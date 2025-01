《水肺潜水员》第 93 期现已出版!

新闻综述

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level 在线 dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络团队讨论了游泳者耳朵以及带疱疹潜水的话题。

马尔代夫(第二部分)

斯图尔特·菲尔波特 (Stuart Philpott) 继续他的马尔代夫跳岛之旅,这次他在“潜水者岛”维拉蔓豪岛停留。

与 Yana Stashkevich 的问答

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck 摄影, shooting in mines/caves, and being on expedition..

瓦努阿图

澳大利亚和新西兰潜水员编辑阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 发现,圣埃斯皮里图岛可以为潜水界提供比举世闻名的 SS President Coolidge 号沉船更多的乐趣。

苏格兰

罗斯·麦克拉伦无意中拍摄了一张海洋生物与人造垃圾互动的照片,这让他开始从不同的角度看待海洋生物周围的环境。

Mustard 的大师班

Alex Mustard 为那些想要参赛的人提供了一些明智的建议

成 摄影 比赛.

潜水员警报网络

Tim Blömeke 介绍了有关二氧化碳(潜水紧急情况的常见因素)的三部分系列文章中的第一部分。

印度尼西亚

与科莫多巨蜥面对面接触无疑是一项令人难忘的体验,但正如沃尔特·斯特恩斯所解释的那样,这并不是吸引潜水员来到印度尼西亚中南部这个地区的唯一原因。

英国

利·毕晓普 (Leigh Bishop) 回到一艘不为人知的小型沉船,尽管它本身并不出名,但在航海史上却具有重要意义。

公司新闻

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ drysuit.

额外测试

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ 潜水电脑, which boasts numerous innovative elements.

密室日记

这是米德兰兹潜水室 (Midlands Diving Chamber) 的最后一部《潜水室日记》。