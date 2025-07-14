南澳大利亚已知最古老的沉船

James Hunter 是澳大利亚国家海事博物馆 (ANMM) 的海洋考古代理经理，他将在 ANZ / 灵感舞台上 GO潜水表演 他将于 9 月在悉尼谈论南澳大利亚已知最古老的沉船的发现、记录和解读。

詹姆斯在弗林德斯大学获得海洋考古学博士学位，并在西佛罗里达大学获得历史与历史考古学硕士学位。他从事历史和海洋考古学领域三十年，参与了美国多个具有国际意义的沉船遗址的调查，其中包括美国内战时期的潜艇。 HL Hunley 以及伊曼纽尔角沉船，这是一艘 1559 年在佛罗里达州彭萨科拉湾沉没的西班牙大帆船。

他于 2015 年开始在 ANMM 工作，并参与了多个海洋考古项目，包括对澳大利亚第一艘潜艇的沉船调查 AE1 巴布亚新几内亚二战轻型巡洋舰 HMAS 珀斯 （I）在印度尼西亚搜寻并确认詹姆斯·库克号沉船地点 奋进 在美国。

他最近策划了一场关于 19 世纪早期英国移民船沉船地点的展览 南澳大利亚 并带领团队发现了19世纪中期荷兰商船的沉船地点 威廉·德·特威德国王.

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GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！