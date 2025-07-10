悉尼沉船事件成为焦点

技术潜水员 Samir Alhafith 是 悉尼项目，这是一个由技术潜水员组成的协会，致力于研究和发现更深、更具挑战性地点的重要历史沉船，他将在悉尼的科技舞台上讨论一些沉船。 GO 潜水表演 ANZ 九月份。

悉尼项目的 正在进行的任务是发现和记录位于澳大利亚水域和海外地区的具有历史意义的沉船。

该团队最近一直在当地水域的较深地点工作，目的是绘制现有和新沉船的 3D 地图，并为未来的潜水员保留这些历史遗址。

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GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！