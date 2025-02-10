《Scuba Diver ANZ》第 78 期现已推出

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新闻综述

海洋爱好者节于三月份重返悉尼，对濒危鲨鱼和鳐鱼出台新保护措施，制定全球塑料条约计划，Diveplanit Travel 也将登陆拉斯维加斯。

澳大利亚

托德·蒂米奥斯 (Todd Thimios) 提供了一份实用的潜水指南，带您探索宁格鲁的水下奇观。

菲律宾人

阿德里安·斯泰西 (Adrian Stacey) 仔细研究了菲律宾真实的海洋保护成功案例。

印度尼西亚，第二部分

拜伦·康罗伊（Byron Conroy）继续他的第二次朝圣之旅，前往布纳肯海洋公园和西拉登度假村和水疗中心，并首次尝试黑水潜水。

潜水员警报网络

一名 DAN 会员分享了他在小开曼岛潜水九天后的经历，当时他出现胸部肌肉疼痛，右腿失去运动功能。

DAN 欧洲医疗问答

讨论的主题包括均衡和头晕。

Mustard 的大师班

Alex Mustard 讨论了一些水下创意—— 摄影相关的新年决议。

独特的澳大利亚海洋生物

奈杰尔·马什仔细观察澳大利亚菠萝鱼。

与 Sarah Han-de-Beaux 一起潜水

PT Hirschfield 与鲨鱼研究员 Sarah Han-de-Beaux 聊了聊她在 Spot A Shark 开展的工作，如何将公民科学数据收集引导到宣传和保护工作中。

保育角

罗德尼·福克斯和马克·托泽的海洋保护和研究中心的幕后花絮。

科技：澳大利亚

在 Speaking Sidemount 的 Steve Davis 的专业指导下，Kerrie Burow 涉足侧挂滑雪的世界。

瓦莱丽·泰勒

PT Hirschfield 探索了澳大利亚最受爱戴的海洋冠军之一 Valerie Taylor OAM 丰富的生活遗产。

什么是新的

新产品上市，包括 Sticktite Lenses 粘贴式双光眼镜和 Fourth Element Argonaut 3.0 限量版粉色版 drysuit.

额外测试

编辑总监 Mark Evans 对功能丰富的 Ratio iX3M 2 GPS Tech+ 进行评分和评论 潜水电脑.