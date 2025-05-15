《水肺潜水员》第 97 期现已出版！

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新闻综述

希腊技术潜水员发现二战轰炸机，安妮·哈森从侵略者冒险公司退休，皇帝成立新的冒险部门，泰国发生两起船只火灾。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家讨论减压病和适当的治疗方法。

西班牙

威尔·阿普尔亚德 (Will Appleyard) 探访了地中海保护最完善的海洋环境之一，该环境位于布拉瓦海岸附近，他发现了一个繁荣的海洋栖息地，这里是潜水员的圣地。

与 Stephen Frink 的问答，第一部分

我们与斯蒂芬·弗林克 (Stephen Frink) 进行了交谈，他无疑是世界上作品发表最多的水下摄影师之一，我们谈论了他的一些最难忘的经历，以及执掌 DAN 的《Alert Diver》杂志的感受。

印度尼西亚

印度尼西亚的天堂鸟湾因鲸鲨奇遇而闻名于世，但正如马修·肯普顿 (Mathew Kempton) 解释的那样，虽然鲸鲨是一大亮点，但该地区的意义远不止与世界上最大的鱼类一起潜水。

潜水员警报网络

DAN 团队成员谈论饮酒和潜水，并就如何负责任地管理这两项活动提供建议。

埃及

你知道吗？红海里大约有20%的鱼类在地球上其他地方都找不到。劳森·伍德将为我们揭晓更多。

紧凑型相机 vs 无反光镜相机

罗斯·麦克拉伦总是开玩笑说，当他开始潜水时，一个昂贵的爱好催生了另一个爱好——摄影……但真的要花那么贵吗？真的要花费数千英镑才能拍到好照片吗？

马尔代夫

斯图尔特·菲尔波特 (Stuart Philpott) 在五星级的莉莉海滩度假村享用了美酒佳肴，但他发现水下的乐趣可以轻松与水上的诱惑相媲美，对于那些享受生活中美好事物的人来说，这简直是天作之合。

技术：熟悉 CCR

唐·西尔科克 (Don Silcock) 解释了他选择闭路循环呼吸器的原因，并讨论了对两个装置的熟悉过程如何最终促成了一笔相当昂贵的购买，以及未来更多冒险的希望。

公司新闻

即将上市的新产品包括 OrcaTorch ZD710 MK2 潜水灯、Mares Puck Lite 潜水电脑、Fourth Element Tidal 潜水袍、Mares Prestige BCD 和 SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost 视频灯。

蒙蒂的沉思

蒙蒂·霍尔斯 (Monty Halls) 思考了潜水如何能带来令人惊奇的、改变人生的体验。