与汤姆·帕克一起探索水下电影制作的疯狂世界

汤姆·帕克 (Tom Park) 是一位来自澳大利亚的水下摄影师和导演，在水下电影行业拥有十多年的工作经验，他将在主舞台上讨论“水下电影制作的疯狂世界”。 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

汤姆曾参与过各种项目，从故事片纪录片到自然历史电影，客户包括 BBC、Netflix、Amazon Prime Video 和大卫·爱登堡，他的作品获得了世界各地电影节的奖项，包括著名的 Wildscreen 电影节。

汤姆以其精湛的水下摄影技术及设备操作技巧而闻名，他善于捕捉水下世界的美丽与独特，并拥有独具匠心的创意视角。他的职业生涯大部分时间都在拍摄大堡礁和澳大利亚东海岸，他热衷于海洋保护，并致力于用自己的艺术作品来提升人们对保护海洋生态系统重要性的认识。

GO 潜水展将于 6 月 7 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕各个舞台和展区，将有各种各样的参展商，包括旅游局、旅行社、度假村、游轮、培训机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！