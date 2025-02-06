波罗的海的秘密

瑞典勘探潜水员和技术 讲师 蒂芙尼·诺伯格 (Tiffany Norberg) 将在芬兰湾的科技舞台上讨论第一次世界大战和第二次世界大战沉船的发现 GO潜水表演 三月。

蒂芙尼于 2004 年开始潜水，她爱上了水下生活，尤其是斯堪的纳维亚半岛周围较冷的地区，她主要在那里潜水。她最大的爱好是波罗的海和挪威的沉船，以及该地区被水淹没的矿井。

2015 年，她受邀加入芬兰沉船探索团队 Badewanne，该团队在波罗的海东部搜寻、潜水并记录具有历史意义的沉船，并在科学期刊和新书《战争迷雾》中发表他们的发现。

她在北欧地区冷水潜水和探索方面拥有多年的经验，是斯堪的纳维亚半岛最顶尖的潜水员之一，定期介绍她所从事的潜水项目并教授 JJ-CCR 和技术潜水课程。

数百年来，波罗的海一直是北欧海上贸易的重要通道，也是当时大规模海战的发生地，导致数千艘船只沉没。由于当时的条件，许多船只以沉没状态保存下来，为了解当时的故事和历史提供了参考。

Badewanne 是一支由沉船探险家组成的团队，在过去 25 年中，他们发现了这些失踪的船只，记录了它们，并向全世界分享它们的故事。蒂芙尼的演讲将深入了解芬兰湾一战和二战时期重要沉船的最新工作。

波罗的海的秘密 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！