《水肺潜水员》第 99 期现已出版！

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新闻综述

西奥·詹姆斯 (Theo James) 和斯蒂芬·弗莱 (Stephen Fry) 的目标是在兰辛附近进行底拖网捕鱼，建立海洋生物栖息地，而大卫·爱登堡爵士则讨论了戴潜水头盔时的惊恐时刻。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家讨论疟疾风险及预防。

马尔代夫（第二部分）

编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 继续乘坐“白珍珠号”航行，在几十年的错过之后终于有机会在水肺中看到鲸鲨。

与彼得·休斯的问答

我们与潜水先驱和行业传奇人物彼得·休斯进行了交谈，谈论了他在潜水界的长期职业生涯、他对船宿潜水发展的影响以及他为保护我们的水星球所做的努力。

苏格兰，第一部分

迪恩·马丁 (Dean Martin) 与蒙提·霍尔斯 (Monty Halls) 一起参加首次凯尔特匕首探险，深入苏格兰荒野探索英国突击队的起源。

潜水员警报网络

详细解释 DAN Europe 如何处理潜水员事故。

印度尼西亚，第二部分

《德国潜水员》杂志编辑丹尼尔·布林克曼乘坐豪华三桅帆船阿米拉号，完成了长达 1,250 公里的班达明珠和米苏尔之旅，最终抵达拉贾安帕特南部。

菲律宾人

丹尼尔·布林克曼解释说，菲律宾内格罗斯岛附近的一个清洁站是世界上近距离观察太平洋长尾鲨（Alopias pelagicus）的三个最佳地点之一。

墨西哥

沃尔特·斯特恩斯认为，墨西哥偏远的雷维利亚希赫多岛是世界上与巨型海洋蝠鲼一起潜水和互动的最佳地点之一。

科技：行李员

船钟一直是沉船潜水员梦寐以求的战利品。利·毕晓普就是其中一位，他本人也曾多次获得此类荣誉。在本书中，他探究了船钟的起源，以及潜水员们寻找这件终极战利品的动力。

什么是新的

新产品即将上市，包括 DynamicNord 的 apres 潜水服、第四元素 Argonaut 3.0 的蓝绿色配色 drysuit, Mares Power Plana LT 鳍、SeaLife Sea Dragon Mini 1200 和 1600 潜水灯、Mares Force X 面膜以及 DynamicNord 的 RB-10 攀岩靴。

额外测试

编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 对功能丰富的 OrcaTorch ZD710 MK2 潜水灯进行了评分和评论。

蒙蒂的沉思

蒙提·霍尔斯谈论了他的最新探险“凯尔特匕首”，该探险追溯了突击队的历史。