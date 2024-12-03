水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

Ryan Chen：残疾人士潜水的轻松之举

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
Ryan Chen 和 Kent Yoshimura 各得其所
Ryan Chen 和 Kent Yoshimura 各得其所

Ryan Chen 在洛杉矶出生长大，他从小就致力于将教育与体育活动结合起来，无论是冬季运动还是武术 剑道 – 使用竹剑和护甲。黑带选手在美国和日本参加过国家级比赛。 

19 年，2009 岁的陈在加州大学圣地亚哥分校遇到了未来的商业伙伴肯特·吉村 (Kent Yoshimura)，两人成为了好朋友。同年，陈在一次滑雪事故中脊髓严重受伤，腰部以下瘫痪。 

他后来获得了经济学和化学学位，但他无法放弃惯常的活跃生活方式，转而从事残疾人运动。他参加轮椅比赛训练，并成为美国残奥会队的一员，而吉村则成为日本奥运会柔道队的一员。 

2013 年，这两个朋友发现了水肺潜水。“我意识到我的生命只有一次，尽管我瘫痪了，但仍然有一个广阔的世界可以探索，”他说。“我一直有冒险精神，而水肺潜水为我提供了一种独特的旅行方式，让我可以探索和体验最纯粹的自然。

“我和 Kent 一起获得了认证。我看到了 Groupon 的折扣，Kent 是我最好的朋友，他总是对任何事情都说“是”。两周内我们就获得了 PADI 潜水员认证！”

这是一件好事。朋友们于当年 4 月在洛杉矶威尼斯海滩获得了认证，随后他们很快又获得了高级潜水员认证。

陈和吉村在甲板上休息
陈（右）和吉村在甲板上休息

当时 PADI 尚未正式推出如今的适应性潜水员培训，但当时的适应性培训似乎已经足以满足陈的需求。“我觉得第一次参加潜水时我既兴奋又紧张，但当我们下水并完成所有训练后，我感觉非常舒服。

“世界上最酷的感觉就是在水下第一次呼吸。你感觉自己拥有超能力。这比我预期的还要好。此外，我因瘫痪而遭受着极度的神经痛，而在水下呼吸几乎是一种冥想——当我潜水时，我感觉自己没有重量，也没有疼痛。”

目录

在水中充满信心

当被问及最难掌握的方面时，陈说：“在水下摘下面罩并清理干净。我想在潜水大约 10 次后，我开始对水有信心了。”他形容这些教练“非常有同理心。我认为一般来说，潜水教练必须 他们做什么”。

陈先生坠入海中
陈即将坠入大海

第一次开放水域潜水是在南加州的卡塔利娜岛：“美丽的海藻森林，这为我们做好了准备——肯特和我已经在世界各地很多地方潜水过，从新西兰到日本，从泰国到加勒比海。” 

到目前为止最喜欢的地方是夏威夷和新西兰，以及 半岛 墨西哥，而塔希提岛和印度尼西亚也在愿望清单上。没有任何地方是禁止潜水的，伙伴们试图将潜水作为他们频繁的商务旅行的一部分，“并挤出时间在任何可以潜水的地方潜水！” 

根据陈的说法，在那些旅行中，他们确实走上了一条彩虹之路，只要提前做好计划，并努力研究和联系每个地区最合适的潜水商店，他们就不会在潜水地点遇到任何障碍。他们总是受到热情的接待，也没有报告任何负面经历。

成为潜水员后不久，陈和吉村就发明了一种绿茶类、含咖啡因的产品，名为 NeuroGum，随后又发明了 NeuroMints。他们认为，这种“健康”糖果提供了一种保持能量水平的健康方式。

这些产品是众筹的， 鲨鱼坦克 （美国 龙的巢穴) 并开始吸引更大的投资者。如今，它们已进驻约 12,000 家商店， 在线.

陈瑞恩
陈瑞恩

陈是吉村首席执行官的公司首席财务官，他也是一名热心的投资者，经常投资食品。他被提名为精英 “福布斯” 30 年 30 位 2019 岁以下精英榜单。 

水肺治疗

陈先生对水肺潜水的治疗效果感到惊讶。“作为 PADI 合作伙伴，我们在新西兰潜水，看到了一些令人惊叹的野生动物。当时潜水教练卡罗琳说：海洋没有围栏’我觉得这真的很酷。你真的可以看到野生动物在它们真正的栖息地。不是在水族馆或动物园，而是在它们真正的家。”

这些经历培养了陈对环境的兴趣。“在担任 Neuro 联合​​创始人期间，我对环保的兴趣显著增加。与供应链的密切合作让我亲眼目睹了生产和废弃物对环境的影响。这种理解加深了我对可持续发展迫切需求的认识。 

水下的陈
水下的陈

“我逐渐意识到，我们正处于人类的关键时刻——我们必须采取果断行动，减少浪费，保护生态系统，为地球上的每个人和每件事物创造更加可持续的未来。”

这些担忧促成了我们今天与慈善机构 PADI AWARE 的合作。“这是绝对最好的合作！我们在 2013 年潜水时想出了神经功能口香糖和薄荷糖的想法。现在有了这种合作关系，为海洋保护捐款，梦想成真了。”

这一联系意味着，限量版、海洋主题和联合品牌 Neuro 罐装饮料销售收入的 20% 将捐给 PADI 意识基金会.

Ryan Chen 现在最喜欢潜水的什么？“我认为是活在当下。我们生活在一个快节奏的世界，科技带来的干扰太多了。潜水可以让你专注于当下，欣赏大自然。

表面间隔
表面间隔

“水肺潜水改变了我的一生，无论是在情感上还是在社交上，尤其是在我的脊髓受伤之后。它成为了一个强大的治疗工具，让我重新找回了冒险精神，并以一种新的方式探索世界。 

“与我最好的朋友分享这段经历并介绍给其他人，这让这件事变得更加特别。我帮助很多人获得了认证，包括我的女朋友和亲密的朋友，一起创造了难忘的回忆。 

“水肺潜水也是我的灵感来源之一——它在激发 NeuroGum 的创意方面发挥了关键作用。它不仅仅是一种娱乐活动；它是我个人和职业生涯的基石。”

年轻的巨人

PADI 适应性水肺周 (如下。) 培训机构的成员和 AmbassaDivers 被要求努力提名他们希望看到的其他人从事潜水。“我建议 Young the Giant 乐队的成员获得 PADI 水肺潜水认证，”陈说。

年轻的巨人——新招募潜水员？
年轻的巨人——新招募潜水员？

这支加州另类摇滚乐队正在庆祝成立 20 周年，他从 2011 年起就一直关注着他们的演出。有一张不同寻常的照片，照片中乐队在摇滚音乐节上演出时，他坐在轮椅上进行人群冲浪。

“我们刚刚发布了我们的 特别版 Neuro tin 与他们一起庆祝他们的第二张专辑 精神高于物质 [2013 年]。这张专辑是关于心理健康和克服困难的——这正是水肺潜水帮助我做到的。

“我希望他们能够亲身体验水下的清澈与平静，因为我知道水肺潜水运动会像他们的音乐激励我一样激励他们。”

“水肺潜水能让人感受到失重感，这是最接近太空的体验之一。在水下时，水产生的浮力支撑着你的身体，让你感觉自己毫不费力地漂浮着。 

“我认为并希望适应性潜水能越来越为更多人所接受。我希望有更多的资助让更多人下水。”

期待下一次潜水
期待下一次潜水

PADI 适应性潜水周

PADI 成立 适应性潜水周 活动将持续到7月3日，恰逢今天的联合国国际残疾人日（XNUMX月XNUMX日）。 

近年来，许多机构悄悄解决了许多残疾潜水员的无障碍问题。该培训机构为教练开发了两门适应性潜水课程，并于 2017 年推出了适应性技术 适应性技术 让水肺潜水和自由潜水训练更加容易。本课程与 适应性支持潜水员 为想要协助残疾伙伴的潜水员提供的计划。 

去年，PADI 推出了 自适应服务设施 认证适用于能够提供适应性服务和基础设施的潜水中心和度假村。他们需要让员工接受适当的潜水技术培训，提供专业潜水员培训，并确保整个场所和船上的无障碍设施。目前已有 50 多家此类设施。

本周旨在庆祝像 Ryan Chen 这样的潜水员克服困难探索海洋的故事，以及让这些经历成为可能的潜水专业人士的故事。尽管 Chen 面临潜入水下的挑战，但他肯定会轻描淡写！

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

#DEMA 的 Freebreathe 水下浸入式背包

Scuba.com 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在也不暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。 00:00 简介 01:20 Scuba.com 02:20 穿入凸轮带 04:15 弓形索 06:42 拆卸脚蹼带 08:19 滑动导线 10:16 后拉链 12:56 折叠调节器 14:26 湿颈

Scuba.com 附属链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
04:15 船首缆绳
06:42 拆除脚蹼
08:19 滑动领先
10:16 背部拉链
12:56 折叠规则
14:26 湿脖子

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

潜水员遇到的更多问题 w/@scubacom #scuba #tips #howto

Divolk 水下直播智能手机外壳 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

Divolk 水下直播智能手机外壳
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Divolk 在#DEMA 推出水下直播智能手机外壳

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
John: 潜水员独自出海发现康沃尔沉船
艾尔克·博亚诺夫斯基: 海上故事失踪的英国潜水员身份被确认
卡斯帕尔: CCR滑板车潜水员被吸入大坝入口
拉斐尔·诺维塞蒂亚: 如何正确运输水肺气瓶
尤金: 4名潜水员被吸入管道后死亡
最新资讯
海上故事失踪的英国潜水员身份被确认 海上故事失踪的英国潜水员身份被确认
这是埃尔哈特的飞机吗？不，这是一块石头 这是埃尔哈特的飞机吗？不，这是一块石头
Sadurska 再次打破无脚蹼记录 Sadurska 再次打破无脚蹼记录
多机构搜寻斯卡帕潜水员行动停止 多机构搜寻斯卡帕潜水员行动停止
新公司接管 Scubaverse 新公司接管 Scubaverse
最后一次通过 Bite-Back 赢得大奖的机会 最后一次通过 Bite-Back 赢得大奖的机会
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。