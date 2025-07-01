Scuba Show 在美国东海岸举办活动

Rork Media Limited 最近收购了历史悠久的 水肺表演，在 加利福尼亚州长滩，现在，在前所未有的需求之下，宣布推出东海岸水肺潜水秀。

由于收到大量来自主要行业利益相关者的请求，要求在东海岸举办一场水肺展，Rork Media 团队对举办此类活动的主要潜在地点进行了快速巡视。

由于现场停车位有限，华盛顿特区被排除在外，而费城带来的后勤挑战将大大增加参展商的成本，因此经过仔细评估，已确认大西洋城将成为新东海岸展会的举办地。

长滩潜水展迎来第 38 届

为什么是大西洋城？

大西洋城完美融合了便利性、家庭吸引力和乐趣。它是一个安全、适合家庭的目的地，拥有海滩、钢铁码头景点、现场表演、酒吧和餐厅，当然，甚至还有面向成人游客的赌场。

场馆交通便利，场馆内设有火车站，可直接连接各大枢纽，毗邻费城国际机场（仅需一小时车程或火车车程），设有当地机场，方便区域通达，并通过主要公路网络直达，距离纽约、巴尔的摩和华盛顿特区仅数小时车程。

Rork Media Limited 出版总监罗斯·阿诺德 (Ross Arnold) 解释说：“从我们在英国和澳大利亚的展会（这两个展会都举办在更偏远的地方）来看，我们发现观众很乐意花四个小时甚至更长时间赶路。这意味着超过三分之一的美国人口可以驾车前往大西洋城。”

大西洋城会议中心令人印象深刻的入口

背靠背调度

Rork Media 已将新展会与长滩展会进行战略性协调，以最大程度地方便参展商，尤其是从海外飞来的参展商。具体安排如下：

长滩： 30年五月31至2026日

30年五月31至2026日 大西洋城： 6年七月7至2026日

这样的日程安排允许国际参展商飞往美国，前往长滩，在该地区寻找商店，向东前往大西洋城并重复这一过程，然后返回国内。

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