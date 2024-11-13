《水肺潜水员》第 91 期现已出版！

单击此处 水肺潜水员第 91 期

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新闻综述

All Star Liveaboards 在埃及举办科技周活动、马耳他发生潜水员悲惨死亡事件、BSAC 启动 Adventure Diver 活动、多塞特沉船身份确认、Bite-Back 活动奖品丰富。

DAN 欧洲医疗问答

潜水员警报网络专家正在研究耳痛和潜水的问题。

直布罗陀

直布罗陀是英国境内的一小部分，位于大西洋通向地中海的门户，马克·埃文斯认为它很可能是英国人最终的长周末度假胜地。

与 Dawn Kernagis 的问答，第二部分

我们继续与女性潜水名人堂成员 Dawn Kernagis、NASA 训练的 NEEMO 水下航行员和 DEEP 科学研究主任进行交谈，谈论是什么驱使她持续对我们的蓝色星球感兴趣，以及水下生活的未来会怎样。

菲律宾人

阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 仔细研究了菲律宾真实的海洋保护成功案例。

格林纳达

格林纳达岛、卡里亚库岛和小马提尼克岛的 16 页特别指南，展示了丰富多样的潜水机会，包括真正的沉船舰队。

Mustard 的大师班

亚历克斯·马斯塔德 (Alex Mustard) 的注意力主要集中在珊瑚礁上。

问答：Dawn Kernagis，第一部分

我们与女性潜水名人堂成员 Dawn Kernagis（一位接受过 NASA 训练的 NEEMO 水下航行员、探险家俱乐部成员和 DEEP 科学研究主任）进行了交谈，询问她最初是如何开始潜水的，是什么驱使她持续对我们这个蓝色星球感兴趣，以及水下生活的未来会怎样。

古巴，第二部分

斯图尔特·菲尔波特 (Stuart Philpott) 完成了他“雄心勃勃”的为期 14 天的古巴潜水之旅，行程 1,000 公里，还搭乘了几次国内航班。

Mustard 的大师班

Alex Mustard 正在研究错层式 摄影 技术。

瓦努阿图，第一部分

阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 启动了一系列以帕劳太平洋天堂为主题的专题报道，首先介绍首都维拉港。

康沃尔

康沃尔位于英国最西南端，大西洋的分水岭使它成为三股洋流的交汇点。正如刘易斯·迈克尔·杰弗里斯 (Lewis Michael Jefferies) 所解释的那样，由此产生的潮汐流和不同温度的结合为大量生物的繁衍生息提供了完美的条件。

潜水员警报网络

奥黛丽·库德尔 (Audrey Cudel) 研究了导致潜水员超越极限的因素。

科技：比基尼环礁（第二部分）

唐·西尔科克继续他的沉船潜水圣地之旅。

公司新闻

介绍最新的潜水装备制造商 DynamicNord。这家德国品牌已进军英国市场，推出了包括 BCD 和翼在内的全系列设备， 鳍, 口罩, 监管机构, 潜水电脑 還有更多

额外测试

PT Hirschfield 对创新型背散射混合 (HF-1) 闪光灯进行评级和评论。

密室日记

斯托尼湾 (Stoney Cove) 的新标牌，以及英国商会数量可能发生的变化。