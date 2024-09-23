位于 GO 潜水表演 ANZ – 本周末（28 月 29 日至 XNUMX 日）在悉尼展览中心举行的活动将有丰富的演示活动，包括自由潜水、单气瓶和 CCR 之间的潜水设备差异、侧挂潜水、QYSEA 水下无人机，甚至还有美人鱼！

Sidemount、CCR、UW 无人机 - 还有美人鱼！2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及适合年轻人和老年人的一系列互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。