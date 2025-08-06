与 Taylor Ladd-Hudson 一起保护鲨鱼

鲨鱼保护主义者和环保主义者 Taylor Ladd-Hudson 将在悉尼的主舞台上 GO 潜水表演 ANZ 9 月份讨论鲨鱼的重要性、鲨鱼的威胁以及如何与鲨鱼共存。

来自阳光海岸的16岁女孩泰勒是一名自由潜水员、浮潜爱好者、水肺潜水员、努沙冲浪救生俱乐部巡逻员，同时也是一名本地冲浪爱好者。她几乎所有的空闲时间都花在海里，并与澳大利亚海洋守护者协会、特使基金会、冲浪者协会以及当地各种野生动物救援组织合作。目前，她正与澳大利亚标志性人物瓦莱丽·泰勒合作，在东海岸创建海洋保护区。

在了解到鲨鱼面临的威胁后，她开始热衷于保护鲨鱼，并致力于促进人类与海洋生物的共存。她定期在学校进行演讲，并为地方议会和州部长提供咨询，为昆士兰州和新南威尔士州的鲨鱼控制计划提供替代方案。

仅在 2024 年，泰勒就对 3,000 多所学校的 50 多名学生进行了演讲，帮助年轻人了解鲨鱼在健康海洋生态系统中发挥的重要作用。

通过她的社交媒体平台@taylor_x_ocean，她已经接触了超过 35 万人，教育和激励新一代人尊重、保护鲨鱼并与鲨鱼共存。

GO 潜水展将于 6 月 7 日至 XNUMX 日在悉尼展览中心举行

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

