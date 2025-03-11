《水肺潜水员》第 95 期现已出版！

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新闻综述

西尔维娅·厄尔 (Sylvia Earle) 成为最新的 AmbassaDiver，BSAC 任命新环境与可持续发展小组主席，DAN 推出教育播客。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家讨论了疟疾风险和肺动脉高压。

直布罗陀

直布罗陀是数十年来沉船事件的发源地，但其中最迷人的两艘沉船却来自两个极端——1916 年的 SS Rosslyn 号和 2015 年的 Sun Swale 号。

与 Brandi Mueller 的问答，第二部分

我们与著名摄影师、船上居住船长和二战沉船爱好者布兰迪·穆勒 (Brandi Mueller) 结束了交谈。

英国

这艘 19 世纪的运煤船在诺福克郡北部海岸被发现，直到一支潜水队终于发现了它，它已经消失了 142 年。潜水员不仅没有发现沉船，连撒网和钓鱼线的人也没有发现，这对它所栖息的海洋生物来说是个好消息——保罗·亨尼西希望它能一直保持这种状态。

新西兰

奈杰尔·马什和海伦·罗斯开始了前往新西兰普尔奈茨群岛的冒险之旅。

马耳他，第二部分

卢克·伊万斯 (Luke Evans) 在成为潜水大师的道路上取得了更多的 PADI 认证——深海潜水员和沉船潜水员。

开曼群岛

水下摄影师劳森伍德 (Lawson Wood) 在开曼群岛生活了几年，他认为这里的岸上潜水可能是加勒比地区最好的潜水之一。

科技：所罗门群岛

唐·西尔科克 (Don Silcock) 在所罗门群岛将他的一些新技术潜水技能付诸实践。

泰国

理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 乘坐泰国侵略者号 (Thailand Aggressor) 探索安达曼海北部的斯米兰群岛和素林群岛，发现了丰富的海洋生物，从鱼群到大型生物。

公司新闻

即将上市的新产品包括 DynamicNord 的 RF-40 开放式脚蹼、Pandora Lab 的 K1 系列潜水灯、Suex VR 系列潜水推进器，以及 Garmin 的最新腕表潜水电脑/智能手表 Descent G2。

康沃尔

康沃尔位于英国最西南端，大西洋的分水岭使它成为三股洋流的交汇点。正如刘易斯·迈克尔·杰弗里斯 (Lewis Michael Jefferies) 所解释的那样，由此产生的潮汐流和不同温度的结合为大量生物的繁衍生息提供了完美的条件。

潜水员警报网络

在有关二氧化碳的第三部分中，Tim Blömeke 讨论了提高潜水员安全的预防措施。



蒙蒂的沉思

蒙蒂·霍尔斯谈论了他的最新冒险，“凯尔特匕首探险”。