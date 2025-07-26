水肺潜水：价值20亿美元的产业

一项国际研究首次量化了休闲水肺潜水的收入规模——作者表示，最高收入超过 20 亿美元（约合 15 亿英镑），为海洋保护提供了显著的经济激励。

该研究还揭示了目前在海洋保护区（MPA）内进行的水肺潜水活动的数量，以及有多少潜水专业人员是他们工作所在国家的本地人。

加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所的海洋生物学家奥克塔维奥·阿布托-奥罗佩萨是这项研究的共同作者，他表示，水肺潜水每年为全球经济贡献8.5亿美元至20.4亿美元。据估计，这项活动在124,000个国家/地区创造了多达170万个就业岗位。

据称，这项新研究首次全面评估了潜水行业对全球经济的影响，是 阿特拉斯水上乐园，以 联合国海洋十年 该项目由阿布托-奥罗佩萨领导。他希望，这些发现将有助于组织该行业，使其在保护方面拥有更大的政治发言权。

作者指出，尽管海洋旅游业已被公认为一股经济力量，但此前尚未在全球范围内探索水肺潜水的具体贡献。这一缺失使得海洋保护倡导者难以列举水肺潜水的经济效益。

“你可以在死寂的海洋上航行或冲浪，但水肺潜水员会注意到那里是否没有鱼——这真的是一项依赖于海洋系统健康状况的活动，”该研究的共同作者、Atlas Aquatica 协调员兼斯克里普斯研究所博士后研究员法比奥·法沃雷托 (Fabio Favoretto) 指出。“这对保护工作有利，因为它让潜水员们成为了盟友。”

在海洋保护区潜水

先前的研究表明，加强海洋保护可以吸引更多愿意支付更高价格的潜水员，以体验保护措施带来的更多样化、更丰富的海洋生物，从而增加潜水收入。数据显示，约70%的海上潜水发生在海洋保护区内，这也支持了水肺潜水员对海洋保护区的偏好。

2021 年，Aburto-Oropeza 及其同事发表了一项研究，发现墨西哥的潜水旅游每年创造 725 亿美元的收入，几乎与该国整个渔业的收入相当。

研究人员将这一想法扩展到探索全球层面的收入，在这项新研究中，他们利用谷歌地图和潜水员培训机构 PADI 的数据，并与当地专家验证了数据库，编制了一份涵盖 11,500 个国家/地区 170 多家潜水运营商的名单。 在线 调查随后收集了来自 425 个国家的 81 家企业的回复。

加拿大西蒙弗雷泽大学的安德烈斯·西斯内罗斯-蒙特马约尔 (Andrés Cisneros-Montemayor) 领导了这项经济分析，他利用这些回应计算出全球每年 9 万至 14 万休闲潜水员直接在潜水活动上花费的金额以及酒店、食品和交通等间接支出。

我们运用统计模型推断了潜水活动对全球经济的影响。结果显示，潜水活动的直接支出每年可带来900亿至3.2亿美元的收入，其中20.4亿美元的收入包含间接支出。

研究还显示，80% 的潜水行业从业人员是当地居民或国民，潜水经营者对环境恶化深感担忧。大多数潜水经营者报告称，过去十年他们所到访的潜水地点都出现了负面变化。

天然盟友

“与可能损害当地社区和海洋环境的大众旅游活动不同，如果管理得当，潜水旅游可以实现经济可行性、社会公平性和环境可持续性，”不列颠哥伦比亚大学的主要研究作者和渔业科学家安娜·舒鲍尔说。

“由于对健康的生态系统和丰富的海洋生物有着既得利益，潜水经营者是保护工作的天然盟友。”

研究人员目前建议整个行业对监测系统进行标准化，将潜水运营商正式纳入海洋管理决策，并将生态旅游视为可持续海洋经济或“蓝色”经济的核心组成部分。

他们还支持潜水经营者通过 Atlas Aquatica 倡议组织成具有统一政治声音的合作社，该倡议已经支持了墨西哥和意大利的试点计划。

詹姆斯库克大学（澳大利亚）、墨西哥 Centro 的 Marisol Plascencia de La Cruz、国家地理学会、西北大学（南非）、Ørsted（丹麦）、加州大学圣巴巴拉分校、比勒陀利亚大学（南非）和华盛顿大学的研究人员也参加了此次研究。 根据一项研究，刚刚发表在期刊上 Cell 报告可持续性。

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