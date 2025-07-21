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Michael Aw 关注环保

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Michael Aw 是 水下摄影、海洋探索和保护，他将 拍照 舞台 GO 潜水表演 ANZ 九月在悉尼。

迈克尔致力于提高人们对海洋问题的认识并推动保护举措，此外，他还担任 Deep Hope Inc 的执行董事，该组织由他与西尔维娅·厄尔博士共同创立，旨在开发用于深海探索的潜水器。

迈克尔因其对艺术的杰出贡献而荣获著名的 NOGI 奖，并被选为美国水下艺术与科学学院院士。

他还是探险家俱乐部的会员，这证明了他在该领域的专业知识和领导力。迈克尔对探险充满热情，曾四次率领探险队前往南极和北极地区，为了解这些偏远而原始的环境贡献了宝贵的见解。

迈克尔是一位多产作家，撰写了40本关于海洋各个方面的书籍，与全球读者分享他的知识和经验。他的作品广受好评，荣获超过68个国际摄影奖项，并被《户外摄影师》评为全球最具影响力的自然摄影师之一。

Michael是《亚洲地理》和在澳大利亚环境部注册的非政府组织OceanNEnvironment Ltd的创始人。通过这些平台，他持续倡导海洋保护，并激励更多人加入到保护海洋、造福子孙后代的行列。

他还是多部电影和音乐的制片人和导演。 视频; 彩虹海上的 24 小时——马尔代夫是他的第一部 纪录片，讲述了他在水下珊瑚礁 24 小时潜水的经历，该片于 2001 年为国家地理频道制作。他最近的一部作品是《2099 我们的力量》，这是一部关于气候行动的电影，旨在到 2035 年推动全球净零排放。

GO 潜水表演 ANZ
Michael Aw 聚焦自然保护 2

GO 潜水表演 ANZ

这项年度盛事今年在 6-7月 在 悉尼展览中心 在奥林匹克公园，旨在向所有人展示我们最美好的水下世界，从正在考虑开始潜水或已经完成入门级课程的新手，到高级潜水员，一直到技术潜水员和经验丰富的 CCR 潜水员。

这里有多个舞台——主舞台、 拍照 舞台、澳大利亚/新西兰舞台、灵感舞台和科技舞台——将接待来自世界各地的数十位演讲者，以及一系列适合年轻人和老年人的互动功能，包括 VR 潜水体验、示范池、试潜池等等。

围绕舞台和特色，将有各种各样的参展商，从旅游局和旅行社到度假村、船宿游轮、 测试 机构、零售商、制造商和保护组织。

立即获取门票！

GO Diving Show ANZ 的门票现已开始发售，您可以利用 买一送一早鸟优惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的伙伴/朋友/伴侣/配偶可以参观 $1216岁及以下儿童免费入场，是完美的家庭一日游选择。现场停车位充足，交通便利，交通选择多样。现在就把日期记在你的日记里，准备好迎接一个精彩的周末，体验各种潜水乐趣吧！

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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🌊 揭穿最大的水肺潜水迷思 | 你一直犯的错误！

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无论您是好奇的初学者还是经验丰富的潜水员，这本打破迷思的指南都会让您感到惊讶、教育您，甚至可能激励您进行第一次潜水。🐠🤿

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与@SCUBAPRO 一起解释关于水肺潜水的十大误区

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如何干燥潜水服以避免出现裂缝或异味🌬️

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