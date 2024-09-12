Steve Backshall 专注于鲨鱼和鲸鱼

屡获殊荣的电视节目主持人 Steve Backshall – 就职典礼主讲嘉宾 GO 潜水表演 ANZ 28 月 29 日至 XNUMX 日的活动——他将把注意力转向两种最受潜水员喜爱的生物——鲸鱼和鲨鱼。

史蒂夫是一位全能英雄，他探索过地球上一些最偏远的地方。再加上他对野生动物和自然界无与伦比的了解，他成为了一位迷人的演讲嘉宾。

作为电视上最忙碌的主持人之一，也许最出名的是他非凡的成功 致命 系列节目中，史蒂夫将与跳水明星吉尔·海纳斯 (Jill Heinerth)、理查德·哈里斯 (Richard Harris)、利兹·帕金森 (Liz Parkinson) 和皮特·梅斯利 (Pete Mesley) 等一起出现在悉尼主舞台上。

史蒂夫最近穿越大西洋、太平洋和印度洋拍摄 鲸鱼 Sky TV 的开创性节目，追踪人类最具代表性但又受到威胁的物种。他还拍摄了 远征 和 鲨鱼 为天空电视台和出现在 我们不断变化的星球 英国 BBC One 制作了一部雄心勃勃的七年系列剧，记录了六 这个星球的 最受威胁的生态系统。

史蒂夫·巴克肖尔的《鲨鱼》是一部启示性的系列片，它颂扬了鲨鱼的神奇之处，打破了鲨鱼只是冷血杀手的神话。照片来源：Sky UK Limited_True to Nature

在此之前，对于 美洲虎的失落之地r，他首次登上委内瑞拉的乌普伊格马山，在垂直的悬崖上睡觉，并在山顶发现了未知的动物物种。他还顺着绳索下降到圭亚那的凯图尔瀑布底部，进入了下面湿漉漉的仙境。

In 火山失落之地史蒂夫是第一个进入博萨维火山的外来者——他的团队在那里发现了多达 40 个新物种，包括世界上最大的老鼠！史蒂夫还参加了一次残酷的洞穴探险，在新不列颠的马格尼洞穴开辟了一条新通道。

其他系列包括 唉呀远征ka，他差点被座头鲸吞食，并被卷入冰川内部， 毒液猎人在那里的入会仪式上，他忍受了数百只子弹蚁（世界上最痛苦的刺人无脊椎动物）的螫咬。

他拍摄的其他电影包括 圣基尔达荒野, 极致英国——洞穴, 春季观察追踪者, 阿拉斯加现场直播、蓝色星球现场直播和史蒂夫巴克肖的未知世界。

史蒂夫是一位多产作家，他的最新著作是 深蓝色，融合了回忆录、旅行以及海洋和环境科学，带领我们游览了众多水生生物的世界：从水下沙漠和雨林，到海龟和大白鲨等海洋英雄的进化，再到白色极地海洋和珊瑚礁的迅速减少。

似乎这还不够，2023 年，史蒂夫表现出了巨大的韧性、决心、动力和雄心，打破了一项新的世界纪录——以最短的时间划过英国泰晤士河。

史蒂夫在主舞台上的演讲将是：

学习说“鲸鱼”语

我们正在进入了解鲸鱼世界的黄金时代，在不久的将来，我们不仅能了解鲸鱼，甚至还能对话……

鲨鱼——比树木还古老

与各种动物面对面接触，从微小的须鲨到大白鲨、老虎、公牛鲨和大锤头鲨。

Steve Backshall 关注鲨鱼和鲸鱼 3

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、尝试潜水、示范池、美人鱼等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。