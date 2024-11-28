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残奥会运动员提高人们对珊瑚礁威胁的认识

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珊瑚礁

英国人很容易忘记珊瑚礁，然而，SHEBA 品牌委托进行的新研究发现，75％的英国成年人担心世界珊瑚礁的状况，而近一半（48％）的人表示，他们对珊瑚礁在支持海洋健康方面发挥的实际作用知之甚少或一无所知。 

  另外 72% 的人认为气候变化是珊瑚礁面临的最大威胁，近五分之一 (18%) 的人认为没有希望拯救珊瑚礁，四分之一的人表示不确定。在一段新视频中，海洋倡导者和残奥会游泳运动员 Ellie Simmonds 通过引人入胜的故事将 Sheba Hope Grows 计划运动带入生活，敦促和激励英国及其他国家提高认识并采取行动保护和恢复海洋的美丽。 
 
艾莉说： 尽管世界上的珊瑚礁距离英国如此遥远，但气候变化的影响却影响着整个地球，无论是通过改变天气模式还是珊瑚礁的消失，我们都必须付出更多努力，让大自然有机会适应和抵抗这些变化。” 

珊瑚礁
Ellie Simmonds 与其中一位 Reef Stars 合影

由于全球珊瑚礁面临危险，海洋倡导者西蒙斯再次与 SHEBA 品牌联手，表明大堡礁仍然充满希望，而 Sheba Hope Grows 计划则展示了修复在重建澳大利亚最著名的珊瑚礁中受损珊瑚礁中所发挥的价值。   
 
大堡礁只是该计划产生影响的地区之一。与合作伙伴一起，目前在 65 个国家/地区有 12 个修复地点，这是世界上最大的珊瑚修复计划。  

YouTube视频


 艾莉说： “保护海洋一直是我热衷的事情，尤其是多年来水一直是我生活中的重要组成部分。我很高兴今年再次与 Sheba Hope Grows 计划合作，向大家展示一个新的希望故事。

“看到珊瑚礁明星的威力并与这个产生巨大影响的小型独特结构背后的团队会面真是令人难以置信。

“改变不可能独自发生，它需要许多组织之间的合作。这恰恰表明，当我们有一个共同的目标——拯救我们的海洋时，我们可以多么强大。今天采取行动恢复珊瑚礁，有助于为子孙后代保护我们的海洋。” 

西蒙斯与来自大堡礁的火星可持续解决方案团队的海洋专家一起，近距离参与了珊瑚修复工作，并了解到该团队如何花费十多年时间，利用火星辅助珊瑚礁修复系统开发出一种可扩展的解决方案。该系统利用了礁石之星，即六角形的沙覆钢结构，为珊瑚碎片的生长提供了稳定的基础，这些碎片被种植在海底，以启动珊瑚礁修复过程。 

珊瑚礁
准备部署 Reef Star 以协助珊瑚礁修复

玛氏公司可持续解决方案高级总监兼首席海洋科学家戴维·史密斯教授表示: 感谢 Sheba Hope Grows 计划，澳大利亚当地团队已经成功安装了 400 多颗珊瑚礁星，让大堡礁的这些区域恢复生机。” 

西蒙斯还看到了该团队与“珊瑚礁公民”等合作伙伴共同开展的工作，他们正在使用新方法对凯恩斯地区的珊瑚礁进行普查。这使他们能够收集这些珊瑚礁状况的健康数据，并借此机会识别可能需要额外帮助的珊瑚礁。 
 
戴维教授表示：“通过与当地社区合作，我们可以继续促进生物多样性，并为我们的珊瑚礁提供重要且可持续的解决方案，帮助我们应对气候变化。我们还有很多工作要做，但有了我们敬业的团队和合作伙伴，这是朝着正确方向迈出的又一步，非常重要。” 

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