米歇尔·科夫 (Michelle Cove)、罗斯玛丽·伦恩 (Rosemary Lunn) 和安妮·哈森 (Anne Hasson) – 2025 年水肺潜水名人堂入选者

2025 年入选著名国际水肺潜水名人堂 (ISDHF) 的三位名人——米歇尔·科夫 (Michelle Cove)、罗斯玛丽·伦恩 (Rosemary Lunn) 和安妮·哈森 (Anne Hasson) ——非常独特，因为这是首次所有入选成员均为女性。

ISDHF 由开曼群岛旅游部于 2000 年创立，旨在表彰那些通过在潜水旅游、设备设计、潜水安全、包容性、探索、冒险、创新等领域的创新和进步，为全球休闲水肺潜水的成功做出贡献的潜水行业领袖。

今年入选者包括作为早期先驱者的西蒙娜·梅尔舒尔-库斯托 (Simone Melchoir-Cousteau) (法国) 和女子潜水名人堂 (Women Divers Hall of Fame) (美国)，作为入选者的米歇尔·科夫 (Michelle Cove) (巴哈马)、安妮·哈森 (Anne Hasson) (美国) 和罗斯玛丽·E·伦恩 (Rosemary E. Lunn) (英国)，以及作为开拓者的 Hidy Yu Hiu-Tung (香港)，这是 ISDHF 的一个新类别。

她们与 ISDHF 中该行业的其他知名女性一起，包括 Jill Heinerth (2020 年)、Eugenie Clark 博士 (2010 年) 和 Cathy Church (2008 年)。

2025 年入选者将于 20 年 2025 月 XNUMX 日在开曼群岛举行的仪式上正式入选名人堂。

今年的入选者是根据他们对潜水行业的重大贡献而选出的：

米歇尔·科夫（巴哈马）

米歇尔·科夫在将斯图尔特·科夫的巴哈马潜水公司发展成为加勒比地区最大的潜水公司之一的过程中发挥了重要作用。她为亚特兰蒂斯度假村、巴哈·马尔、嘉年华邮轮公司和私人俱乐部等主要合作伙伴争取并发展了水上运动和潜水特许经营权。在她的领导下，该公司开发了各种各样的产品，包括水肺潜水、无水肺潜水、海上跋涉、潜水泡泡、浮潜、水上运动以及水下摄影和视频，让世界各地的游客都能享受到世界一流的海洋体验。

米歇尔是一位经验丰富的鲨鱼潜水领队，一生致力于鲨鱼安全、教育和海洋保护。她与 PEW 环境组织和巴哈马国家信托基金合作，于 2011 年建立了巴哈马鲨鱼保护区，这是大西洋地区首个此类保护区。她还是入侵狮子鱼意识和根除工作的主要倡导者，以及珊瑚保护、苗圃实施和户外种植计划，以帮助恢复重要的珊瑚礁生态系统。

米歇尔湾

作为一名 PADI 开放水域潜水教练，Michelle 向无数潜水员介绍了巴哈马群岛的美丽，并鼓励他们保护海洋。她是巴哈马海洋观察组织和儿童礁组织成立的重要成员，这些组织致力于教育巴哈马青年了解海洋、培养水上运动行业的职业和海洋保护。

米歇尔的专业知识延伸到电影和电视行业，她曾培训过许多电视和电影名人潜水，并担任过安全潜水员、镜头前演员和特技演员。她的作品包括《007》、《潜入大海》、《海豚湾》等主要作品，以及探索频道、国家地理、BBC 自然历史组、美食频道和历史频道的项目。

如今，米歇尔的公司 Resort Lifestyle Ltd 拥有并经营着 Albany 和 Lyford Cay 水上运动，在巴哈马提供一流的潜水、浮潜和水上运动体验。

安妮·哈森（美国）

安妮·哈森 (Anne Hasson) 的开创性努力彻底改变了船宿潜水行业，于 1984 年推出了著名的 Cayman Aggressor。作为 Aggressor Adventures 的副总裁，安妮负责管理预订、营销和广告部门，维护这家拥有 41 年历史的公司品牌和企业形象的完整性和形象。如今，Aggressor Adventures 为全球潜水和探险旅游树立了新标准。

在她的领导下，Aggressor Adventures 的业务范围不断扩大，包括 24 艘国际船宿潜水游艇、特色旅馆、​​观鸟和河流巡游，业务范围覆盖巴哈马、伯利兹、开曼群岛、加拉帕戈斯群岛、埃及、马尔代夫等主要地点。

安妮·哈森

安妮是可持续潜水的积极倡导者，她提倡环保旅行，以保护 Aggressor 的所有地点的海洋生态系统。她还致力于建立高客户服务标准，巩固了 Aggressor Adventures 在旅游业的全球领先地位。

安妮还担任海洋变化基金会董事会成员，为全球保护做出贡献，并入选女性潜水员名人堂（2010 年）。

罗斯玛丽·伦恩（英国）

罗斯玛丽·伦恩的入选标志着一个历史性的里程碑，她成为第一位获此尊贵荣誉的英国女性。

罗斯玛丽凭借数十年的专业知识做出了多项贡献，在塑造潜水行业方面发挥了关键作用，是一位受人尊敬的专业人士、多产的记者、演说家、教育家、活动组织者以及潜水安全和教育的倡导者。

作为一名经验丰富的潜水教练，Rosemary 拥有 PADI IDC 职员教练、BSAC 高级教练以及 Trimix 和 CCR 潜水员认证，在英国和国际上拥有丰富的教学经验。

她的影响力不仅限于休闲和技术潜水——她是第一位加入英国国防部国防潜水标准队的非军事平民和第一位女性潜水员。

罗斯玛丽·伦恩

作为技术潜水的创新者，Rosemary 是高级和技术潜水研讨会 EUROTEK 的联合创始人，建立了 TEKDiveUSA，并代表 AAUS、DAN 和 PADI 协调了 Rebreather Forum 3。

她曾任水肺工业贸易协会 (SITA) 董事会成员和英国潜水安全小组 (BDSG) 成员，致力于制定行业标准和最佳实践。

她的杰出贡献为她赢得了认可，包括 SSI 白金潜水员奖，并且她还是女性潜水员名人堂的准会员。

早期先驱者

法国人西蒙娜·梅尔科瓦-库斯托被公认为第一位女性潜水员和水下航行员，也是传奇海洋学家雅克-伊夫·库斯托的挚爱妻子和伴侣。她是库斯托发明水肺的关键人物，这项革命性的发明改变了水肺潜水，并引荐库斯托结识工程师并获得资金。

她在收购 卡吕普索库斯托家族著名的研究船，在海上行动中发挥了关键作用。 卡利普索的 在早期的探险中，她卖掉了祖传的珠宝和皮毛大衣，为船只购买燃料和必要的导航仪器。她被称为“La Bergere”，即牧羊女，因为她在 40 年的时间里担任全男性船员的护士、心理医生和母亲。

1963 年，西蒙娜访问了红海的 Conshelf II 海底栖息地，成为世界上第一位女性潜水员，创造了历史。她作为潜水和海洋探索领域的先锋女性留下的遗产继续激励着全世界一代又一代的探险家和环保主义者。

西蒙娜·梅尔舒尔-库斯托

总部位于美国的女性潜水员名人堂致力于表彰和纪念女性潜水员的贡献并支持下一代潜水员，它是一个国际性的非营利性专业荣誉协会，其成员的贡献涉及多个领域，包括艺术、科学、医学、探索与技术、水下考古、商业、媒体、培训与教育、安全、商业与军事潜水、自由潜水以及水下运动。



WDHOF 于 71 年吸纳了首批 2000 名成员，其中包括潜水史上最具影响力的一些女性，例如著名海洋学家 Sylvia Earle 博士和以“鲨鱼女士”著称的 Eugenie Clark 博士，她们因在海洋科学和探索方面做出的开创性贡献而受到认可。截至 2024 年，名人堂共有 260 名成员，来自美国 30 个州和领地以及全球 22 个国家。

女性潜水员名人堂

尖兵

香港的余晓彤是一位享有盛誉的国际女演员和模特，拥有超过 19 年的潜水经验，将她对海洋的热爱与公众视野中的活跃职业相结合。作为一名认证的潜水教练、技术潜水员和自由潜水员，余晓彤不仅掌握了水下探索的艺术，而且还成为了海洋保护的忠实倡导者。

2011 年，她被任命为国际潜水小姐大赛的发言人，利用自己的影响力倡导保护海洋生态系统。2016 年，她成为亚洲潜水博览会 (ADEX) 的形象大使，进一步加深了她对海洋倡导的承诺，并继续在博览会上向国际观众发表关于海洋保护的精彩演讲。

余晓彤

Hidy Yu 直接采取行动保护海洋环境，自 2019 年起领导香港的幽灵网清理行动。2023 年，她被任命为 ADEX 新加坡的幽灵网大使，并在沙巴进行了一场非凡的 23 小时不间断的海洋清理工作，凸显了她对切实保护工作的奉献精神。

Hidy 对潜水界和环境保护的贡献为她赢得了多项殊荣，包括 2018 年 ADEX 中国颁发的行业倡导者新星奖和 2021 年 NAUI 杰出服务奖。

2024 年，Hidy Yu 与他人共同创立了 Bling Bling 海洋基金会，该组织致力于通过慈善活动和教育宣传来促进海洋保护。她利用自己作为公众人物的平台，不断提高人们对关键环境问题的认识，并组织定期的保护活动。