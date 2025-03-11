《水肺潜水员》第 95 期现已出版！

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新闻综述

西尔维娅·厄尔 (Sylvia Earle) 成为最新的 AmbassaDiver，BSAC 任命新环境与可持续发展小组主席，DAN 推出教育播客。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家讨论了疟疾风险和肺动脉高压。

直布罗陀

直布罗陀是数十年来沉船事件的发源地，但其中最迷人的两艘沉船却来自两个极端——1916 年的 SS Rosslyn 号和 2015 年的 Sun Swale 号。

与 Brandi Mueller 的问答，第二部分

我们与著名摄影师、船上居住船长和二战沉船爱好者布兰迪·穆勒 (Brandi Mueller) 结束了交谈。

英国

这艘 19 世纪的运煤船在诺福克郡北部海岸被发现，直到一支潜水队终于发现了它，它已经消失了 142 年。潜水员不仅没有发现沉船，连撒网和钓鱼线的人也没有发现，这对它所栖息的海洋生物来说是个好消息——保罗·亨尼西希望它能一直保持这种状态。

新西兰

奈杰尔·马什和海伦·罗斯开始了前往新西兰普尔奈茨群岛的冒险之旅。

马耳他，第二部分

卢克·伊万斯 (Luke Evans) 在成为潜水大师的道路上取得了更多的 PADI 认证——深海潜水员和沉船潜水员。

开曼群岛

水下摄影师劳森伍德 (Lawson Wood) 在开曼群岛生活了几年，他认为这里的岸上潜水可能是加勒比地区最好的潜水之一。

科技：所罗门群岛

唐·西尔科克 (Don Silcock) 在所罗门群岛将他的一些新技术潜水技能付诸实践。

泰国

理查德·阿斯皮诺尔 (Richard Aspinall) 乘坐泰国侵略者号 (Thailand Aggressor) 探索安达曼海北部的斯米兰群岛和素林群岛，发现了丰富的海洋生物，从鱼群到大型生物。

公司新闻

即将上市的新产品包括 DynamicNord 的 RF-40 开放式脚蹼、Pandora Lab 的 K1 系列潜水灯、Suex VR 系列潜水推进器，以及 Garmin 的最新腕表潜水电脑/智能手表 Descent G2。

康沃尔

康沃尔位于英国最西南端，大西洋的分水岭使它成为三股洋流的交汇点。正如刘易斯·迈克尔·杰弗里斯 (Lewis Michael Jefferies) 所解释的那样，由此产生的潮汐流和不同温度的结合为大量生物的繁衍生息提供了完美的条件。

潜水员警报网络

在有关二氧化碳的第三部分中，Tim Blömeke 讨论了提高潜水员安全的预防措施。


蒙蒂的沉思

蒙蒂·霍尔斯谈论了他的最新冒险，“凯尔特匕首探险”。

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的视频，我喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
#水肺 #scubadiving #scubadiver

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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