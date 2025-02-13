保护海洋环境，造福子孙后代

科学家、环保主义者和海洋倡导者戴维·琼斯博士将登上英国舞台 GO潜水表演 三月份，介绍三位来自朴茨茅斯大学的才华横溢的青年科学家，介绍他们的研究及其对海洋保护的贡献。

凯尔西-玛丽·卡德将讲述为刺海马和短鼻海马建造两个人工栖息地的计划，这将有助于促进这两个物种的生长，稳定沉积物，促进海草的扩张。

乔·萨金特将讨论怀特岛周围海带礁（Laminaria sp.）的退化、其可能的原因以及该地区其他大型藻类扩张的原因。

乔治亚·夏普-哈里斯将讲述英国许多河口周围的潮间带阔叶林。这些独特的沿海栖息地与热带红树林有着一些有趣的相似之处，进一步了解这一丰富的生态系统将有助于确保其在未来得到保护。

三人将讨论他们的研究成果以及其对保护海洋环境以造福子孙后代的影响。整个周末，他们还将在 Just One Ocean 海洋生物区（一号厅科技舞台和皇家海军附近的 1051 号展位）展示这些成果，并配备互动展示和设备。

多年来，琼斯博士一直是 GO 潜水展的常客，并就许多主题发表过演讲。他现在致力于通过自己的慈善机构 Just One Ocean 为子孙后代保护海洋。该慈善机构专注于科学、教育和交流，并支持多项创新海洋研究项目作为其使命的一部分。

保护海洋环境，造福子孙后代 2

GO 潜水表演

GO 潜水表演 — 英国唯一的消费者潜水和旅行展 — 将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并承诺带来一个充满互动、教育、启发和有趣内容的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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立即购买一日票 £17.50 + 预订费，准备好迎接一次教育性、令人兴奋和鼓舞人心的体验！或者，两天内有这么多演讲者，加上所有互动展示和参展商可供参观，为什么不把它安排在周末，抢购一张两日票呢 £25 + 预订费？如果您与中心/俱乐部会员一同前来，还可享受 10 人以上团体票价。 在 Go Diving Show 网站上预订门票.

和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！