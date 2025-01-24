重病后重返水肺潜水

技术潜水员、教练兼水下摄影师 James Neal 将在 GO潜水表演 在三月份的“灵感舞台”上，他详细描述了自己在从四级脑出血（蛛网膜下腔出血）中康复后，如何恢复潜水状态的斗争。

詹姆斯是一位经验丰富的休闲和技术潜水员及教练，也是 Atomic Aquatics、BARE、Hollis、Oceanic、Stahlsac 和 Zeagle 的品牌大使，也是一位技艺精湛的水下摄影师和专题作家，同时也是一位热情的沉船和洞穴潜水员。

他在潜水界因严重的蛛网膜下腔出血而幸存下来，并在许多人说他再也不会潜水时努力恢复潜水健康而闻名。十多年来，他一直反对潜水行业对残疾人的污名、无知和歧视，目前已完成 1,200 多次蛛网膜下腔出血后潜水，迄今为止总共完成了 1,650 多次（并且还在增加），深度超过 80 米，他喜欢环游世界寻找下一次潜水冒险。

他的演讲将涵盖他的整个旅程，从最初的康复、医疗签字、焦虑、挑战（身体和精神）、耻辱和歧视，从休闲潜水一直到技术潜水和洞穴潜水。

重病后重新开始潜水 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、同为电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls，以及活力四射的探险家二人组 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习，以及 2025 年新增的与航海考古学会及其“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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