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偏远地区潜水、船上居住安全——以及特鲁克泻湖沉船基线项目

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船上居住安全

沉船潜水爱好者和杰出水下摄影师 Pete Mesley 将在悉尼的 GO 潜水表演 ANZ 在月底。

33 年前，皮特在寒冷的英国水域开始对潜水产生兴趣。他在那里创作了《对锈的渴望》，从那时起，他就致力于研究、寻找、潜水和拍摄沉船。

Pete 拥有超过 7,000 小时的水下经验，足迹遍布 29 个不同的国家，自 1991 年以来一直全职从事潜水行业。除了担任 PADI 课程总监外，Pete 还是一名技术潜水员 讲师 培训师。Pete 是南半球最有经验的技术潜水员和教练之一。

皮特非常成功 潜水旅行 Lust4Rust 和 Shock&Awe Big Animal Diving Excursions 的业务重点是将经验丰富的潜水员带到世界各地的专业潜水地点。例如特鲁克泻湖、所罗门群岛、比基尼环礁、大湖、斯里兰卡、帕劳、南太平洋和新西兰。

他的经验还扩展到电影和科学行业。皮特还获得了令人垂涎的探险家俱乐部的会员资格。

皮特是一位作品颇丰、技艺精湛的水下摄影师，他热衷于寻找新地方、新沉船和冒险，并记录下来。他的最新项目是特鲁克泻湖沉船基线项目中特鲁克泻湖所有沉船的 3D 建模。他已经完成了世界上规模最大的沉船群的测绘工作。

www.lust4rust.co

皮特在主舞台上的演讲将是：

目录

偏远地区潜水和船上居住安全——需要了解的重要事项！

过去十年，潜水船宿沉没的事件数不胜数。太多了！有些甚至造成了人员死亡。为什么会这样？我们来看看应该向操作员询问哪些问题，以帮助您做出明智的决定，决定是否要冒生命危险。我们来看看可能出现的“危险信号”。我还将为您提供一些提示，告诉您如何为偏远地区的旅行做好最佳准备，以及重要的生命支持设备和适当的准备，以免您措手不及。我亲眼目睹过这样的沉没事件，我会告诉您我是如何应对这种事件的。

特鲁克泻湖沉船基线项目

通过使用摄影测量技术，我们着手完成楚克泻湖 (Chuuk Lagoon) 所有可潜水沉船的完整而全面的 3D 建模基线。获得这一基本基线将有助于确保楚克的未来，即使在所有沉船都解体很久之后，也能让该地区的丰富历史得以未来化。这只是该项目的第一阶段。一旦所有沉船都建模完毕，计划每五年重新建模一次。希望这能让我们更深入地了解沉船的退化速度。我们将讨论未来阶段，希望有助于未来楚克旅游业的发展。

GO 潜水表演 ANZ
偏远地区潜水、船上安全 - 以及特鲁克泻湖沉船基线项目 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 28-29月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、尝试潜水、示范池、美人鱼等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 训练 机构、零售商、制造商和保护组织。

2024 年英国 GO 潜水展已进入第五个年头，周末吸引了超过 10,000 名参观者，展览面积达 10,000 平方米，澳大利亚和新西兰站则希望在未来几年达到这一水平。

首届 GO Diving Show ANZ 入场完全免费 - 注册 这里。 获得 2024 年澳大利亚潜水盛会的门票。现场有充足的停车位，而且交通便利，可轻松到达会场，因此请立即记下日期，为庆祝各种形式的潜水的史诗般的周末做好准备。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 嗨，马克，我是一名新获得认证的潜水员，已经潜水 10 次（全部使用租用的装备），有几次我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我找到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢 Val 的任何建议 #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 2:00 介绍 00:00 问题 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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01:19 回答

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如何预防下颌疲劳？#askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 当使用 AI 发射器和 SPG 潜水时，AI 发射器使用左肩上的 HP 端口，因此它与潜水电脑位于同一侧，您如何为 SPG 布线？SPG 软管来自右侧 HP 端口但仍需要位于左大腿 D 形环上，这是一个问题吗？或者您建议将潜水电脑放在右手上？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

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我可以在潜水电脑的远端安装发射器吗？#AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本周的播客中，詹姆斯邦德向英国皇家救生艇协会捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部则要求潜水员做好准备，在九月清理我们的海洋。显然，我们所有人都是极限运动者，因为在一项人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动民意调查中，水肺潜水位居第一 https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。

本周播客中，詹姆斯·邦德向 RNLI 捐赠了限量版摩托车，英国潜水俱乐部要求潜水员在 9 月为清洁海洋做好准备。显然，我们所有人都是极限运动爱好者，因为水肺潜水在一项调查中名列第一，该调查显示人们最想尝试但永远无法尝试的极限运动


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Scuba 被评为极限运动榜单第一名 #scuba #news #podcast

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