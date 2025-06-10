《Scuba Diver ANZ》第 82 期现已推出

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新闻综述

Rork Media 收购了《Scuba Show》和《California Diving News》，CSIRO 的研究发现澳大利亚海滩上的塑料减少，并发布了一份关于海洋爱好者节的报告。

澳大利亚

在维多利亚州南部海岸，在繁忙的航道和风吹动的海水之下，隐藏着一个充满扭曲钢铁、珊瑚壳和幽灵沉船的世界，克里·布罗认为这里是该国最好的沉船潜水地点之一。

加拉帕戈斯群岛，第一部分

加拉帕戈斯群岛是独一无二的群岛！多年来，这片独特的群岛一直是众多纪录片的灵感来源。它们也是许多潜水员的必游之地，包括阿德里安·斯泰西！在接下来的两期中，他将为您揭秘其中的原因！本月，他将探讨加拉帕戈斯群岛的特别之处，以及

下个月，他将讲述他在这些岛屿上的船宿之旅。

潜水员警报网络

一名 DAN 成员讲述了自己在深海生病的经历，并强调了 调节器 清算。

DAN 医疗问答

潜水员警报网络专家讨论了潜水后听力下降和耳朵胀痛的问题。

独特的澳大利亚海洋生物

奈杰尔·马什 (Nigel Marsh) 仔细观察这只不同寻常的雕塑蟾鱼。

与朱迪·奥曼迪一起潜水

PT Hirschfield 与这位对冰、沉船和小动物充满热情的新西兰产科医生进行了交谈。

保育角

正如唐·西尔科克 (Don Silcock) 所揭示的，在短短二十多年的时间里，拉贾安帕特岛已经从一个默默无闻的穷乡僻壤变成了世界上最令人向往的潜水胜地之一。

科技：菲律宾

当被问及是否想潜入一艘处女航母沉船时，萨米尔·阿尔哈菲斯很快就答应了。

澳大利亚

特里·康明斯博士冒险前往昆士兰州最北端，探索偏远的珊瑚礁和岛屿，包括著名的雷恩岛，这里是世界上最大的绿海龟筑巢地之一。

印度尼西亚

穿越印度尼西亚群岛的史诗般的船上生活之旅。

什么是新的

即将上市的新产品包括 Fourth Element Tidal 浴袍、Mares Puck Lite 潜水电脑、SeaLife SportDiver S 智能手机外壳、Mares Prestige BCD码以及 SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost 视频灯。

额外测试

Daniel Brinckmann 对 Scubapro Navigator Lite 背部充气装置进行评级和评价 BCD码.