会发生变化，而且它们可以长时间潜入水中

诺琳·劳斯开始营业，带潜水员探索棕榈滩附近的珊瑚礁。她培训了前当地市长多蒂·坎贝尔，她们很快成为了朋友。在多蒂的投资下，棕榈滩的诺琳·劳斯潜水俱乐部于 1977 年开业。

这是一家潜水员乡村俱乐部，有深水训练池和游泳池设施，这意味着穿着湿泳衣的潜水员可以坐在宽敞的办公室和休息室的任何地方。诺琳住在楼上的公寓里，面朝内陆水道，她的新最先进的潜水船就停泊在那里。

目录 龟夫人 准备交配 藤壶灌木

龟夫人

诺琳于 2005 年去世。在患上瘫痪性减压病后，她康复并继续潜水，但于 1995 年被迫退休。多年来，她为来自世界各地的潜水员提供热情的接待和培训，海龟是诺琳的最爱。

她赢得了“海龟女士”的绰号，起初，她拒绝让那些用鱼叉捕鱼的人登上她的潜水船，并反对他们，因此对她产生了嘲笑；后来，随着她的水肺俱乐部成为潜水界的一颗明珠，这个绰号逐渐变成了对她的深深敬意。

已故的诺琳·劳斯不允许从她的潜水船上进行鱼叉捕鱼。任何上交鱼叉枪的潜水员都可以免费旅行一次。她把鱼叉枪弯曲，用在潜水俱乐部的雕塑上

这块宏伟的地产在营业 38 年后被出售，并被推土机推平，为开发让路。但现在海龟又回来了——潜水俱乐部也回来了。

俱乐部的核心部分被卖给了 Shaun Gallant，他负责运营 凯拉米·托 从里维埃拉海滩码头 (Riviera Beach Marina) 出发，还有另一艘从朱庇特 (Jupiter) 出发的潜水船和北湖大道 (Northlake Boulevard) 附近的一家商店。

同样的和蔼可亲、热情好客的精神和禁止鱼叉捕鱼的规定（除了用鱼叉捕捉入侵的狮子鱼以及在旺季允许捕捞龙虾外）仍然延续下来。

潜水 凯拉米·托 龟交配季节的景象让我想起了很久以前和诺琳一起进行的那些精彩的潜水。海龟通常不会把棕榈滩附近的墨西哥湾流水域作为永久的家园。

红海龟是肉食动物。它们会吃水母、软体动物，如果能抓到鱼的话，它们甚至会吃鱼。有些种类的红海龟只吃海龟草和海绵。

一只倒霉的海龟被朱诺码头附近的一名渔民钩住，带到救援中心取下鱼钩后又被放归大海。

准备交配

每年，它们都会来到棕榈滩附近，准备交配。然后，雌性会在夜间缓慢地爬上岸产卵，返回大西洋珊瑚礁，通常会再次交配，产下另一窝一百枚卵，然后回家，直到下一个季节。

它们是如何到达这个地方的？它们从加勒比海的家园游了数百、数千英里，到达它们孵化的海滩附近的珊瑚礁上。科学家认为这与月亮、太阳和地球自转有关。

我记得在海滩上发现过一只死去的幼龟。它没能从蛋里爬到海浪里，而是被阳光晒干了。每千只幼龟中只有一只能活到成年。我把它捡起来，放进一杯水中，用磁铁把它转了一圈。龟脑中的磁性晶体会印上一张地图，让它们能够导航回它们的起源。

雌性海龟挣扎着上岸，在当地的海滩上挖巢。岸上的灯光使它们感到困惑，它们经常转身返回大海。堤坝和海滩侵蚀导致它们在高潮线以下产卵，因此海浪将它们冲走。监测员会标记海龟巢以保护它们

和其他爬行动物一样，乌龟的性别取决于巢穴内的温度。两者之间的差异相对较小：我们说帅哥和美女。

深色沙子会增加温度。赤脚走在沥青上比走在白水泥上更能体现这一点。海滩整修项目将黑色、深海挖出的沙子倾倒在海滩上。天气炎热，雌性海马孵化出来。温度变化导致气候变暖，这意味着雌性海马数量会增多。这种不平衡会导致未来的海马数量失去自然平衡。

Kyalami 潜水教练 Mike Healy 带我们来到 Breakers Hotel 南边一处他们称之为“泪珠”的珊瑚礁。我们看到了许多雌性红海龟，其中一只躲在远离水流的篮形海绵后面，在长时间游泳后休息。

当潜水员拍摄水下照片时，迈克停了下来，欣赏这只老海龟。

Kyalami 水肺俱乐部潜水教练 Mike Healy 在棕榈滩离岸约一英里的 Breaker's Reef 附近与红海龟

诺琳拥有与海龟一起游泳的特别许可证。她记录数据并观察每一次潜水。她记录了科学家们渴望的行为。当时的研究人员很少潜水，甚至很少观察野外研究对象的行为，当然不像诺琳那样频繁，她每天都潜水。

藤壶灌木

在泪珠礁上还发现了几只雌性红海龟。在波涛礁附近的第二次潜水中，其中四只仍然充满好奇心，并游向潜水员。

有时，诺琳甚至会把她的调节器交给罗伯特，一只呼吸空气的爬行动物，这样他就不必因为游到水面而中断他们的潜水。罗伯特认识诺琳，会游到她身边，用她随身携带的“海绵垫”擦去他壳上的藤壶。

在污染最严重的时候，当水资源管理人员在暴雨期间打开运河闸门以防止西部发生洪水时，一层层的淤泥涌入海洋。诺琳说看到海龟把自己浸入淤泥中，使藤壶缺氧，从而杀死它们。这是一种非常不寻常的聪明行为，类似于猿猴使用工具。

海龟必须浮出水面呼吸，因此经常被船撞到。这只死海龟最近被船的螺旋桨刺穿了壳而死亡

海龟正面临危机。尽管美国将海龟列为濒危物种，但它们仍被猎杀作为食物，许多海龟在事故中丧生。有些海龟误食了塑料垃圾，痛苦地死去，因为它们被误认为是水母。

海龟数量统计令人望而生畏。据估计，肯氏丽龟有 3,000 只，赤蠵龟有 91,000 只，玳瑁有 30,000 只，棱皮龟有 133,000 只，橄榄龟有 558,000 只，澳洲平背龟有 7,000 只，绿龟有 245,000 只。

棕榈滩是红海龟、玳瑁、绿海龟、棱皮龟和罕见的肯氏丽龟的栖息地，后者只是在沿海岸向北飞行时路过这里。它们并不在此筑巢。

泪珠礁 18 米深处的老年红海龟。海龟寿命很长，如果它们浮出水面呼吸时没有被渔网、塑料碎片或船只事故所伤，有些海龟可以活到 90 多岁

海龟们生活得很好 棕榈滩。也是如此 水肺俱乐部新一代潜水教练以新主人的道德为榜样，确保珊瑚礁生物得到保护，并为那些想观察这种自然现象的人打开了一扇窗户，这种现象虽然经过了研究，但至今仍不甚明了。海龟又回来了。

约翰·克里斯托弗·法恩 (John Christopher Fine) 在 Divernet 上也写道： 海龟濒临灭绝, 墨西哥湾流中的珊瑚更加幸福, 潜水真正先驱者的故事, 水下艺术之父：安德烈·拉班, EEP DOODOO：潜水员眼中的佛罗里达问题, 珊瑚养殖户重塑未来