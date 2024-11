蓝色星球任务：潜水宇航员

虽然她已经从之前的轨道生活中退休了,但女宇航员兼潜水员 NICOLE STOTT 仍然肩负着使命——让我们所有人都意识到宇宙和我们的水世界之间的重要联系。她与 Steve Weinman 进行了交谈

马尔代夫 COMO 可可岛酒店的客人最近很高兴在潜水时能有一位资深宇航员陪伴,她曾经历过从放流潜水、卫星潜水到太空行走等各种潜水活动。

尽管已经进入了太空时代几十年,富裕的公民们也开始进行超越零重力的短暂旅行,但专业宇航员仍然属于稀有群体。

就妮可·斯托特而言,她很享受印度洋珊瑚礁潜水,并有机会讨论她最喜欢的话题:海洋和太空之间的多重联系。

COMO Cocoa Island,最近举办岛屿宇航员训练营的地点(COMO Cocoa Island)

南马累环礁度假村拥有 33 栋水上别墅,正在举办所谓的“岛屿宇航员营”,而妮可的此次住宿是 COMO 与她非常关心的孪生组织“美好世界空间”和“艺术空间基金会”合作的成果。

在 PADI 可可岛潜水中心教练的陪同下,妮可和客人探索了度假村附近的香巴拉礁和海湾礁等景点,海湾礁位于 12 米深的泻湖中,拥有繁茂的珊瑚繁殖框架。

潜水员们受到了当地海洋生物的喜爱:黑鳍礁鲨、苏眉鱼、玳瑁和绿海龟纷纷出现,同时还有海鳗、东方石鲈、大砗磲、小丑鱼、清洁虾、旗鱼、狮子鱼和蝴蝶鱼等。

Nicole Stott 探索珊瑚礁 (COMO Cocoa Island)

发现海龟(科莫可可岛)

潜水结束后,客人们可以在星空下与妮可共进晚餐,并继续讨论到深夜。

“我们很荣幸能在美国多个岛屿举办宇航员训练营。 科莫“我们喜欢与 COMO 合作的其中一个原因是他们了解海洋与太空之间的联系——我们生活在一个海洋星球上。”

“他们明白,来他们度假的孩子们应该获得有意义的体验,他们欢迎当地社区的孩子们参与。这对我们来说非常重要——如果他们不能把当地的孩子带到度假胜地,他们会优先考虑让我们去当地的学校和社区。

“我们也非常感谢这些地点让我们有机会下水潜水,并且我们可以参与珊瑚修复、种植红树林和海滩清洁等保护活动。”

孤鲨(COMO 可可岛)

潜水迟到

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first 开放水域 check-out dive together on Delray Beach.

“整个过程中,我都在说我真不敢相信我等了这么久才开始潜水!”

That was half a lifetime ago. 纽约-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

1987 年,她凭借航空工程学位加入普惠公司担任结构设计工程师,从此事业腾飞。很快,她就加入了位于佛罗里达州肯尼迪的 NASA,并于 1998 年调至位于德克萨斯州休斯顿的约翰逊航天中心。

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of 测试 and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

宇航员妮可·斯托特(NASA)

在第一次国际空间站任务中,她参加了首次太空行走,也是最后一位乘坐航天飞机返回地球的探险队成员。她总共在太空中度过了 104 天。

“每个宇航员都是一名潜水员”

妮可在美国宇航局工作了 27 年,但当她 2015 年退休时,她却无意休息——她的太空和水肺航行经历让她肩负起使命。

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an 开放水域 Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

其中包括在约翰逊航天中心的美国宇航局中性浮力实验室 (NBL) 进行多次潜水,为零重力和太空行走做准备,以及获得高级技能,为在佛罗里达水瓶座海底研究栖息地进行饱和潜水做准备。

Nicole is prepared for a NBL 测试 dive (NASA)

“如今,每个宇航员都是潜水员——或者被选中后就成为潜水员,”妮科尔说。她的大部分休闲潜水活动都在加勒比海南部的博内尔岛进行。“这里交通便利,景色优美,我们潜水的原因就是这里色彩缤纷、生物多样。”

然而,新的体验总是有吸引力的,马尔代夫就属于这一类。“对我来说,看到地球上不同地方的生活和美景如此不同真是太有趣了——我总是将潜水与我在博内尔岛的经历进行比较。

“对我来说,每个地方之所以让我如此喜爱,是因为有可以一起潜水的人。我尤其喜欢和儿子一起潜水——他从 11 岁起就开始潜水,而且非常喜欢。”妮可的丈夫、出生于马恩岛的“太空企业家”克里斯托弗也是一名潜水员。他们夫妇住在佛罗里达州圣彼得堡。

“不能直接跳进宇宙飞船”

2006 年的水瓶座海底研究栖息地任务对妮科尔来说是“一次非凡的经历”。作为 NEEMO 9(NASA 极端环境任务操作)项目的一名机组人员,她与其他五名水下航天员一起在深海工作了 18 天。

“生活在‘内在空间’中,感受它的敬畏和奇妙,是一种非凡的感觉,”她回忆道。

NEEMO 9 号任务期间,妮可·斯托特 (Nicole Stott) 在水瓶座外 (NASA)

水瓶座为她提供了在太空生活和工作的最佳模拟。“一旦在栖息地下潜 60 英尺 [18 米] 一小时,你的身体就会充满氮气,以至于你无法安全地游到水面。在那种极端的环境中待上很长一段时间,无论是从生理上还是心理上,都是你能最接近太空的一次。

“你不能在没有特殊生存装备的情况下就出门,比如潜水装备/宇航服。如果出了问题,你不能直接跳到地面上,你必须先让你的机组人员和飞船都处于安全状态,就像在太空中一样,你不能在任何时候一出问题就跳进飞船。

NEEMO 9 号机组人员(NASA)

“密闭空间、与任务控制团队的沟通、食物、对生存和发展真正需要的东西的最低限度的追求、我们所做的科学研究——这两个地方都是相似的。还有探索、敬畏和惊叹!

“我们开玩笑说,我们在内太空生活和工作——被我们的星球包围——是为了准备在外太空生活和工作——在那里我们围绕着这个星球。”

“快乐就是痛苦”

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the 测试 onwards was a joy. “爱它!“ 她说。

在中性浮力实验室,“能够潜水准备太空行走,身处水清澈得像空气一样的地方,在游泳池里围绕空间站潜水,这感觉非常酷。

蓝色星球上的舱外活动(NASA)

“潜水可能是最接近失重状态的体验,特别是如果你在潜水时能很好地保持中性浮力。我认为在 NBL 中潜水的效果肯定和我们在地球上的水中一样好,但你仍然会受到水的阻力以及宇航服的重量和惯性。

“穿着 300 磅 [136 公斤] 的潜水服在水中工作可能是我做过的最具体力挑战的事情——快乐之中也带着痛苦。

“值得庆幸的是,在太空中,我们在泳池里所做的所有工作和所面临的挑战都可以在微重力环境下轻松解决——我很庆幸事实并非如此。

“能够在 NBL 中潜入水池中围绕空间站硬件的感觉会让人进入一种非常美妙的精神状态,并且期待穿着宇航服漂浮在太空中围绕真实硬件的感觉。

“要想熟悉宇宙飞船、空间站和外部硬件的外观,没有比在游泳池中近距离接触它们更好的方法了。我们有一个很酷的虚拟现实实验室,也可以提供帮助。

“对我来说,太空行走与潜水很相似,原因在于此——这是一种很难描述的体验,而且比你想象的要棒得多。我强烈推荐这两种体验!”

在国际空间站 128 舱外活动期间挥手致意(NASA)

紧急警报

妮可的 测试 has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

“我最自豪的太空时刻之一是第一次经历凌晨 3 点紧急警报响起,我亲眼目睹我们的机组人员如何漂亮地从机组舱中飘出,清点所有人,并按照我们在地球上接受的训练的方式解决问题。

“I think my PADI 测试 and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

妮可在水瓶座站点排队(NASA)

在伦敦,我参加了妮可和她的同事们计划组织的一系列大型讨论活动中的首批活动之一,这次活动在科学博物馆举行。

或许仍处于实验阶段,它似乎成为了自身成功的牺牲品——它吸引了如此多的高素质演讲嘉宾上台,以至于时间限制减少了他们之间进行有意义的辩论的机会。

然而,随着活动的进行,它确实开始非常有效地深入探讨太空探索和探索我们蓝色星球的海洋之间的复杂关系。

对我来说,最大的收获之一是,我们现在利用卫星概览对海洋进行科学细致的探索和监测。妮可坚信,太空中的所有努力都会给地球带来回报,正如她在书中所概述的那样 回到地球或“太空生活教会了我关于我们的家园星球以及我们保护它的使命.

马尔代夫 (COMO 可可岛) 的鱼群

在科学博物馆活动的同时,妮可的两个非营利组织正在与第三个非营利组织合作, 海洋文化生活,在皮卡迪利的大屏幕上播放海洋生物图像,呼吁个人、企业和政府“加入保护地球重要生态系统的斗争”。

太空水彩画

妮可描述了她 太空创造更美好世界 “将对太空充满好奇的人与对太空认真的人联系起来”,而 艺术空间基金会 致力于“通过太空探索的敬畏和惊奇以及艺术的治愈力量团结全球儿童社区”。

事实上,这位前宇航员是第一位在太空中创作水彩画的人。“我的艺术灵感来源于我在任何地方所体验到的敬畏和惊奇,”她说。

“从太空看到的地球景色、我的宇宙飞船、水瓶座五彩斑斓的底部景色、我们在潜水中看到的不可思议的生物、南极洲的冰山——我们周围的灵感无穷无尽。我们肩负着一项非常有意义的使命,激励人们去理解我们在太空中所做的所有工作最终是为了造福地球上的所有生命。”

三只鹰鳐(科莫可可岛)

我想知道妮可在各种活动中遇到的人最热衷于了解太空和她在那里的经历吗?

“潜水员们尤其对潜水和太空之间的相似之处感兴趣。他们似乎也在问,为什么我们在太空中投入的钱比在我们这个星球上、在海洋中投入的钱更多,以探索和解决我们面临的地球挑战。

“我们喜欢这些对话,因为它让我们有机会谈论这样一个事实:我们在太空所做的事情是‘离开地球,为了地球’——我们在那里所做的一切最终都是为了改善地球上的生活。

“我们正在从太空测量地球的生命体征——这是我们了解海洋和整个地球状况所需的大部分关键信息,这将使我们能够解决地球面临的最大挑战。

“和所有人一样,潜水员也对人类进行载人航天飞行的感受很感兴趣。”

蓝色细线

蓝条鲷(科莫可可岛)

在太空中度过的时光是否改变了妮可?“是的,我认为,作为一个人,你不可能去太空这样的地方,体验那种非凡的视角,而不会变得更好,”她说。

“我认为潜水也是如此。进入太空和潜水——实际上任何令人敬畏和美妙的经历——都应该被视为一种行动的号召。

“你以一种全新的方式与地球建立了联系。你会领悟到我们所有人在太空中共同存在和所处位置这一简单但我认为令人信服的现实。

“我们生活在一个海洋星球上。我们都是地球人。唯一重要的边界是覆盖并保护着我们所有人的那条薄薄的蓝线。

妮可·斯托特在太空潜水(NASA)

“最终的行动号召是,我们所有人都接受自己作为船员而不是地球飞船乘客的角色——这样,我们就有能力为地球上所有生命创造一个像从太空中看起来一样美丽的未来。

“对于我们所有生活在地球上的人来说,我无法充分表达潜入水下体验内在空间是多么奇妙的感觉——了解地球上所有生命的相互联系,体验美丽,并更加欣赏每天围绕着我们的敬畏和奇迹。

“我们只需要敞开心扉,勇敢尝试!”

