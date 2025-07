Sheree Marris 把章鱼带到主舞台

海洋生物学家、获奖作家和纪录片制作人 Sheree Marris 将在 9 月的 GO 潜水表演 ANZ 在悉尼,她将讲述那些古怪、离奇、超凡脱俗的生活 章鱼.

如果Sheree能如愿以偿,她会把肺换成鳃,把腿换成闪闪发光的美人鱼尾巴——但由于进化另有安排,她整天都在吹泡泡,为海洋保护事业掀起波澜。她以大胆创新的项目而闻名,这些项目弥合了科学与公众之间的鸿沟——比如国际展览、IMAX电影和引人注目的宣传活动。

她的著作包括《KamaSEAtra——海洋中的性秘密》(KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea),一本深入探讨水下生殖世界的奇观,以及她的最新著作《章鱼:水下奇观》。Sheree 擅长将复杂的科学知识转化为引人入胜的故事,她同时也是一位资深媒体评论员,在詹姆斯库克大学担任兼职教授,并曾多次荣获澳大利亚年度青年奖、百年纪念奖章和墨尔本成就者奖委员会的殊荣。期待她充满激情、目标明确,以及一丝俏皮的风采。

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园,旨在向所有人展示我们最美好的水下世界,从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手,到高级潜水员,一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者,以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能,包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色,将有各种各样的参展商,从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售,您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场,是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足,交通便利,交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里,准备好迎接一个精彩的周末,体验各种潜水乐趣吧!