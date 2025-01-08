爱琴海揭开它的秘密

Marinos Giourgas 是一位活跃的 PADI、TDI 和 IANTD 技术和循环呼吸器潜水教练，常驻希腊雅典南部海岸，同时也是 Otter Drysuits 的品牌大使，他将在 GO潜水表演 三月。

马里诺斯于 1990 世纪 XNUMX 年代初开始了他的潜水生涯，从那时起，他对与大自然接触的热情以及对冒险和第一次世界大战和第二次世界大战沉船的热爱使他有机会参加希腊海域的几次探险，发现和探索过去的水下遗迹。

马耳他岛是他接受技术培训并担任技术教练的地方，这里也成了他的第二故乡。出于对潜水的热爱，他游历了世界各地（印度尼西亚、夏威夷、密克罗尼西亚、泰国、埃及、塞浦路斯等），并在希腊的多家潜水中心工作，在那里他欣赏到了爱琴海海底沉船的美丽和历史价值。

他是 Aegeantec 的创始人，这是一支由充满热情的潜水员组成的团队，提供技术、三混气和 CCR 潜水员培训，范围包括安全探访深海沉船。Marinos 管理着该地区最大的潜水中心之一的技术潜水部门，为技术人员提供培训并指导他们前往只有少数人（如果有的话）才能看到的原始潜水地点。他的基地位于雅典的沿海地区，提供高标准的深海潜水装备，以及提供空气、氮氧混合气和三混气填充物的气体混合站，并且靠近各种沉船和壮观的珊瑚礁。

爱琴海上不为人知的战争遗迹

马里诺斯在科技舞台上的演讲将围绕首次潜入水中寻找一艘未知的、稀有的德国海军遗迹展开，该遗迹在 1943 年臭名昭著的莱罗斯战役后一直沉没在爱琴海深处。演讲将分为两个部分 - 潜水员的故事和他们为确认船只身份所做的努力，以及该船只沉没背后的历史。

爱琴海揭开它的秘密 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、身临其境的虚拟现实技术沉船潜水，以及 2025 年新推出的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

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