Steve Backshall headlines the Main Stage

Multi-award-winning TV presenter Steve Backshall – headline speaker at the GO潜水表演 in March – will be turning his attentions to two diver-favourites, whales and sharks.

史蒂夫是一位全能英雄,他探索过地球上一些最偏远的地方。再加上他对野生动物和自然界无与伦比的了解,他成为了一位迷人的演讲嘉宾。

作为电视上最忙碌的主持人之一,也许最出名的是他非凡的成功 致命 series, Steve will be appearing on the Main Stage in Sydney alongside the likes of diving luminaries Dawn Kernagis, Monty Halls. Andy Torbet, Rannva Joermundsson and Maria Bollerup.

史蒂夫最近穿越大西洋、太平洋和印度洋拍摄 鲸鱼 Sky TV 的开创性节目,追踪人类最具代表性但又受到威胁的物种。他还拍摄了 远征 和 鲨鱼 为天空电视台和出现在 我们不断变化的星球 英国 BBC One 制作了一部雄心勃勃的七年系列剧,记录了六 这个星球的 最受威胁的生态系统。

在此之前,对于 美洲虎的失落之地r,他首次登上委内瑞拉的乌普伊格马山,在垂直的悬崖上睡觉,并在山顶发现了未知的动物物种。他还顺着绳索下降到圭亚那的凯图尔瀑布底部,进入了下面湿漉漉的仙境。

In 火山失落之地史蒂夫是第一个进入博萨维火山的外来者——他的团队在那里发现了多达 40 个新物种,包括世界上最大的老鼠!史蒂夫还参加了一次残酷的洞穴探险,在新不列颠的马格尼洞穴开辟了一条新通道。

其他系列包括 唉呀远征ka,他差点被座头鲸吞食,并被卷入冰川内部, 毒液猎人在那里的入会仪式上,他忍受了数百只子弹蚁(世界上最痛苦的刺人无脊椎动物)的螫咬。

他拍摄的其他电影包括 圣基尔达荒野, 极致英国——洞穴, 春季观察追踪者, 阿拉斯加现场直播、蓝色星球现场直播和史蒂夫巴克肖的未知世界。

史蒂夫是一位多产作家,他的最新著作是 深蓝色,融合了回忆录, 旅行, and marine and environmental science that takes us on a tour of the many worlds of aquatic life: from underwater deserts and rainforests to the evolution of ocean heroes like the sea turtle and the great white shark, to the rapidly declining state of white polar seas and coral reefs. Steve will be signing copies of Deep Blue immediately after his talks both days.

似乎这还不够,2023 年,史蒂夫表现出了巨大的韧性、决心、动力和雄心,打破了一项新的世界纪录——以最短的时间划过英国泰晤士河。

史蒂夫在主舞台上的演讲将是:

学习说“鲸鱼”语

我们正在进入了解鲸鱼世界的黄金时代,在不久的将来,我们不仅能了解鲸鱼,甚至还能对话……

鲨鱼——比树木还古老

与各种动物面对面接触,从微小的须鲨到大白鲨、老虎、公牛鲨和大锤头鲨。

GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh,恰逢新赛季拉开帷幕,并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔,他在阔别几年后重返 GO 潜水秀,同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士,他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产,以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组,他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台, 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人,并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。所有演讲者的名单(包括时间安排)可在此处找到 点击这里.

除了舞台之外,还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区,以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员,最初的 12 名候选人将接受 测试 with Marcus Greatwood and the NoTanx team in London in late-February. Then five selected finalists will compete at the GO Diving Show over the March weekend, including static apnea sessions in the pool, to find the overall winner, who will get a week-long trip to Marsa Shagra Eco-Village, courtest of Oonasdivers.

