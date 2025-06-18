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潜水员是否会因为我们微弱的手势而错过任何机会？

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有没有想过，潜水时我们的交流会变得多么流畅？（罗西·摩尔）
有没有想过，潜水时我们的交流会变得多么流畅？（罗西·摩尔）

“在水面上，作为一名聋哑人士，我总是被视为‘无法与他人交流’的人，”顶级模特、演员、现潜水员尼尔·迪马科说道。然而，在水下情况恰恰相反——正如他向史蒂夫·温曼解释的那样，掌握真正的手语可以让所有潜水员受益。

“为了学习水肺潜水手势而放弃学习美国手语（ASL）的感觉有点奇怪，”尼尔·迪马科说道。“感觉就像受到了限制——我知道在水下用美国手语仍然可以进行同样多的完整对话。” 

“一些标准的潜水标志虽然非常必要，但并不十分直观，可能会被误解为其他意思。 

潜水员 Nyle 在船上
奈尔·迪马科

然而，令人兴奋的是，和我一起上课的托马斯·科赫现在正在扩展一门完整的水下语言。既然我们已经拥有了一门完整的、有效的视觉语言——手语，为什么还要依赖随意的手势呢？

“如果我们使用手语来标准化潜水手势，潜水员不仅可以在水下更好地交流，还可以与内陆的聋哑人进行交流！”

尼尔·迪马科 (Nyle DiMarco) 将自己称为聋人社区的一员，他认同根植于其母语 ASL 的聋人文化。

这位 36 岁的演员、模特和活动家于 2015 年在美国赢得了电视真人秀系列节目的冠军，引起了公众的关注 美国超模.

当时，他已经以自由模特身份工作了大约一年，但却成为该节目22季以来第二位获胜的男性选手，也是第一位获得该奖项的聋人选手。他的胜利让他与一家纽约模特经纪公司签订了一份全职合同。

第二年，他和一位专业搭档赢得了电视比赛 与星共舞，使他成为第二位获得与英国 严格来跳舞.

目录
目录

模特、舞蹈、跳水……

水肺潜水是奈尔近期才开始的一项爱好。他的兴趣源于与PADI课程总监托马斯·科赫（Thomas Koch）的长期相识，后者也是一名聋人。“我从小就认识托马斯，”他说。“15年来，我一直想跟他学习潜水，但一直没时间。” 

奈尔与托马斯·科赫（罗西·摩尔饰）在泳池里训练
奈尔与托马斯·科赫（罗西·摩尔饰）在泳池里训练

看看他的简历，这并不奇怪，但当奈尔抽出时间考取潜水认证时，他真的下定了决心。他已经在佛罗里达群岛伊斯拉莫拉达附近的Aqua Hands公司完成了四门潜水课程。Aqua Hands是PADI潜水中心，由托马斯拥有，号称世界上唯一一家由聋人拥有的潜水公司。 

紧接着开放水域潜水员课程之后是进阶开放水域潜水员课程、富氧空气潜水课程和 AWARE 珊瑚礁保护课程。 

“PADI 的课程让我掌握了必要的技能和知识，让我能够自信地探索水下世界，而 Thomas 的 ASL 技能更是让这段经历更加精彩，”Nyle 说道。此外，他对水肺学习的理解也带来了意想不到的见解。

“水下世界才是真正的聋人世界，”他说，“一切都变了。在水面上，作为一个聋人，我总是被视为‘无法与他人沟通’的人。但在水下呢？一切都变了。” 

奈尔和他的教练托马斯·科赫（罗西·摩尔饰演）
奈尔和托马斯在船上（罗西·摩尔）

在海上训练时，我注意到一件很有趣的事情——听力正常的教练在水下无法很好地指导其他听力正常的潜水员。他们会先开始潜水，然后尝试用手势/模仿指令，但很少奏效。

“几分钟之内，学生们就会显得很困惑，然后每个人都会游回水面，以便教练可以讲话。 

然后他们又会潜水——然后一切又会重复。我看着他们像坐电梯一样上上下下。他们的学习和实践经验被缩短了。

与此同时，托马斯，世界上唯一的PADI聋人课程总监，和我？我们全程都待在水下。没有浮出水面，没有受到任何干扰。他能够用美国手语实时地、在几英尺深的水下讲解技巧、纠正我的姿势并指导我完成每个练习。 

“一切都很无缝，说实话，水下感觉就像是我们的地盘！” 

好的，我们都知道（Rosie Moore）
护士鲨的信号是什么？（罗西·摩尔）

晚餐计划和珊瑚白化

这并非奈尔在水下遭遇的唯一逆转。“另一个有趣的场景是：我经常依靠纸笔与听力正常的人交流。但在水下，突然间，听力正常的人开始在防水笔记本上慢慢地写写画画，而我和托马斯则只能用手语交流。” 

“他毫不费力地指出了珊瑚礁生物，解释了我们所看到的东西，是的，我们甚至在水下制定了晚餐计划。” 

奈尔和教练探索珊瑚礁时，有一个瞬间深深地印在了他的脑海里。“托马斯指着几片被肥沃的珊瑚礁包围着的、褪色成骨白色的珊瑚。他当场用美国手语解释道：‘那片珊瑚已经死了，这是海水温度上升的直接结果。全球变暖是真实存在的，即使在水下也清晰可见。’ 

“然后我就能在水下问他更多有关这方面的问题了。我脑子里一直想着其他有听力教练的听力潜水员。不然就不会发生那场对话了。” 

“听力正常的潜水员必须等到浮出水面，大概15到30分钟后，才能问：‘嘿，我们看到的那些白色的东西是什么？’假设他们还记得的话。但因为我和托马斯可以在水下交流，所以我当时就学会了。这个道理一直萦绕在我的心头。” 

聋人乌托邦

奈尔·迪马科出生于纽约皇后区，他的父母和两个兄弟都是先天性耳聋。父母离异后，他的母亲唐娜带着孩子们搬到了马里兰州。

奈尔就读于马里兰聋哑学校，后来在华盛顿的专业大学加劳德特大学获得数学学位。 

2013 年，也就是他毕业的那一年，他出演了一部名为 在罐头里，并在接下来的几年里进军电视界，在系列剧中扮演主角 出生时就转换 并出演喜剧系列， 困难的人.

模范学生
模范学生

他一直明确表示，他不认为自己因耳聋而残疾，相反，他认为无需说话就能交流是一种优势 — — 比如做模特。 

他致力于提高人们对聋人文化的认识，并于 2016 年创立了 Nyle DiMarco 基金会，这是一个为聋哑儿童及其家庭提供资源的慈善机构。

四年后，他创办了自己的制作公司 Clerc Studio，并由此创立了 聋U，一部以加劳德特大学为背景的 Netflix 真人秀系列；一部获得奥斯卡提名的纪录片短片，名为 听得见 今年， 聋人总统现在！这部纪录片由他联合执导并制作，讲述了1988年在加劳德特大学引发的学生抗议活动，当时一位听力正常的候选人击败了聋哑候选人当选。他还在自传中分享了自己的故事。 聋人的乌托邦。

加拉帕戈斯群岛成为他的目标

即使在水下也能轻松地与水肺教练交流，这帮助 Nyle 轻松完成了最初的水肺课程，但现在他需要获得扎实的水下经验，才能充分利用这个梦想的开始。 

“剩下的就是潜水50次，才能去加拉帕戈斯群岛潜水，”他说，并表示加拉帕戈斯群岛是他愿望清单上的首选，其次是挪威的罗弗敦群岛——与大型动物的邂逅显然是他的目标。“我经常在世界各地旅行，所以我想我可以偷偷溜出去潜一两次！” 

作为一名潜水员，他唯一能想到的缺点是，目前很少有人懂手语：“他们只懂有限的非美国手语水肺手势！我无法在下面和他们交流。”

“这正是托马斯想要做的：弥合两个世界之间的鸿沟。海洋仍然是地球上探索最少的地方之一，说实话，手势信号的潜力也同样有限。”

说服聋人学习潜水应该不成问题；奈尔认为，真正的挑战在于“鼓励听力正常的潜水员不仅参与水肺潜水，还要参加聋人教练的课程。没有人比他更懂得如何在水下巧妙地运用手势。” 

轻松交换意见

“我看到托马斯·科赫在水下与听力正常的潜水员轻松交流，他用清晰直观的手势，让大家一听就懂。我觉得听力正常的学习者跟聋哑人交流会更好！” 

最后一点：我问奈尔，潜水员经常把水下世界说成是“吵闹的地方”，他是否感到惊讶。“这对我来说是个新鲜事 现在 “我完全不知道！”他回答道，“现在我得去看看那个兔子洞了……” 

托马斯·科赫

Aqua Hands 由托马斯·科赫于2010年创立，他后来成为PADI大使潜水员。这家位于佛罗里达州克利尔沃特的PADI潜水中心专门为聋人和听力障碍人士提供服务，并表示其所有水肺潜水课程和行程均使用美国手语（ASL）进行，以确保听力正常人士和聋哑人士都能轻松参与。

也在 Divernet 上： 我们会有全球手语吗？, 潜水手势：弥合水下沟通障碍

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