蒙蒂霍尔斯的“大蓝袋”项目

电视节目主持人、作家和冒险家蒙蒂·霍尔斯将向游客介绍 GO潜水表演 三月份前往他的蓝色巨人 包 公民科学海洋保护项目。

蒙蒂曾是皇家海军陆战队军官，在 1990 世纪 XNUMX 年代初的和平进程中为纳尔逊·曼德拉工作。他离开海军陆战队，开始从事远征事业， 旅行 新闻学和生物学专业，获得一等荣誉学位，并成为一名合格的海洋生物学家。

他的学位资金来自参加探险活动，其中最著名的是 2002 年带领一支多国团队在印度海岸附近发现一座沉没的城市。在此期间，他还带领四支探险队前往南部非洲，其中三​​次前往马拉维探索湖泊生态系统并调查尼卡高原的偷猎活动，一次前往南非潜水寻找好望角附近洞穴系统中史前定居点的证据。由于他的工作，他被科学探索协会授予 Bish 探索服务奖章。

2003 年，蒙蒂成立了自己的探险公司，在接下来的四年里完成了四次环球航行，寻找海洋中最伟大的邂逅。这让他引起了电视制片人的注意，被挖角成为第四频道旗舰节目《超人》的参赛者，这是一档精英表演者的测试，参加由 QinetiQ 测试中心设计的一系列挑战。蒙蒂赢得了这场比赛，并被邀请为第四频道、国家地理、历史频道、第五频道和英国广播公司主持更多系列节目。

他最出名的作品是 BBC2 的三部系列剧《大逃亡》，剧中他和他的狗鲁本住在苏格兰和爱尔兰的西海岸。他还主持了多次获奖的系列剧《大堡礁》。

蒙蒂写过几本书，经常为杂志和报纸撰稿，其中很多文章都表达了他对自然界的热情。他还是各种保护组织的大使，并被普利茅斯大学授予名誉博士学位。

大蓝包

大蓝 包 该项目旨在让所有年龄段、各行各业的人们都能直接为保护水道和海洋做出贡献。参与者/社区将获得专门设计的“蓝色巨人” 包' 包含易于遵循的协议，使他们能够收集有关海洋健康的重要数据，包括微塑料污染、物种生物多样性、水温和沿海垃圾。收集到的数据将上传到全球开放获取数据库，为全球保护工作提供重要研究。

蒙提霍尔斯的“蓝色巨人” 包 2项目

GO 潜水表演

GO 潜水表演 – 唯一的消费者潜能 旅行 英国的演出——将于 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新赛季拉开帷幕，并保证带来一个充满互动、教育、启发和乐趣的周末。

除了主舞台——这次由电视明星、作家和冒险家 Steve Backshall 领衔，他在阔别几年后重返 GO 潜水秀，同时还有 NASA 培训的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP 科学研究主管 Dawn Kernagis、电视节目主持人、作家和常年受欢迎的 Monty Halls、Timmy Gambin 博士，他将讨论马耳他丰富的海洋和战争遗产，以及探险家 Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup 这对活力二人组，他们将谈论他们最近在印度尼西亚的布滕探险之旅——还有专门的英国潜水、技术潜水舞台， 水下摄影 和励志故事。Andy Torbet 将再次担任主舞台主持人，并就电视节目拍摄技术潜水的挑战发表演讲。

除了舞台之外，还有许多互动元素——广受欢迎的洞穴、巨大的潜水池、沉浸式虚拟现实沉船潜水、屏气工作坊和划线练习、海洋生物区，以及 2025 年新增的与航海考古学会和他们的“沉船”一起尝试绘制沉船地图的机会——所有这些都分散在越来越多的旅游局、制造商、 测试 代理机构、度假村、船上居住、潜水中心、零售商等等。

今年还 NoTanx Zero2Hero 比赛 占据中心位置。本次比赛针对的是新手自由潜水员，最初的 12 名候选人将接受 测试 2 月底，Marcus Greatwood 和 NoTanx 团队将在伦敦举行决赛。然后，五名入围决赛选手将在 3 月周末的 GO 潜水秀上展开角逐，包括在泳池中进行静态闭气训练，以选出总冠军。冠军将获得由 Oonasdivers 赞助的 Marsa Shagra 生态村一周游。点击 点击这里 报名参赛。

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和往常一样，门票价格包含免费停车。16 岁以下儿童免费，所以带上孩子一起来度过美好的家庭日吧！