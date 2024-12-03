Ryan Chen：残疾人士潜水的轻松之举

Ryan Chen 在洛杉矶出生长大，他从小就致力于将教育与体育活动结合起来，无论是冬季运动还是武术 剑道 – 使用竹剑和护甲。黑带选手在美国和日本参加过国家级比赛。

19 年，2009 岁的陈在加州大学圣地亚哥分校遇到了未来的商业伙伴肯特·吉村 (Kent Yoshimura)，两人成为了好朋友。同年，陈在一次滑雪事故中脊髓严重受伤，腰部以下瘫痪。

他后来获得了经济学和化学学位，但他无法放弃惯常的活跃生活方式，转而从事残疾人运动。他参加轮椅比赛训练，并成为美国残奥会队的一员，而吉村则成为日本奥运会柔道队的一员。

2013 年，这两个朋友发现了水肺潜水。“我意识到我的生命只有一次，尽管我瘫痪了，但仍然有一个广阔的世界可以探索，”他说。“我一直有冒险精神，而水肺潜水为我提供了一种独特的旅行方式，让我可以探索和体验最纯粹的自然。

“我和 Kent 一起获得了认证。我看到了 Groupon 的折扣，Kent 是我最好的朋友，他总是对任何事情都说“是”。两周内我们就获得了 PADI 潜水员认证！”

这是一件好事。朋友们于当年 4 月在洛杉矶威尼斯海滩获得了认证，随后他们很快又获得了高级潜水员认证。

陈（右）和吉村在甲板上休息

当时 PADI 尚未正式推出如今的适应性潜水员培训，但当时的适应性培训似乎已经足以满足陈的需求。“我觉得第一次参加潜水时我既兴奋又紧张，但当我们下水并完成所有训练后，我感觉非常舒服。

“世界上最酷的感觉就是在水下第一次呼吸。你感觉自己拥有超能力。这比我预期的还要好。此外，我因瘫痪而遭受着极度的神经痛，而在水下呼吸几乎是一种冥想——当我潜水时，我感觉自己没有重量，也没有疼痛。”

在水中充满信心

当被问及最难掌握的方面时，陈说：“在水下摘下面罩并清理干净。我想在潜水大约 10 次后，我开始对水有信心了。”他形容这些教练“非常有同理心。我认为一般来说，潜水教练必须 爱 他们做什么”。

陈即将坠入大海

第一次开放水域潜水是在南加州的卡塔利娜岛：“美丽的海藻森林，这为我们做好了准备——肯特和我已经在世界各地很多地方潜水过，从新西兰到日本，从泰国到加勒比海。”

到目前为止最喜欢的地方是夏威夷和新西兰，以及 半岛 墨西哥，而塔希提岛和印度尼西亚也在愿望清单上。没有任何地方是禁止潜水的，伙伴们试图将潜水作为他们频繁的商务旅行的一部分，“并挤出时间在任何可以潜水的地方潜水！”

根据陈的说法，在那些旅行中，他们确实走上了一条彩虹之路，只要提前做好计划，并努力研究和联系每个地区最合适的潜水商店，他们就不会在潜水地点遇到任何障碍。他们总是受到热情的接待，也没有报告任何负面经历。

成为潜水员后不久，陈和吉村就发明了一种绿茶类、含咖啡因的产品，名为 NeuroGum，随后又发明了 NeuroMints。他们认为，这种“健康”糖果提供了一种保持能量水平的健康方式。

这些产品是众筹的， 鲨鱼坦克 （美国 龙的巢穴) 并开始吸引更大的投资者。如今，它们已进驻约 12,000 家商店， 在线.

陈瑞恩

陈是吉村首席执行官的公司首席财务官，他也是一名热心的投资者，经常投资食品。他被提名为精英 “福布斯” 30 年 30 位 2019 岁以下精英榜单。

水肺治疗

陈先生对水肺潜水的治疗效果感到惊讶。“作为 PADI 合作伙伴，我们在新西兰潜水，看到了一些令人惊叹的野生动物。当时潜水教练卡罗琳说：海洋没有围栏’我觉得这真的很酷。你真的可以看到野生动物在它们真正的栖息地。不是在水族馆或动物园，而是在它们真正的家。”

这些经历培养了陈对环境的兴趣。“在担任 Neuro 联合​​创始人期间，我对环保的兴趣显著增加。与供应链的密切合作让我亲眼目睹了生产和废弃物对环境的影响。这种理解加深了我对可持续发展迫切需求的认识。

水下的陈

“我逐渐意识到，我们正处于人类的关键时刻——我们必须采取果断行动，减少浪费，保护生态系统，为地球上的每个人和每件事物创造更加可持续的未来。”

这些担忧促成了我们今天与慈善机构 PADI AWARE 的合作。“这是绝对最好的合作！我们在 2013 年潜水时想出了神经功能口香糖和薄荷糖的想法。现在有了这种合作关系，为海洋保护捐款，梦想成真了。”

这一联系意味着，限量版、海洋主题和联合品牌 Neuro 罐装饮料销售收入的 20% 将捐给 PADI 意识基金会.

Ryan Chen 现在最喜欢潜水的什么？“我认为是活在当下。我们生活在一个快节奏的世界，科技带来的干扰太多了。潜水可以让你专注于当下，欣赏大自然。

表面间隔

“水肺潜水改变了我的一生，无论是在情感上还是在社交上，尤其是在我的脊髓受伤之后。它成为了一个强大的治疗工具，让我重新找回了冒险精神，并以一种新的方式探索世界。

“与我最好的朋友分享这段经历并介绍给其他人，这让这件事变得更加特别。我帮助很多人获得了认证，包括我的女朋友和亲密的朋友，一起创造了难忘的回忆。

“水肺潜水也是我的灵感来源之一——它在激发 NeuroGum 的创意方面发挥了关键作用。它不仅仅是一种娱乐活动；它是我个人和职业生涯的基石。”

年轻的巨人

PADI 适应性水肺周 (如下。) 培训机构的成员和 AmbassaDivers 被要求努力提名他们希望看到的其他人从事潜水。“我建议 Young the Giant 乐队的成员获得 PADI 水肺潜水认证，”陈说。

年轻的巨人——新招募潜水员？

这支加州另类摇滚乐队正在庆祝成立 20 周年，他从 2011 年起就一直关注着他们的演出。有一张不同寻常的照片，照片中乐队在摇滚音乐节上演出时，他坐在轮椅上进行人群冲浪。

“我们刚刚发布了我们的 特别版 Neuro tin 与他们一起庆祝他们的第二张专辑 精神高于物质 [2013 年]。这张专辑是关于心理健康和克服困难的——这正是水肺潜水帮助我做到的。

“我希望他们能够亲身体验水下的清澈与平静，因为我知道水肺潜水运动会像他们的音乐激励我一样激励他们。”

“水肺潜水能让人感受到失重感，这是最接近太空的体验之一。在水下时，水产生的浮力支撑着你的身体，让你感觉自己毫不费力地漂浮着。

“我认为并希望适应性潜水能越来越为更多人所接受。我希望有更多的资助让更多人下水。”

期待下一次潜水