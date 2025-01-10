《水肺潜水员》第 93 期现已出版！

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新闻综述

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level 在线 dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络团队讨论了游泳者耳朵以及带疱疹潜水的话题。

马尔代夫（第二部分）

斯图尔特·菲尔波特 (Stuart Philpott) 继续他的马尔代夫跳岛之旅，这次他在“潜水者岛”维拉蔓豪岛停留。

与 Yana Stashkevich 的问答

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck 摄影, shooting in mines/caves, and being on expedition..

瓦努阿图

澳大利亚和新西兰潜水员编辑阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 发现，圣埃斯皮里图岛可以为潜水界提供比举世闻名的 SS President Coolidge 号沉船更多的乐趣。

苏格兰

罗斯·麦克拉伦无意中拍摄了一张海洋生物与人造垃圾互动的照片，这让他开始从不同的角度看待海洋生物周围的环境。

Mustard 的大师班

Alex Mustard 为那些想要参赛的人提供了一些明智的建议
摄影 比赛.

潜水员警报网络

Tim Blömeke 介绍了有关二氧化碳（潜水紧急情况的常见因素）的三部分系列文章中的第一部分。

印度尼西亚

与科莫多巨蜥面对面接触无疑是一项令人难忘的体验，但正如沃尔特·斯特恩斯所解释的那样，这并不是吸引潜水员来到印度尼西亚中南部这个地区的唯一原因。

英国

利·毕晓普 (Leigh Bishop) 回到一艘不为人知的小型沉船，尽管它本身并不出名，但在航海史上却具有重要意义。

公司新闻

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ drysuit.

额外测试

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ 潜水电脑, which boasts numerous innovative elements.

密室日记

这是米德兰兹潜水室 (Midlands Diving Chamber) 的最后一部《潜水室日记》。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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00：00简介
01:00 免提脚蹼
02:10 离开戒指
03:34 手臂和腿
04:56 潜水网
05:56 面具与规则
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07:56 额外的关节
09:20 冰封海豹
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11:19 装备标签
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14:34 方便的 Boltsnap
15:21 穿袜子
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实用水肺潜水技巧和窍门 #scubadiving #hacks

@HelgiRu #askmark 所有的 DIN 调节器都一样吗？ 一位潜水用品店老板告诉我，欧洲和美国的 DIN 调节器是不同的。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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