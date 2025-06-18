Scuba Show 成功重返长滩

MTT综合医学训练疗法国际教学中心th Scuba Show 于 31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日的周末在加利福尼亚州长滩举行，作为美国最大的消费者潜水活动，它为不同经验水平的潜水员提供了丰富的参展商、研讨会和互动元素。

数千名热切的潜水爱好者涌向长滩会议中心参加一年一度的 水肺表演 ——在去年短暂迁往洛杉矶后，重返其精神家园——从入门级潜水员到经验丰富的老手，每个人都有足够的时间度过整个周末。

数百家参展商云集，从培训机构、旅行专家、旅游局、珠宝制造商到设备制造商、船宿游轮、包租游轮、潜水中心、零售商和度假村，应有尽有，应有尽有。Scuba Show 是探索新装备、申请下一个潜水认证、规划即将到来的潜水探险之旅，或体验购物疗法的绝佳场所，所有这一切都与志同道合的潜水爱好者相伴。从周六上午开幕的那一刻起，为期两天的展会就热闹非凡，这种友好热情的氛围一直持续到周日下午展会闭幕。

新产品展示会受到装备爱好者的欢迎

这项活动以周末丰富的奖品而闻名，现场奖品丰富多样，从度假村住宿、潜水装备到船宿之旅，应有尽有。周六，前25位到加州潜水新闻展位的观众，凭着早上欢迎会的证书（该节目由Scuba Radio的Greg Holt一如既往地在展会开幕前为观众带来精彩表演），有机会赢取TEKNA Splash-Lite LED手电筒。

周六晚的演出派对上举行了一场慈善抽奖活动，所有收益将捐赠给扎勒·帕里奖学金。埃德·斯泰森被授予2025年度水肺服务奖，以表彰他对潜水界的贡献。斯泰森从事休闲、科研和商业潜水员培训超过45年，并以志愿组织多项大型非营利活动而闻名，这些活动造福潜水员和潜水行业，包括汉斯和洛特·哈斯圣巴巴拉水下电影节和厄尼·布鲁克斯圣巴巴拉水下电影节。

埃德·斯特森从莱斯利·莱尼手中接过奖章

目录 目录 众多研讨会可供选择 交互性 传递接力棒

众多研讨会可供选择

许多与会者抓住机会购买了全通票，得以旁听在主展厅正下方会议室举行的多场研讨会。六间研讨室共举办了60多场讲座、演讲和演示。

这些讨论的范围从加州潜水地点和其他当地感兴趣的话题到全球目的地， 照片 提示和建议、潜水安全、扩展您的技能等等。

Dale Sheckler 介绍加州潜水

2025 年的演讲者包括 Dan Orr、Dale Sheckler、Marty Snyderman、Mark Strickland、Bruce Sudweeks、Andy Sallmon 和 Alison Vitsky Sallmon、Karl Huggins、Brett Eldridge、Gretchen M Ashton、Jeffrey Bozanic 和 Charlotte Seid 等人。

交互性

虽然水肺展主要围绕参展商展位展开，但展厅内也设置了丰富的互动元素，供参观者尽情享受。这些互动元素包括：试潜池（面向10岁及以上人士开放，让其亲身体验水肺潜水）；令人印象深刻的40英尺长的“海藻墙”（你发现了多少种海洋生物？）；面向“装备爱好者”展示最新上市产品的新产品展示区；Deco Dome沉浸式影院，带人们快速游览八个热门潜水胜地；洛杉矶县警局提供的潜水卡车和水上摩托艇；以及艺术区，成人和儿童都可以与《加州潜水新闻》艺术总监Doreen Hann一起发挥创造力。临时纹身和一件大型合作艺术作品是当天的亮点。

沉浸式装饰穹顶内部

还有 拍照 站点配备各种道具，可用于拍摄适合在 Instagram 上分享的照片，还有广受欢迎的鲨鱼笼，装饰区的海盗潜水酒吧是与朋友聚会、喝一杯清凉饮料、休息双腿，然后再“潜”回展厅的地方。

- 拍照 配有道具的车站整个周末都很忙碌

传递接力棒

Scuba Show 由 Kim 和 Dale Sheckler 于 1987 年创办，并一直成功运营至 2011 年。之后，他们将展会以及 1984 年创办的《加州潜水新闻》卖给了 Mark 和 Ginny Young，后者将展会发展壮大至如今的规模。Kim 和 Dale，以及他们的许多亲朋好友，至今仍在展会上担任志愿者，与 Mark 和 Ginny 的亲朋好友一起。正是这种温暖包容的氛围，深深地渗透到 Scuba Show 的各个层面，也是吸引人们年复一年前来观看的原因之一。

明年，充满活力的 Rork Media Limited 将接手 Scuba Show 和 California Diving News 的运营。Rork Media 是全球 Scuba Diver 杂志（英国、北美、澳大利亚和新西兰以及德国）以及备受赞誉的英国和澳大利亚 GO Diving Show 的幕后推手。Rork Media 是一家家族企业，拥有一支由充满热情的潜水员组成的小型团队，他们期待着通过更多互动性活动等，将 Scuba Show 推向更高的水平。2026 年长滩见！

摄影：Liz Marchiondo Imaging