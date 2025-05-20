《北美水肺潜水员》第 26 期现已出版！

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新闻综述

Rork Media Limited 收购 Scuba Show 并 加州 潜水新闻、安妮·哈森 (Anne Hasson) 从 Aggressor Adventures 公司退休、Emperor 启动探险业务、两艘潜水船在泰国起火、HEAD 开始商谈收购 Aqualung Group 事宜。

马尔代夫（第二部分）

斯图尔特·菲尔波特 (Stuart Philpott) 继续他的马尔代夫跳岛之旅，这次他在“潜水者岛”维拉蔓豪岛停留。

与 Brandi Mueller 的问答，第一部分

我们与著名水下摄影师、船宿船长和二战沉船爱好者布兰迪·穆勒聊了聊她对旅行的热爱、沉船的诱惑，以及每年在特鲁克泻湖度过六个月的感受。

罗丹

我们都知道潜水具有禅宗般的特质，能带来平静和放松的感觉，但为什么不将水肺潜水和浮潜与瑜伽练习相结合，将这种感觉提升到一个新的水平呢？

水下摄影

沃尔特·斯特恩斯（Walt Stearns）在上一篇专栏文章《迷人的微距肖像艺术》中，谈到了一些捕捉微距拍摄对象的技巧，这些技巧可以更好地互补。这一次，他深入探讨了一种名为“近焦广角”的特殊拍摄风格（并非双关语）。 摄影 – 通常称为 CFWA。

水肺表演 加州

水肺潜水展已举办 38 届，将于 2025 年重返长滩，届时将有众多有趣的演讲者、一系列有趣的活动和景点以及众多参展商来启发和教育游客。

泰国

理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 乘坐泰国侵略者号 (Thailand Aggressor) 探索安达曼海北部的斯米兰群岛和素林群岛，发现了丰富的海洋生物，从鱼群到大型生物。

科技：比基尼环礁，第三部分

唐·西尔科克 (Don Silcock) 完成了他的冒险之旅，探索了世界沉船潜水圣地。

公司新闻

新产品上市，包括 Santi Diving Edge drysuit、灰色的 Fourth Element Duffel、XDEEP Radical 面膜的新颜色、Seac Tablet 潜水电脑、Santi Diving软壳夹克，以及DynamicNord的Dynaskin系列。

额外测试

编辑总监 Mark Evans 对经济实惠的 Seac Screen 进行评分和评论 潜水电脑.

潜水员警报网络

鉴于目前潜水船和船宿船上发生的沉船和火灾事件频发，我们及时提醒您在预订下一次冒险之前应该注意的事项

询问马克

马克·纽曼回答了有关救援气瓶应保持打开还是关闭，以及在温暖的天气里将气瓶存放在车辆中的问题。