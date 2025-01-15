《潜水员》北美版第 24 期现已出版

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新闻综述

独特的研究船 FLIP 从废料场中被拯救出来，Sea Bees 推出了随上随下的船宿服务，Scuba Show 与 GO Diving Show 合作，洞穴潜水员 Bill Gavin 去世。

印度尼西亚

科莫多岛以世界最大蜥蜴科莫多巨蜥的故乡而闻名。与这些巨型爬行动物面对面接触无疑是人生必做之事，但正如沃尔特·斯特恩斯所解释的那样，这远非吸引潜水员来到印度尼西亚这一地区的唯一原因。

洪都拉斯海湾群岛

了解潜水地点的地理和地质情况总能增添潜水体验的乐趣，沃尔特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 在最近一次访问洪都拉斯湾群岛中最大的岛屿罗阿坦岛时就注意到了这一现象。

与 Dawn Kernagis 的问答，第一部分

我们与女性潜水名人堂成员、接受过 NASA 培训的 NEEMO 水下航行员兼 DEEP 科学研究主任 Dawn Kernagis 进行了交谈，询问她为什么持续对我们这个蓝色星球感兴趣，以及水下生活的未来会怎样。

水下摄影

作为一名职业摄影师，沃尔特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 多年来一直为国内外出版物提供数百张照片，在这里他揭示了一些秘密。

潜水员警报网络

来自 DAN 专家的最新提示和建议。

菲律宾人

阿德里安·斯泰西（Adrian Stacey）在探访东内格罗斯省沿海多样而多彩的阿波岛时，近距离观察了菲律宾海洋保护的真实成功故事。

科技：比基尼环礁，第一部分

唐·西尔科克 (Don Silcock) 开启了关于比基尼环礁沉船潜水圣地的一系列文章，首先概述了“十字路口行动”、其毁灭性的后果，以及当地岛民持续处于不确定的境地。

公司新闻

即将上市的新产品包括 Garmin 的 Fenix 8 智能手表，它现在具有深达 130 英尺的休闲潜水模式、Scubapro Seawing Supernova 刀片的新配色以及 SeaLife SportDiver Ultra 智能手机外壳。

额外测试

编辑总监 Mark Evans 对 Seac Smart 进行评分和评论 BCD码，传统的 夹克式浮力控制装置，但外观像样，而且工作良好。

#问马克

线轴、氮氧混合气和 监管机构，以及船上居住时的签证要求。

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
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00：00简介
01:00 免提脚蹼
02:10 离开戒指
03:34 手臂和腿
04:56 潜水网
05:56 面具与规则
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@HelgiRu #askmark 所有的 DIN 调节器都一样吗？ 一位潜水用品店老板告诉我，欧洲和美国的 DIN 调节器是不同的。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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