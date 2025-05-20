《北美水肺潜水员》第 26 期现已出版！

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北美水肺潜水员

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新闻综述

Rork Media Limited 收购 Scuba Show 并 加州 潜水新闻、安妮·哈森 (Anne Hasson) 从 Aggressor Adventures 公司退休、Emperor 启动探险业务、两艘潜水船在泰国起火、HEAD 开始商谈收购 Aqualung Group 事宜。

马尔代夫（第二部分）

斯图尔特·菲尔波特 (Stuart Philpott) 继续他的马尔代夫跳岛之旅，这次他在“潜水者岛”维拉蔓豪岛停留。

与 Brandi Mueller 的问答，第一部分

我们与著名水下摄影师、船宿船长和二战沉船爱好者布兰迪·穆勒聊了聊她对旅行的热爱、沉船的诱惑，以及每年在特鲁克泻湖度过六个月的感受。

罗丹

我们都知道潜水具有禅宗般的特质，能带来平静和放松的感觉，但为什么不将水肺潜水和浮潜与瑜伽练习相结合，将这种感觉提升到一个新的水平呢？

水下摄影

沃尔特·斯特恩斯（Walt Stearns）在上一篇专栏文章《迷人的微距肖像艺术》中，谈到了一些捕捉微距拍摄对象的技巧，这些技巧可以更好地互补。这一次，他深入探讨了一种名为“近焦广角”的特殊拍摄风格（并非双关语）。 摄影 – 通常称为 CFWA。

水肺表演 加州

水肺潜水展已举办 38 届，将于 2025 年重返长滩，届时将有众多有趣的演讲者、一系列有趣的活动和景点以及众多参展商来启发和教育游客。

泰国

理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 乘坐泰国侵略者号 (Thailand Aggressor) 探索安达曼海北部的斯米兰群岛和素林群岛，发现了丰富的海洋生物，从鱼群到大型生物。

科技：比基尼环礁，第三部分

唐·西尔科克 (Don Silcock) 完成了他的冒险之旅，探索了世界沉船潜水圣地。

公司新闻

新产品上市，包括 Santi Diving Edge drysuit、灰色的 Fourth Element Duffel、XDEEP Radical 面膜的新颜色、Seac Tablet 潜水电脑、Santi Diving软壳夹克，以及DynamicNord的Dynaskin系列。

额外测试

编辑总监 Mark Evans 对经济实惠的 Seac Screen 进行评分和评论 潜水电脑.

潜水员警报网络

鉴于目前潜水船和船宿船上发生的沉船和火灾事件频发，我们及时提醒您在预订下一次冒险之前应该注意的事项

询问马克

马克·纽曼回答了有关救援气瓶应保持打开还是关闭，以及在温暖的天气里将气瓶存放在车辆中的问题。

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
@jaketarren #askmark 嘿！我一直在学习侧挂潜水，但一直找不到清晰的气瓶安装示例。我知道培训课程会讲到，但我上课前需要了解一下需要准备什么，我附近没有合适的侧挂潜水店。请问您能演示一下侧挂气瓶和减压/分段气瓶的安装方法吗？请访问我们的网站，了解更多水肺潜水新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 卡优惠，享 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@jaketarren
#askmark 嘿！我一直在学习侧挂，但一直找不到一个清晰的安装气瓶的例子。我知道培训课上会讲到，但我上课前得知道要准备些什么，我附近没有合适的侧挂店。

你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？

请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

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如何安装侧挂式气瓶？

@martink72 #askmark 我该如何将闪光灯连接到我的双筒或单筒潜水器上，以便我的潜伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的典型挂绳总是会让灯光向下垂，遮挡光线。请访问我们的网站，了解更多水肺潜水新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 优惠享 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

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#askmark 如何在双筒或单筒潜水器上安装闪光灯，以便我的伙伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的普通挂绳总是会把闪光灯往下拉，遮挡住。
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