《水肺潜水员》第 98 期现已出版

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新闻综述

英国的再压缩舱受到威胁，阿滕伯勒的最新纪录片提高了人们对海洋危险的认识，保罗·图默离开了《潜水突袭》。

DAN 欧洲医疗问答

DAN 专家讨论了潜水后听力下降和耳朵胀痛的问题，以及如何护理患有 DCI 的潜水员。

马尔代夫，派对第一

编辑总监马克·埃文斯 (Mark Evans) 在潜水行业工作多年，曾乘坐过众多船宿游艇，但他认为，目前正在马尔代夫海域航行的 MY White Pearl 是他迄今为止乘坐过的最豪华、最华丽的游艇，真正值得被称为“超级游艇”。

与 Stephen Frink 的问答，第二部分

最后，我们与斯蒂芬·弗林克 (Stephen Frink) 进行了交谈，他无疑是世界上作品发表次数最多的水下摄影师之一，我们谈论了他的一些最令人难忘的经历。

威尔士

在对彭布罗克郡圣布莱兹港进行了 20 年的探索之后，劳埃德·里斯·琼斯认为他已经见识了岸上潜水的一切，但当他发现一种不同的夜间潜水时，他很快就被证明是错的。

潜水员警报网络

克劳斯·施蒂费尔 (Klaus Stiefel) 讨论了现代大脑研究对恐惧的发现，以及这些发现与潜水的关系。

印度尼西亚，第一部分

从印度尼西亚南端出发，一路向北，穿过班达海，最终抵达拉贾安帕特，历时1,250天，行程13公里，堪称潜水传奇的篇章。《德国潜水员》杂志编辑丹尼尔·布林克曼分享了他关于非凡三桅帆船阿米拉的两部曲“班达和米苏尔的瑰宝”探险故事的第一部分。

古巴

沃尔特·斯特恩斯 (Walt Stearns) 探索了古巴传说中的女王花园 (Jardines de la Reina)，并被水面下等待迎接他的大批鲨鱼迷住了。

科技：菲律宾

当被问及是否想潜入一艘处女航母沉船时，萨米尔·阿尔哈菲斯很快就答应了，于是开始了前往菲律宾的激动人心的探索之旅。

什么是新的

新产品上市，包括XDEEP Radical小型 面膜、SeaLife 的 SportDiver S 智能手机外壳、Mares Quad 2 潜水电脑、Gen-X Pathfinder 频闪灯、Mares HV 甜甜圈灯 翼-and-harness，以及 Fourth Element Tidal 长袍的新配色。

额外测试

Daniel Brinckmann 对轻量级背部充气旅行车进行评级和评论 BCD码 来自 Scubapro 的 Navigator Lite。

蒙蒂的沉思

蒙提·霍尔斯和一支勇敢的团队越过边境前往苏格兰北部，进行“探索历史”的探索。