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马耳他和戈佐岛附近的古代奇迹

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马耳他和戈佐

蒂米·甘宾教授是马耳他大学古典学与考古学系海洋考古学副教授，多年来一直走在探索未发现的沉船和古代遗址的前沿——他将带你走进博物馆主舞台，了解一些最新研究的幕后故事。 GO潜水表演 三月。

甘宾教授毕业于该大学的历史专业，后来在布里斯托大学获得海洋考古学和历史学硕士学位，并在那里获得了海洋考古学博士学位。他参与过许多合作研究项目，还共同指导了地中海各地的众多海上水下调查。

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虚拟博物馆

Timmy 是虚拟博物馆——水下马耳他的发起人和总监。水下文化遗产地往往远离人们视线，也常常被人们遗忘。造成这种情况的原因很简单——海洋本身造成的物理障碍。到目前为止，只有潜水员或潜艇人员才能参观这些历史时间胶囊。深度、偏远和立法带来的限制仍然存在。

事实上，联合国教科文组织《保护水下文化遗产公约》的核心原则之一是“缔约国应提高公众对水下文化遗产价值和重要性的认识”，虚拟博物馆——水下马耳他完全赞同这一原则。这个在线平台将水下文化遗产带到水面，带入普通民众的家中。

该网站使用 3D、虚拟现实和其他媒体，旨在与公众分享马耳他独特的水下文化遗产。

腓尼基沉船项目

2007年，在一次旨在绘制马耳他水下文化遗产地图的海上遥感调查中，声纳数据被发现存在小异常。

自那时起，马耳他大学与一些国际伙伴合作，研究最近最有趣的水下考古发现之一。 

这艘腓尼基沉船位于戈佐岛 Xlendi 湾 110 米深处，船上载有完整且保存完好的混合货物，可追溯到公元前 7 世纪。船上的石器和陶瓷制品为了解古风时期中部地中海的经济史和贸易网络提供了线索。

除了考古学上的好处（包括研究迄今为止未知的陶瓷类型以及在发掘后阶段进行各种各样的科学测试）之外，该遗址还在方法和访问方面以及在遗址的交流方面提出了其他挑战和机遇。

您可以了解有关腓尼基沉船项目的更多信息 点击这里以及虚拟博物馆 点击这里.

GO潜水表演
马耳他和戈佐岛附近的古代奇迹 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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31 年 2025 月 17.50 日前以 XNUMX 英镑的价格购买门票，您的伙伴、配偶或最好的朋友将免费与您一起入场！或者为什么不带上不会潜水的伙伴一起去，这样他们就可以看到他们错过的所有水下世界奇观！

实际上，买一送一的优惠相当于每张票只需 £8.75。和往常一样，这包括免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

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对红海当局的严厉报告#scuba #podcast #news

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