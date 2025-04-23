Scuba Show 重返长滩——立即预订门票

Scuba Show 现已举办 38 届th 今年，它将于 2025 年重返其精神家园长滩，并承诺将有大量有趣的演讲者、一系列有趣的活动和景点以及各种各样的参展商，以帮助启发和教育游客

31 月 1 日/XNUMX 月 XNUMX 日这个周末，美国最大的消费者潜水博览会——水肺展将再次在加利福尼亚州长滩举行，任何对水肺潜水或海洋生物感兴趣的人都会发现它有很多乐趣。

在为期两天的时间里，长滩会议中心将举办数百场展览，展示新型革命性的潜水装备、加州潜水船、岛屿政府、来自世界各地的潜水度假村和船宿（许多都提供很棒的展览优惠和交易）、摄影和视频专业人士、海洋主题艺术品、珠宝和服装、与海洋相关的非营利组织、试潜池、有趣的景点、儿童角等等。

长滩会议中心是世界一流的会议场所，坐落于美丽的海港，步行即可到达海滨餐厅、娱乐场所、太平洋水族馆，还能远眺著名的玛丽皇后号。会议中心及附近停车场均设有充足的付费停车位。

Scuba Show 重返长滩 - 立即预订门票 6

展示中

水下数字艺术家和大图专家吉姆·赫勒姆 (Jim Hellemn) 是太平洋水族馆 125 英尺高的加州水生森林玻璃墙的创造者，他将展示巨大的画廊版画，展示世界各地珊瑚礁的壮丽色彩，以及加州海带森林的超分辨率图像。

广受欢迎的新产品展示会将重点展示一些最近发布或即将上市的最新产品。

警长的潜水队将携其双舷外船和卡车再次出现在大厅。

快来参观一系列新设备

亲身体验有趣的景点

和好友一起在“大白鲨笼”里拍一些有趣的照片，或者在配备一系列潜水和海洋相关道具的照相站停下来，捕捉一些独特的回忆。

您可以在海藻穹顶剧院 (Kelp Dome Theatre) 中欣赏迷人的海洋生物，或者如果您想要更刺激一点，看看您能在激烈的竞技鲨鱼中坚持多久！

欢迎前往水肺展艺术展位，创作您自己的海洋主题贴纸和3D雕塑。《加州潜水新闻》艺术总监多琳·汉恩还将邀请孩子们（以及各个年龄段的艺术家）在一幅以加州海景为灵感的画布上挥洒艺术才华——最终完成的海景画将被出售，所得款项将用于支持海洋主题的慈善机构。

“鲨鱼笼”是绝佳的拍照道具

参展商

众多展位恭候参观者莅临水肺展，旅游局、旅行社、潜水度假村、包船、船宿、培训机构、装备制造商、服装公司、珠宝公司等将展示各自的产品。为您的下一次潜水探险、下一次购物、完成下一个认证，或仅仅是享受购物的乐趣，带来灵感！

研讨会

超过70场寓教于乐的研讨会任您选择。现场将邀请到多位潜水专家，包括Alex Brylske、Dan Orr、Marty Snyderman、Mark Strickland、Jim和Pat Stayer、Gretchen Ashton、Jeffrey Bozanic、Louis Casa、Brett Eldridge、Shelli Hendricks、Jean Henry、Karl Huggins、Capt John Kades、Andy和Allison Sallmon以及Dale和Kim Sheckler。主题涵盖动物行为、加州最佳海滩潜水、珊瑚礁的秘密、Nemo的海底花园、潜水员健身秘诀、探索潜水、潜水员常犯的错误、摄影和视频拍摄技巧、火灾后潜水、老年潜水员的安全问题、潜水中的人为因素、目的地和产品研讨会、专业人士工作坊等等。访问 www.scubashow.com 了解完整的研讨会列表、说明、时间、房间号、演讲者简介及最新资讯。注意：研讨会内容可能会有所变更。

看看你能在竞技鲨鱼上坚持多久

超过 50,000 美元的入场奖

展会期间将持续举行抽奖活动，您有机会赢取全新潜水装备、全球潜水胜地之旅、艺术品和趣味物品。在线或现场购买门票即可参与抽奖，无需亲临展会现场即可赢取。您可以访问以下网站查看奖品详情： www.scubashow.com

周六晚会

展会结束后，欢迎加入Scuba Show团队，参加一场轻松的聚会，现场音乐、酒吧和美食餐车，与潜水爱好者们尽情放松。参与抽奖，赢取丰厚奖品，所得款项将捐赠给以海洋为主题的慈善机构。所有Scuba Show参与者均可免费入场。 www.scubashow.com 在活动日期临近时发布派对公告。

与其他潜水员见面并享受乐趣

2025 年水肺展——提前购票！

Scuba Show 将于 31 月 1 日（周六）和 9.15 月 10 日（周日）在长滩会议中心 C 厅举行。Scuba Radio 将在两天的上午 XNUMX:XNUMX 至 XNUMX:XNUMX 举办展前“热身”活动，届时将有精彩的游戏和精美礼品等您来赢取。

开放时间

31月10日星期六——上午6点至下午XNUMX点

1月10日星期日——上午5点至下午XNUMX点

门票现在可用

提前订票 并避免参加时排队。

照片由 Scuba Show 提供